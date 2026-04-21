Egy régiós ország egyre halmozza az aranyat, és hamarosan a világ egyik legnagyobb készletével rendelkezhet

A lengyel jegybank az elmúlt években a világ egyik legaktívabb aranyvásárlójává vált. 2025-ben több mint 100 tonnával növelte készleteit, ami történelmi rekord az országban, és globálisan is az egyik legnagyobb éves vásárlásnak számított. A felhalmozás nem egyszeri lépés: már 2025 első hónapjaiban is csaknem 50 tonnával bővült az állomány.

Lengyelország rekordmértékben növeli az aranytartalékát

A vásárlások mögött többéves stratégia áll, amely a tartalékok diverzifikálását és a pénzügyi stabilitás erősítését célozza. A lengyel jegybank ezzel a lépéssel egyértelműen kilépett a regionális keretek közül, és globális szinten is meghatározó szereplővé vált az aranypiacon – írja a Világgazdaság.

Európai élmezőnyben: 550 tonna fölött a készlet

A készletek 2025 végére meghaladták az 550 tonnát, amivel Lengyelország a világ egyik legnagyobb aranytartalékával rendelkező országa lett. Az állomány értéke több tízmilliárd euróra rúg.

A növekedés különösen látványos annak fényében, hogy a 2010-es évek közepén még alig haladta meg a 100 tonnát a lengyel aranytartalék. Az elmúlt évtizedben tehát több mint ötszörösére nőtt az állomány. Tavalyelőtt még Lengyelország devizatartalékainak 16,86 százalékát tette ki az arany. A 2025. december végi becslések 28,22 százalékra ugrottak.

A jegybank további bővítést tervez: a cél a 700 tonnás aranytartalék elérése, amellyel Lengyelország a világ tíz legnagyobb aranytartalékával rendelkező országa közé kerülhet.

Ezzel párhuzamosan az arany súlya is jelentősen nő a tartalékokon belül: néhány év alatt közel 30 százalékra emelkedett.

Több arany, mint az EKB-nál

Lengyelország jelenleg több arannyal rendelkezik, mint az Európai Központi Bank (EKB) – írta még januárban az Euronews. Az EKB irányítja az euróövezet monetáris politikáját, de saját aranytartalékai viszonylag korlátozottak, és a nemesfém birtoklásának terhe főként a tagországok nemzeti bankjaira marad. Az EKB aranytartaléka körülbelül 506,5 tonna.

A régióban Magyarország szintén jelentős aranyfelhalmozást hajtott végre az elmúlt években. A Magyar Nemzeti Bank 2024-ben 94,5 tonnáról 110 tonnára emelte aranytartalékát.