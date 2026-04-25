Itt a kimutatás: így adják-veszik a jegybankok saját aranytartalékukat

Az aranyat válságok idején az egyik alapvető menedékeszköznek tartják, ami nem csak a befektetők, hanem az országok jegybankjainak figyelmét is magára vonja, amint azt az elmúlt évek jegybanki aranyvásárlásai mutatják. A nemesfémet azonban nem csak vásárolják, hanem el is adják a központi pénzintézetek, általában akkor, amikor likviditásra van szükségük. Ez utóbbi gyakran szintén akkor következik be, amikor geopolitikai feszültségek, vagy épp háborús helyzet gyengíti a gazdaságot. Az alábbi adatok az egyes országok jegybanki aranytartalékainak nettó változását mutatják 2026-ban, a február végéig terjedő időszakban, az Arany Világtanács (World Gold Council) adatai, valamint a Visual Capitalist összegzése alapján.
Egy közép-európai ország vezeti a globális aranyvásárlási listát 2026-ban
2026-ban Lengyelország áll az élen az aranyfelhalmozásban: eddig több mint 20 tonnával növelte tartalékait, ami idén eddig a legnagyobb bővítés a jegybankok között. A vásárlás egy többéves stratégia része, amelynek célja a 700 tonnás készlet elérése, és amely a NATO keleti szárnyán tapasztalható fokozott biztonsági aggodalmakat tükrözi.
Üzbegisztán és Kazahsztán követi Lengyelországot, mégpedig szorosan, folytatva a közép-ázsiai gazdaságokra jellemző, stabil aranyfelhalmozási trendet. A feburárig tartó jegybanki aranykészlet-változásokat az alábbi táblázat összegzi (a nettó változás a vásárolt és értékesített készlet – amennyiben volt – egyenlege):
|Ország
|Nettó változás (tonna arany)
|Lengyelország
|20,23
|Üzbegisztán
|16,48
|Kazahsztán
|6,51
|Malajzia
|4,98
|Csehország
|3,36
|Kína
|2,18
|Kambodzsa
|1,69
|Indonézia
|1,51
|Szerbia
|0,99
|Fülöp-szigetek
|0,46
|Salvador
|0,29
|Szingapúr
|0,20
|Málta
|0,12
|Mongólia
|0,08
|Egyiptom
|0,06
|Katar
|0,02
|Mexikó
|-0,02
|Fehéroroszország
|-0,05
|Kirgizisztán
|-1,07
|Bulgária
|-1,88
|Törökország
|-8,08
|Oroszország
|-15,55
A globális tartalékkezelésben fordulópontot jelentett, amikor 2022-ben mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz jegybanki eszközt befagyasztottak az orosz-ukrán háború kitörését követően. Ennek hatására Kína és több közép-ázsiai ország felgyorsította aranyvásárlásait, mivel az arany olyan tartalékeszköz, amely kívül esik a külföldi kormányok hatáskörén.
A devizatartalékokkal ellentétben az arany nem tartozik idegen joghatóság alá, ami különösen vonzóvá teszi egy bizonytalan geopolitikai környezetben. Kisebb vásárlók, mint Kambodzsa és Szerbia, szintén fokozatosan növelik aranykitettségüket.
Bár a nemzetközileg jelentős devizáknak – dollár, euró, jüan, jen, svájci frank – továbbra is fontos szerep jut a jegybanki tartalékokban és mind áttételesen, mind adott esetben konkértan a saját nemzeti fizetőeszköz megtámasztásában egy ország életében (Kenya példájáról nemrég írtunk), azok értékváltozása miatt még az ezekben nominált tartalékokban is lehet jelentős értékvesztés. Különösen úgy, hogy egyes elemzések szerint az export erőltetett növelése okán a Trump-kormányzat tudatosan gyengíti a dollárt, és az sem elképzelhetetlen, hogy a jövőben nem ez lesz a világ első számú valutája.
Miért ad el aranyat Oroszország és Törökország?
A másik oldalon Oroszország és Törökország a legnagyobb nettó aranyeladók 2026-ban:
- Oroszország aranytartaléka főként 2002 és 2025 között épült fel 1900 tonna feletti vásárlással a mostani szintre. Oroszország esetében a mostani eladások a növekvő költségvetési nyomásra utalnak, amelyet a háborús kiadások és a szankciók együttesen okoznak.
- Törökország aranytartalékainak csökkentése ezzel szemben főként belpolitikai gazdasági intézkedésekhez kapcsolódik, beleértve a líra stabilizálására irányuló lépéseket és a belföldi aranykereslet kezelését. Törökország hosszú évek óta küzd a magas inflációval és a nemzeti fizetőeszköz gyengülésével.
Az aranyeladások okairól a két ország esetében ebben a cikkben írtunk részletesebben néhány napja.
110 tonna a magyarországi aranytartalék
Magyarország aranytartaléka történelmi mennyiségi csúcson van, 110 tonnát tesz ki. Több lépcsőben végrehajtott felhalmozását a világgazdasági bizonytalanságok indokolták, ezekben felértékelődnek a stabilitást jelentő tényezők és eszközök.
Miként az Origón bemutattuk, Magyarország az elmúlt években jelentősen növelte aranytartalékát, sőt, egy fontos mutatóban a top 10-ben ért el helyezést hazánk:
bekerült az öt év alatt a legnagyobb jegybanki tartaléknövelést végrehajtó államok élmezőnyébe.
Ugyanakkor azt, hogy az arany sem mindenható, a nemrégiben az árfolyamának csökkenése kapcsán a magyar devizatartalékban végbement értékcsökkenés mutatja. Ennek részleteit ebben a cikkben találja. Ugyanakkor az arany árának elmúlt években látott, nagyarányú emelkedése miatt a jelenlegi aranytartalék-érték modern történelmi csúcsot jelent.