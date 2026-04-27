Közeleg a hazai strandnyitás: a tavalyinál drágább jegyekkel számolhatunk

„Mondhatni hagyományosan az iskolaév vége jelenti a nyár kezdetét a strandokon. Ez a fővárosban és országosan is jellemző” – közölte a BGYH a Világgazdaság megkeresésére. A fővárosi cég azt is közölte, hogy a fürdőkben évek óta ütemezetten, az időjárás alapján mérlegelve nyitják meg a strandmedencéket, strandokat – nagyjából április végétől június közepéig tartó időszakban.

Elsőként az egész évben működő fürdők szabadtéri részei válnak elérhetővé:

a Paskál fürdőben április végén bontják le az úszómedence fölötti sátrat,

a Palatinuson pedig már a hónap végén megnyílik a Margaréta-medence.

Május közepétől további medencék, majd június közepéig a hullámmedencék és csúszdák is üzembe állnak,

a nyári strandok – a Római és a Pünkösdfürdői – szintén ekkor nyitnak.

Az immár hagyományosnak mondott strandszezonnyitó eseményt idén június 20-án Csillaghegyen tartják meg.

A BGYH korábban a Világgazdaságnak azt is elárulta, hogy a fővárosi közgyűlés tavaly decemberi döntése után új lendületet kapott a budapesti Duna-partok hasznosítása: megvalósíthatósági tanulmány készül egy folyami uszoda létrehozásáról. A fővárosi vállalat azt is megerősítette, hogy idén is tervezi a korábban átadott Római-parti Plázs, illetve az Árasztó-parton található szabadstrand üzemeltetését, ennek érdekében már elindult az engedélyezési folyamat.

Sőt, ha lehetőség lesz rá, idén új szabadstrandokat is kijelölhetnek.

Drágulnak a budapesti strandok, de maradnak a kedvezmények

A főváros tulajdonában lévő Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. jelenleg hét gyógyfürdőt, illetve öt strandfürdőt üzemeltet. A budapesti fürdők közel négymillió vendéget vonzanak évente, amelyek a főváros legnagyobb bevételtermelői. Lényegében inflációkövető áremeléssel nyitnak minden évben a fürdők. Idén január 7-től átlagosan 5–8 százalékkal emelkedtek a fővárosi fürdők jegyárai. A nyári strandoknál is hasonló áremelés várható, az új díjszabás a szezonnyitástól lép életbe. Egyelőre még hivatalos árakat nem közöltek.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a fürdőkben 10–35 százalékos kedvezmények is elérhetőek, a négyfős családi jeggyel egy gyermek ingyen léphet be.

A hazai látogatók többféle kedvezményt is igénybe vehetnek: elérhetők például bérletek, családi jegyek, valamint gyermek-, diák- és nyugdíjaskedvezmények, emellett a Zsigmondy Klubkártya és a Budapest Spas bérletek is jelentős árengedményt kínálnak. A bérlettel egy alkalomra számítva már 1000–1300 forintos áron is lehet fürdőzni, ráadásul bérlettípustól függően több fürdőbe is lehet vele járni. Az alkalomszám növekedésével párhuzamosan egyre kedvezőbb a bérlet fajlagos ára, 50-88 százalék kedvezmény is elérhető. A BGYH emlékeztetett, hogy Budapest Főváros Közgyűlése múlt évben hozott döntése alapján a kedvezményrendszer kifejezetten a budapestiek, illetve az itt tanuló diákoknak szóló elemekkel bővült.