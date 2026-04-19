Teljesen átalakul az Aldi – minden boltját átszabják Magyarországon

Hatalmas átalakítás következik be hamarosan az Aldi összes boltjában, az első helyszíneken már elindult a tesztüzem – írta meg a német sajtóra hivatkozva a Világgazdaság.

Az Aldi idehaza is megváltoztatja a már megszokott és jól ismert boltbelsőt

Az Aldi Süd – ehhez tartozik az Aldi Magyarország is – ugyanis világszerte átalakítja üzleteit. A háttérben az áll, hogy egy ausztrál tervezőiroda kidolgozta az új globális koncepciót. Eddig az Aldit a szűk vásárlói folyosók, a szürke polcok és neonfény jellemezte, a német diszkont boltjai sosem a hangulatukról voltak híresek, hanem az áraikról.

Teljesen átalakítja az összes boltját Magyarországon az Aldi

A tervezőiroda most egy világszerte érvényes üzletkoncepciót visz végig. A német diszkont a legfőbb piacára akar összpontosítani és a rugalmasságra épít: a merev, egységes dizájn helyett egy rögzített színekből, betűtípusokból és piktogramokból álló moduláris rendszert vezetnek be, amely alkalmazkodni tud a különböző épülettípusokhoz és üzletméretekhez.

A beszámolók szerint az Aldi

az USA,

Ausztrália,

Németország,

Ausztria,

Olaszország,

Magyarország,

Szlovénia,

Svájc,

valamint Nagy-Britannia

és Írország

boltjait veszi előre, ezeket a saját helyi adottságaihoz igazítva alakítja át.