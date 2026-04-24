Meghirdették eladásra az ikonikus film csaló brókerének New York-i luxuslakását

Egy korábbi próbálkozás után újra meghirdették eladásra a Leonardo DiCaprio főszereplésével készült, A Wall Street farkasa című filmben szereplő New York-i penthouse lakást, amelyet most 5 millió dollárért, azaz mintegy 1,7 milliárd forintért kínálnak.
Eladó az a New York pezsgő városközpontjában található Midtown negyedben lévő penthouse lakás, amely többször is megjelent már tévésorozatokban és filmekben. Az East 55th Streeten álló The Milan elnevezésű apartmanház saroklakása A Wall Street farkasa című filmben Jordan Belfort (akit Leonardo DiCaprio alakított) manhattani lakásaként szerepelt. 

Leonardo DiCaprio A Wall Street farkasa című filmben
Leonardo DiCaprio A Wall Street farkasa című filmben
Fotó: 7e Art/Paramount Pictures

Kinek a tulajdonában van A Wall Street farkasa című filmben szereplő luxuslakás?

A körülbelül 250 négyzetméteres álomotthon három hálószobás, padlótól a mennyezetig érő ablakokkal és két terasszal, amelyekről fantasztikus panoráma nyílik az East Riverre. 

A Robb Report hozzáteszi: a filmből sokak számára ismerős lehet a lakás egyik terasza, itt játszódik ugyanis az a jelenet, amikor Belfort emberei lopással vádolnak meg egy alkalmazottat, és a korláthoz szorítják.

A lakás Bert E. Brodsky üzletember tulajdonában van, aki 2015-ben, körülbelül 4,5 millió dollárért vásárolta meg. Az üzletember elsősorban második otthonként használta, nem pedig állandó lakhelyként. 

Az apartmant először 2024-ben hirdették meg eladásra 6,95 millió dollárért, majd 2025 decemberében, több árcsökkentés után visszavonták a hirdetést. Jelenleg a Compass Fabrikant Bond ingatlanos cég kínálatában 5 millió dollár alatti áron szerepel.

Maga a 32 emeletes The Milan épülete sem ismeretlen a filmrajongók számára, mert szerepelt többek között a Pletykafészek című filmben is.

Érdekesség, hogy az igazi Jordan Belfort, egy tőzsdeügynökből lett csaló, karrierje csúcsán, az 1990-es években egy hatalmas Long Island-i kastélyban élt. Ezt a körülbelül 830 négyzetméteres házat az elítélése után a szövetségi kormány lefoglalta, majd 2001-ben eladta. 2025-ben azonban ismét felbukkant az ingatlanpiacon, ekkor 6,9 millió dollárért kelt el

Belfort élettörténetét ebben a cikkünkben mutattuk be.

 

