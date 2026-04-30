Brutális árcsökkentést jelentett be az ALDI: mutatjuk, mely termékek lettek mától olcsóbbak

Az ALDI Magyarország tovább folytatja tartós árcsökkentési programját, és egy héten belül másodszor, ismét több mint 100 termék esetében mérsékli az árakat. Április során így már több mint 200 termék lett olcsóbb, ami az állandó kínálat közel 10%-át érinti. Az árcsökkentés élelmiszerekre és háztartási termékekre egyaránt kiterjed.
Az ALDI minden árukategóriában folytatja árcsökkentéseit. A diszkontlánc egy héten belül újabb hullámban, további mintegy 100 termék árát viszi lejjebb. Ezzel április hónapban már több mint 200 termék – friss csirke-, sertés- és marhahúsok, felvágottak, alapvető tejtermékek, joghurtok, sajtok, hűtött édességek, funkcionális élelmiszerek, helyben sütött és csomagolt pékáruk, konzervek, édességek, snackek, valamint papír- és háztartási vegyi áruk – vált olcsóbbá.

ALDI: Az árcsökkentés élelmiszerekre és háztartási termékekre egyaránt kiterjed. (illusztráció)
Fotó: Unsplash

ALDI: a forinterősödés következtében számos termék beszerzési ára csökkent

Az ármérsékléssel érintett termékek mintegy fele nemzetközi beszerzésből származik, a többi pedig magyar beszállítóktól érkezik. A beszerzési árakat kedvezően befolyásolja az erősebb forint–euró árfolyam, valamint több alapanyag árának csökkenése is. Az ALDI mindenkori gyakorlatának megfelelően ezeket az előnyöket továbbadja vásárlóinak.

Az ALDI közleményében arra is felhívták a figyelmet, hogy 

az áruházlánc valamennyi magyarországi üzlete zárva tart május 1-jén,

 május 2-tól pedig a megszokott nyitvatartási rend szerint várják a vásárlókat.

 

