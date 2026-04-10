Így zárkózik az unió élvonalába az egyik legfontosabb magyar ágazat

A magyar agrárium az elmúlt évek válságai és természeti kárai ellenére is fejlődési pályán maradt, ami Nagy István agrárminiszter szerint elsősorban a kormány célzott támogatáspolitikájának köszönhető. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakminiszter szerint, a kormány az agrár- és élelmiszeripart stratégiai ágazatként kezeli, mert az nemcsak gazdasági teljesítményt ad, hanem sok ember megélhetését biztosítja és erősíti a vidéki térségeket is.

Felfelé ívelő pályára került a magyar agrár- és élelmiszeripar Fotó: Magyar Nemzet

Nagy István szerint a fordulat kulcsa az volt, hogy az uniós források mellé 80 százalékos hazai társfinanszírozást biztosítottak, ami európai szinten is kiemelkedő. Ennek hatására jelentősen nőtt a beruházások volumene: míg 2016 és 2021 között 279 milliárd forint jutott beruházási támogatásokra, 2022 és 2025 között ez már meghaladta az ezermilliárd forintot. A pénzből állattartó telepek újultak meg, fejlődött a feldolgozóipar, és terjedtek a precíziós, energiahatékony és fenntartható technológiák. A becslések szerint ezek 2030-ig 1100 milliárd forintos jövedelemnövekményt hozhatnak.

A cikk kitér arra is, hogy az egyes ágazatok külön támogatásokat kaptak: a sertés-, baromfi- és tejágazatban állatjóléti, finanszírozási és átmeneti támogatások segítették a termelőket. Emellett a kormány válsághelyzetekben is igyekezett gyors segítséget nyújtani. Előrehozták a kifizetéseket, kárenyhítési forrásokat biztosítottak a fagy- és aszálykárok enyhítésére, valamint külön kompenzációt adtak a ragadós száj- és körömfájás miatt leölt állatok után. A szőlő- és borágazatban az aranyszínű sárgaság fitoplazma ellen is külön program indult.

A miniszter szerint a magyar mezőgazdaság szerkezete is kedvezően változik: nő a feldolgozott termékek aránya az exportban, bővül az élelmiszeripar teljesítménye, javul a vízgazdálkodás és terjednek az öntözési, illetve klímaadaptív beruházások. A vidékfejlesztési program forrásait teljes egészében felhasználták, az új agrárpolitikai ciklusban pedig további jelentős összegek állnak rendelkezésre. Nagy István szerint a kormány célja, hogy a magyar agrárium stabilitása és versenyképessége tovább erősödjön, és 2030-ra Európa élvonalába kerüljön. Mindezen eredményeket veszélyeztetik az Európai Bizottság tervei és a velük együttműködő Tisza Párt - szögezte le.