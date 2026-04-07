Ingyen lakhatást és munkát is biztosítanak ezen a festői szépségű spanyol településen

Európa egyik legalacsonyabb népsűrűségű térségéról van szó, és más spanyol településekhez hasonlóan, hosszú távon Arenillas is az elnéptelenedés veszélyével néz szembe. Elsősorban az ország belső régióiban folyamatosan csökken a népesség: az olyan területeken, mint Soria tartomány, már évtizedek óta a városok felé irányul a migráció, elöregedő közösségeket hagyva maga után.

Arenillas madártávlatból

Fotó: Sutterstock

Kritikussá vált a népességszám Arenillasban

Arenillasban ez a hanyatlás mára kritikussá vált, mivel olyan kevés lakosa maradt a falunak, hogy még az alapvető szolgáltatások fenntartása is kihívást jelent. Ezért a helyi vezetők úgy döntöttek, hogy nem várnak tovább, és igyekeznek megteremteni a lehetőséget az új családok beköltözéséhez.

Azonnali, kézzelfogható támogatást kínálnak azoknak, akik hajlandóak odatelepülni.

Az újonnan érkezők lakbérmentességet élveznek, ami leveszi a vállukról az egyik legnagyobb anyagi terhet.

Emellett a helyi igényekhez kapcsolódó stabil munkahely is garantált, többek között dolgozhatnak kőművesként, részt vehetnek az önkormányzati ingatlanok karbantartásában és felújításában, vagy üzemeltethetik a falusi bárt, amely az olyan helyeken, mint ez a település, központi találkozóhely is.

A Euro Weekly News felhívja a figyelmet arra, hogy az Arenillasban kialakult helyzet egy szélesebb körű tendenciára is ráirányítja a figyelmet Spanyolország-szerte. Kasztília és León régiói a legalacsonyabb népsűrűségű területek közé tartoznak Európában, ráadásul a városi és vidéki területek közötti egyensúlyhiány tovább növekszik. A fiatalabb generációk jobb lehetőségek keresése miatt a városokba költöztek, míg a helyben maradók gyakran az idősebb korosztályokat képviselik. Ahogy a népesség csökken, a szolgáltatások megszűnnek, és ha ez megtörténik, még nehezebbé válik új lakosokat vonzani.

Kik pályázhatnak a programra?

Az ehhez hasonló kezdeményezések arra tesznek kísérletet, hogy megtörjék ezt az ördögi kört. A legtöbb esetben az ilyen programok mindenki számára nyitottak, akik rendelkeznek érvényes spanyolországi tartózkodási és munkavállalási engedéllyel.

Ez azt jelenti, hogy spanyol állampolgárok, uniós polgárok és nem EU-s lakosok is pályázhatnak erre a lehetőségre.

A program azonban nem biztosít vízumot vagy legális tartózkodási engedélyt.