Hát, ez nagyon ciki! Csúnyán elszólta magát Kapitány István

WizzAir

Vizsgálatot rendeltek el a Wizz Airnél

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálatot indított a Wizz Air-nél. A légitársaságot az eredeti eljárásban utasfelvételi szolgáltatásával és egyes szolgáltatási csomagjainak „többletszolgáltatásaival” kapcsolatos megtévesztő gyakorlatai miatt bírságolta meg a GVH több mint 300 millió forintra. A GVH Versenytanácsa emellett kötelezte a vállalkozást az automatikus utasfelvételi szolgáltatással kapcsolatos jogsértő magatartás megszüntetésére, melynek teljesítését a GVH nem tudta kellő bizonyossággal megállapítani a Wizz Air által benyújtott dokumentumok alapján, így ezt most tüzetesen ellenőrzi az utóvizsgálat elrendelésével.
WizzAirGVH vizsgálatGVH Versenytanács

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálat keretében ellenőrzi, hogy a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air) teljeskörűen felhagyott-e a korábban megállapított jogsértéseivel.

Vizsgálatot rendeltek el a Wizz Air-nél. Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A nemzeti versenyhatóság 2024 augusztusában szabott ki mintegy 307 millió forint versenyfelügyeleti bírságot a hazai, Wizz Air légitársaságra

Az eljárásban a GVH megállapította, hogy a cég:

  • elhallgatta – illetve nem időben kommunikálta – hogy a fogyasztóknak az alapszolgáltatás választása esetén is lehetőségük van egyes további szolgáltatások külön-külön történő megvásárlására, ezzel a drágább csomagszolgáltatások irányába terelve az utazókat;
  • valamint a szakmai gondosság követelményét sértő kereskedelmi gyakorlatot folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás tartalmával és korlátaival kapcsolatban.

A GVH Versenytanácsa döntésében – a bírság kiszabása mellett – megtiltotta az automatikus utasfelvételi szolgáltatással kapcsolatos jogsértés további folytatását, és kötelezte a vállalkozást, hogy ennek megvalósítását igazolja a versenyhatóság irányába. 

Bár a Wizz Air a megszabott határidőknek megfelelően benyújtotta a GVH-nak igazolását, a megküldött dokumentumokból nem volt megállapítható a kötelezettség megfelelő teljesítése.

A nemzeti versenyhatóság így utóvizsgálatot indított azok teljesítésének feltárására.

A Gazdasági Versenyhivatal minden esetben részletesen vizsgálja a cégek kötelezettségvállalásainak, valamint az eljárások eredményeként előírt intézkedések végrehajtását. A GVH ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a határozataiban előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul szükségesek teljesíteni, mindezt pedig megfelelően és határidőn belül kötelesek igazolni. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra –  írták a közleményben.

 

