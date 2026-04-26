Hatalmas energetikai beruházást adtak át Magyarországon: egy egész lakótelep áramellátását biztosíthatja

Az ALTEO február végén Győrben átadta hazánk egyik legnagyobb energiatárolóját. A 100 MWh tárolókapacitású telep 20 százalékkal emelte meg a magyar villamosenergia-tárolókapacitást. Most egy újabb beruházásról érkezett bejelentés.

Az ALTEO Nyrt. hatodik, 20 megawattóra kapacitású villamosenergia-tárolójának egységei az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. győri telephelyén

Az ALTEO erősíti a tárolókapacitást

Most pedig üzembe helyezték az ALTEO hatodik, 20 MWh kapacitású villamosenergia-tárolóját is a dunántúli megyeszékhelyen. Ez a méret akár 2900 lakást képes lenne egy teljes napig villamosenergiával ellátni.

Az új egység a vállalat már meglévő gázmotorparkjával közösen csatlakozik a villamosenergia-hálózathoz, így a beruházással a meglévő hálózatcsatlakozási kapacitás kihasználtsága is növekszik.

A Magyar Építők hozzáteszi: az ALTEO leányvállalata hat városban biztosít távhőszolgáltatást, korszerű berendezései révén villamosenergiát is szolgáltat, továbbá a villamosenergia-rendszer stabilitását segíti az erőművek rendszerszintű szolgáltatásokba integrálásával.

A most átadott energiatárolót a leányvállalat már meglévő és üzemelő, öt gázmotornak otthont adó csarnoka mellett létesítették, így minden szükséges infrastruktúra és a hálózatcsatlakozási lehetőség is rendelkezésre áll a működéséhez.

Az új energiatároló üzembe helyezésével az aggregálásért felelős ALTEO Szabályozási Központhoz már összesen 90 MW saját tulajdonban lévő tárolói teljesítmény kapcsolódik.

Az energiatárolók kulcsszerepet játszanak a megújuló, időjárásfüggő villamosenergia-termelés hatékony integrációjában, miközben erősítik a hazai ellátásbiztonságot.

„Gyors, másodpercekben mérhető reakcióidejük révén lehetővé teszik, hogy az ALTEO Csoport diverzifikált portfóliója rugalmasan és hatékonyan kapcsolódjon be az európai villamosenergia-rendszer szabályozó platformjába, amelyhez Magyarország várhatóan már idén ősszel csatlakozik” – mondta az átadóeseményen Korhetz Szilárd, az ALTEO Nyrt. üzletfejlesztési vezetője.