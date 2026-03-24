Óriási a baj: százezer elektromos autót hívott vissza a Volkswagen

Nehéz lenne sikertörténetnek nevezni a Volkswagen elektromos autóit, a német gyártó villanyhajtású modelljeivel ugyanis az elmúlt években folyamatos gondok voltak, különböző meghibásodások miatt többször is tízezrével kényszerültek visszahívni a kocsikat.
Most közel 100 ezer autót kell visszahívniuk az akkumulátormodulokat érintő hibák miatt, ebből 28 ezer szeli a német utakat – írta meg kedden a Reuters a Német Szövetségi Közlekedési Hatóság bejelentése nyomán.
A visszahívás
- 75 ezer modellt érint a Volkswagen ID-szériából,
- illetve közel 20 ezer Cupra Born személyautót,
ezek 2022 februárja és 2024 augusztusa között gördültek le a gyártósorokról.
Az indoklás szerint a magasfeszültségű akkumulátormodulok nem felelnek meg bizonyos előírásoknak és tűzveszélyesek lehetnek. A gyártó arra kéri a az érintett járművek tulajdonosait, hogy keressék fel a legközelebbi márkaszervizt, ahol frissítik az autók szoftverét, illetve átvizsgálják az akkumulátorokat is, és ha szükséges, cserélik is az erőforrást – olvasható a Focus Online cikkében.
Néhány hete több tízezer Volkswagen-modellt kellett visszahívni az Egyesült Államokban
Ahogy arról az Origo is beszámolt, a közelmúltban tömeges visszahívást jelentett be a Volkswagen: március elején az Egyesült Államokban 60 490 autót kellett visszahívni a gyártónak, mivel egy kijelzőhiba miatt a sebességváltó állása nem jelenik meg megfelelően a kocsikban. Az a hiba a 2021 és 2023 gyártott Volkswagen ID.4-es modelleket érintette.
Az osztrák rendőrségnél sem váltak be a Volkswagen villanyautói
Rendőrautóként sem brillíroztak a Volkswagen elektromos modelljei. 2023 júniusában ünnepélyes keretek között vett át az osztrák rendőrség 22 darab Volkswagen elektromos autót, ID.3 és ID4-es modelleket vegyesen, a tapasztalatok viszont annyira negatívak voltak, hogy néhány hete bejelentették, inkább benzines modellekre cserélik az elektromos hajtású kocsikat.
A villanyautókkal számos gond akadt: a csomagtérben nem fért el az egyébként a járőrautókban rendszeresített felszerelés, ezért azt részben a hátsó ülésen kellett szállítani, problémás volt az érintőképernyős kezelés, de gyors bevetésre se voltak alkalmasak a a kocsik. Egyfelől a 160 km/órában korlátozott végsebesség, másfelől az ilyen tempóról rendszeres lassítást nem jól viselő fékek is akadályozták a gyors munkát.
Arról nem is beszélve, hogy az autók egy feltöltéssel nem bírtak ki egy műszakot, gyakran kellett azokat helyettesíteni benzines járőrautóval – még 5 perccel a szolgálat vége előtt is kész kell lenni esetleges bevetésre, de 10-15 százalékos töltöttség mellett nem feltétlenül garantálható, hogy padlógázon elér céljához a járőrautó. Az autókat finanszírozási szerződés végéig a flottában tartja az osztrák rendőrség, de azok nem járőrautók lesznek, hanem azokkal egyéb feladatokat látnak el.