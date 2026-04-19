Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látta már?

Szijjártó Péter hat nap után megtörte a csendet, váratlan üzenetet tett közzé

Erotikus modell is részt vehetett az Északi Áramlat felrobbantásában – friss részletek!

Aldi

Teljesen átalakul az Aldi – minden boltját átszabják Magyarországon

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jelentős átalakulást jelentettek be. A döntés világszerte érvényes, de a magyarországi Aldi-boltok kiemelt fókusszal bírnak. Az Aldi Süd egyelőre nem kommentálta a hírt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Aldimagyarországnémetországbolt

Hatalmas átalakítás következik be hamarosan az Aldi összes boltjában, az első helyszíneken már elindult a tesztüzem – írta meg a német sajtóra hivatkozva a Világgazdaság.

Aldi, ruházat, bolt
Az Aldi idehaza is megváltoztatja a már megszokott és jól ismert boltbelsőt
Fotó: Aldi

Az Aldi Süd – ehhez tartozik az Aldi Magyarország is – ugyanis világszerte átalakítja üzleteit. A háttérben az áll, hogy egy ausztrál tervezőiroda kidolgozta az új globális koncepciót. Eddig az Aldit a szűk vásárlói folyosók, a szürke polcok és neonfény jellemezte, a német diszkont boltjai sosem a hangulatukról voltak híresek, hanem az áraikról.

A tervezőiroda most egy világszerte érvényes üzletkoncepciót visz végig. A német diszkont a legfőbb piacára akar összpontosítani és a rugalmasságra épít: a merev, egységes dizájn helyett egy rögzített színekből, betűtípusokból és piktogramokból álló moduláris rendszert vezetnek be, amely alkalmazkodni tud a különböző épülettípusokhoz és üzletméretekhez.

A beszámolók szerint az Aldi 

  • az USA,
  • Ausztrália,
  • Németország, 
  • Ausztria,
  • Olaszország,
  • Magyarország,
  • Szlovénia,
  • Svájc,
  • valamint Nagy-Britannia
  • és Írország

boltjait veszi előre, ezeket a saját helyi adottságaihoz igazítva alakítja át.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!