A lőszerfémért őrül meg a világ, az aranyat is hátra hagyta

A fegyvergyártásban használt fém, a volfrám 550 százalékos ralival felülmúlta az arany és a réz teljesítményét, ahogy ez a fegyverekhez és félvezetőkben használt fém egyre inkább a geopolitikai feszültségek középpontjába kerül. A kínai exportkorlátozások és a növekvő katonai kereslet ugyanis szűkítik a volfrámkínálatot, ami rekordmagasságba hajtja az árakat. Összehasonlításként: az arany ára tavaly februártól mostanáig „mindössze” 75 százalékkal emelkedett.

Az arany és a réz árának emelkedését is messze lekörözi a volfrámé, ami a hadiipar számára is kiemelkedően fontos nyersanyag

Volfrám – ilyet még az árupiaci szakértők sem láttak

Az árnövekedés az elmúlt hetekben tovább gyorsult, mivel a vásárlók fokozatosan felélik a készleteiket, miközben a Közel-Keleten zajló konfliktusok ismét ráirányítják a figyelmet a katonai célú keresletre.

„Tizenkét éve dolgozom az árupiacokon, és számos különleges fémmel találkoztam már, de még soha nem láttam olyan feszes piacot, mint most a volfrám esetében, talán csak a lítium 2021-es helyzetéhez lehet hasonlítani” – mondta a Bloombergnek nyilatkozva George Heppel, a BMO Capital Markets nyersanyag-kutatási részlegének alelnöke. „Ez azonban nem olyan, mint a lítium volt, ahol rengeteg új projekt állt készen arra, hogy belépjen a piacra” – utalt a szakember arra, hogy a készletek rendelkezésre állása véges.

A gyártók azóta próbálnak alternatív beszerzési forrásokat találni, hogy Kína – amely a globális termelés túlnyomó részét adja – szigorította az exportot.

A Project Blue londoni kutató- és tanácsadó cég adatai szerint a korlátozás alá eső volfrámtermékek kínai kivitele tavaly mintegy 40 százalékkal csökkent.

A készletek szűkössége jól mutatja, miért igyekeznek a nyugati kormányok csökkenteni függőségüket a kritikus nyersanyagok kínai ellátásától – ez ugyanis olyan eszköz, amelyet Peking már többször is felhasznált kereskedelmi és technológiai viták során.

„Az ipari szektor kétségbeesetten keresi az alapanyagot” – mondta Lewis Black, az Almonty Industries vezérigazgatója. A vállalat egyelőre külföldön termel, de azt is főként az amerikai piacra, és közben az első amerikai volfrámbánya megnyitásán is dolgozik, amely egy évtized után indítaná újra a kitermelést az Egyesült Államokban.