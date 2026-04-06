Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Félszáz elefántot is elbírt a valaha volt legnagyobb repülőgép – háborús pusztítás áldozata lett

Minden idők legnagyobb teherszállító repülőgépe akár 250 tonnányi rakomány légi szállítására is képes volt – ez 52 kifejlett elefánt tömegének felel meg. 2022 februárjában az Ukrajna elleni orosz invázió részeként lezajlott hosztomeli repülőtéri csata során azonban az éppen karbantartás alatt álló gép kigyulladt, és javíthatatlan, illetve csak csillagászati összegek árán javítható károkat szenvedett.
Az 1980-as években épített Antonov An-225 Mriya 1988. december 21-én hajtotta végre első repülését. Annak idején a Szovjetunió büszkesége volt ez a figyelemre méltó méretű repülőgép, amelynek hossza elérte a 84 métert, hat motor hajtotta, 32 kerekű futóművel rendelkezett, tömege pedig 285 tonna volt. Az Antonov Mriya a világ legnagyobb és 640 tonnás maximális felszálló tömegével legnehezebb repülőgépe volt. 

Az Antonov An-225 Mriya volt a világ legnagyobb méretű repülőgépe
Fotó: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / AFP

Kosárlabdapálya is elfért volna az Antonov An-225 Mriya rakterében

A kolosszális repülőgépet rendkívül nehéz rakományok, köztük akár 250 tonnás szerkezetek szállítására tervezték. Ennek alapján a Chapman Freeborn szakértői szerint az Antonov akár 52 kifejlett elefántot is el tudott volna szállítani – írja az Express.

Az AN-225 több mint 200 világrekordot állított fel, köztük a világ legnehezebb, illetve leghosszabb rakományának légi úton való szállítását is.

Az AviationAtoZ a hatalmas gépcsodával kapcsolatban megjegyzi: „A Mriya belsejébe lépni olyan érzés lehet, mintha egy hangárba lépnénk, nem pedig egy repülőgépbe. A raktere 43 méter hosszú, 6,4 méter széles és 4,4 méter magas. Összehasonlításképpen: egy kosárlabdapálya 28 méter hosszú, vagyis a Mriya rakterében könnyedén elférne, és még maradna is benne hely.”

Jellegzetes orra tette lehetővé a nagyméretű rakományok berakodását
Fotó: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / AFP

Ez a barlangszerű belső tér lehetővé tette mozdonyok, más repülőgépek egész részlegeinek, sőt óriási szélturbina-lapátok szállítását is. Az ilyen hatalmas tárgyak berakodását a jellegzetes orra tette lehetővé, amely felfelé billent, így rakományrámpát hozva létre.

Eredetileg a szovjet űrprogram Buran űrrepülőgép és az Enyergija hordozórakéta részegységeinek szállítására tervezték, az An–124 Ruszlan továbbfejlesztéseként. 

Máig emlékezetes esemény volt, amikor az 1989-es Párizsi Légibemutatón a hátára szerelt űrsiklóval landolt.

A gép megsemmisülése egy korszak végét jelentette

Kereskedelmi alkalmazása során az Antonov Airlines üzemeltette extra nehéz, túlméretes szállítmányokhoz világszerte. A covid-világjárvány idején orvosi felszerelések szállítására is használták.

KYIV REGION, UKRAINE - MAY 5, 2022 - The Antonov An-225 Mriya, the world's largest cargo plane, destroyed in the Battle of Antonov Airport during the 2022 Russian invasion of Ukraine stays in a ruined hangar, Hostomel, Kyiv Region, northern Ukraine. This photo cannot be distributed in the Russian Federation. (Photo credit should read Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images)
A gép az ukrajnai konfliktus során megsemmisült
Fotó: Getty Image

Tragikus módon a repülőgép 2022-ben, az ukrajnai konfliktus során veszett oda, a Kijev melletti hosztomeli repülőtéren egy rakétatámadásban semmisült meg. 

Ez nem egyszerűen egy gép elvesztését jelentette, hanem egy korszak végét is.

A szakértők becslése szerint az Antonov AN-225 Mirja rekonstrukciója körülbelül 3 milliárd dollárba (kb. 1000 milliárd forintba) kerülne.

 

