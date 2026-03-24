Óriási a baj: százezer elektromos autót hívott vissza a Volkswagen

Nehéz lenne sikertörténetnek nevezni a Volkswagen elektromos autóit, a német gyártó villanyhajtású modelljeivel ugyanis az elmúlt években folyamatos gondok voltak, különböző meghibásodások miatt többször is tízezrével kényszerültek visszahívni a kocsikat.

Most közel 100 ezer autót kell visszahívniuk az akkumulátormodulokat érintő hibák miatt, ebből 28 ezer szeli a német utakat – írta meg kedden a Reuters a Német Szövetségi Közlekedési Hatóság bejelentése nyomán.

A visszahívás

75 ezer modellt érint a Volkswagen ID-szériából,

illetve közel 20 ezer Cupra Born személyautót,

ezek 2022 februárja és 2024 augusztusa között gördültek le a gyártósorokról.

Az indoklás szerint a magasfeszültségű akkumulátormodulok nem felelnek meg bizonyos előírásoknak és tűzveszélyesek lehetnek. A gyártó arra kéri a az érintett járművek tulajdonosait, hogy keressék fel a legközelebbi márkaszervizt, ahol frissítik az autók szoftverét, illetve átvizsgálják az akkumulátorokat is, és ha szükséges, cserélik is az erőforrást – olvasható a Focus Online cikkében.

Néhány hete több tízezer Volkswagen-modellt kellett visszahívni az Egyesült Államokban

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a közelmúltban tömeges visszahívást jelentett be a Volkswagen: március elején az Egyesült Államokban 60 490 autót kellett visszahívni a gyártónak, mivel egy kijelzőhiba miatt a sebességváltó állása nem jelenik meg megfelelően a kocsikban. Az a hiba a 2021 és 2023 gyártott Volkswagen ID.4-es modelleket érintette.

Az osztrák rendőrségnél sem váltak be a Volkswagen villanyautói

Rendőrautóként sem brillíroztak a Volkswagen elektromos modelljei. 2023 júniusában ünnepélyes keretek között vett át az osztrák rendőrség 22 darab Volkswagen elektromos autót, ID.3 és ID4-es modelleket vegyesen, a tapasztalatok viszont annyira negatívak voltak, hogy néhány hete bejelentették, inkább benzines modellekre cserélik az elektromos hajtású kocsikat.

A villanyautókkal számos gond akadt: a csomagtérben nem fért el az egyébként a járőrautókban rendszeresített felszerelés, ezért azt részben a hátsó ülésen kellett szállítani, problémás volt az érintőképernyős kezelés, de gyors bevetésre se voltak alkalmasak a a kocsik. Egyfelől a 160 km/órában korlátozott végsebesség, másfelől az ilyen tempóról rendszeres lassítást nem jól viselő fékek is akadályozták a gyors munkát.