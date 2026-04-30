Brutális árcsökkentést jelentett be az ALDI: mutatjuk, mely termékek lettek mától olcsóbbak

Az ALDI minden árukategóriában folytatja árcsökkentéseit. A diszkontlánc egy héten belül újabb hullámban, további mintegy 100 termék árát viszi lejjebb. Ezzel április hónapban már több mint 200 termék – friss csirke-, sertés- és marhahúsok, felvágottak, alapvető tejtermékek, joghurtok, sajtok, hűtött édességek, funkcionális élelmiszerek, helyben sütött és csomagolt pékáruk, konzervek, édességek, snackek, valamint papír- és háztartási vegyi áruk – vált olcsóbbá.

ALDI: a forinterősödés következtében számos termék beszerzési ára csökkent

Az ármérsékléssel érintett termékek mintegy fele nemzetközi beszerzésből származik, a többi pedig magyar beszállítóktól érkezik. A beszerzési árakat kedvezően befolyásolja az erősebb forint–euró árfolyam, valamint több alapanyag árának csökkenése is. Az ALDI mindenkori gyakorlatának megfelelően ezeket az előnyöket továbbadja vásárlóinak.

Az ALDI közleményében arra is felhívták a figyelmet, hogy

az áruházlánc valamennyi magyarországi üzlete zárva tart május 1-jén,

május 2-tól pedig a megszokott nyitvatartási rend szerint várják a vásárlókat.