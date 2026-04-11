Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egymillió Kézfogás akciósorozatot indít Orbán Viktor a kampányhajrában

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Napjaink globális energiasokkja Európa-szerte elhozhatja az atomenergia reneszánszát

24 perce
Olvasási idő: 12 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hetek óta Európa-szerte szorongással figyelik az energiaárak és -tartalékok alakulását, és a politikai döntéshozók arra figyelmeztetnek, hogy a dolgok a jelenleginél sokkal rosszabbra is fordulhatnak, attól függően, hogy alakul a közel-keleti konfliktus. Egyre inkább felmerül az energiafüggetlenség megteremtésének, de legalábbis növelésének kérdése. Ennek hatására pedig úgy tűnik, hogy az atomenergia újra divatba jött az európai energiamix részeként – mind az Egyesült Királyságban, mind az Európai Unióban. De vajon mennyire jelenthet gyors megoldást?
atomenergiaenergiamixnukleárisEurópai Unióenergia

A nemrégiben Párizsban megrendezett Európai Atomenergia Csúcstalálkozón Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke stratégiai hibának nevezte, hogy Európa hátat fordított az atomenergiának, és hangot adott azon véleményének, hogy a háború rávilágított a kontinens fosszilis tüzelőanyagok miatti sebezhetőségére.

Atomenergia, France, Golfech, 2026-03-03. Golfech nuclear power plant in Tarn-et-Garonne, Occitanie region.
 Európa az utóbbi időben hátat fordított az atomenergiának
Fotó: Jean-Marc Barrčre / Hans Lucas / AFP

Ha visszakanyarodunk az időben, azt látjuk, hogy 1990-ben Európa a villamos energia körülbelül egyharmadát atomenergiából termelte. Ez mára átlagosan 15 százalékra csökkent, így a kontinens „teljes mértékben függ a drága és ingatag fosszilis tüzelőanyagok importjától” – hangsúlyozta von der Leyen. „Ez pedig Európát hátrányos helyzetbe hozza a világ más régióihoz képest” – tette hozzá.

Európában újjáéled a lelkesedés az atomenergia iránt

A BBC ezzel kapcsolatos elemzése kitér arra, hogy Európa a felhasznált energia több mint 50 százalékát importálja. Főként az olajat és a gázt. Ezért a kontinens kiszolgáltatottá válik a váratlan kínálatcsökkenésekkel szemben, mint amikor az Európai Unió szankciókat vezett ki az orosz energiaexportra, vagy az olyan világpiaci áremelkedésekkel szemben is, mint amilyet a közel-keleti konfliktus idézett elő.

Fontos, hogy a gázárak hasonló ütemben emelkednek Európa-szerte, de a villamosenergiaárakra gyakorolt ​​hatásuk az egyes országok energiamixétől függően változik.

  • Spanyolországban – amely jelentős összegeket fektetett be a szél- és napenergiába – a villamosenergia átlagos ára az idei év hátralévő részében várhatóan az olaszországinak körülbelül a fele lesz, hiszen az olaszok esetében a gázhoz kötődik az áram ára az év 90 százalékában.
  • Franciaország Európa legnagyobb atomenergia-termelője, és villamosenergia-szükségletének körülbelül 65 százalékát atomenergiából állítja elő. 
  • Franciaország mellett több ország — köztük Svédország és Lengyelország — új atomerőművekbe fektet, vagy meghosszabbítja a meglévő reaktorok élettartamát, mivel az atomenergia alacsony szén-dioxid-kibocsátású és megbízható. 
  • Németország a 2011-es fukusimai atomkatasztrófa után viszont fokozatosan kivezette az atomenergiát. Ezáltal az energiaéhes iparágak, amelyek hagyományosan a német gazdaságot működtetik – az autóipar és a vegyipar – rendkívül gázfüggővé váltak. A határidős szerződések alapján a németországi áramárak a következő hónapban ötszörösei lesznek a franciaországi áraknak – ez ijesztő kontraszt.

Ezek után talán nem meglepő, hogy Európában újjáéledő lelkesedés tapasztalható az atomenergia iránt:

  • Olaszország törvénytervezeteket készít elő az atomenergia alkalmazására régóta fennálló tilalom hatályon kívül helyezésére
  • Belgium úgy tűnik, hogy teljes fordulatot vesz az atomenergiába való befektetéseket érintő, évekig tartó vonakodás után.
  • Görögország, amely történelmileg óvatos a szeizmikus aggodalmak miatt, nyilvános vitát indított fejlett reaktorok létesítéséről.
  • Svédország visszavonta négy évtizeddel ezelőtt meghozott döntését, miszerint felhagy a nukleáris technológiával.
  • Az Egyesült Királyságban Rachel Reeves pénzügyminiszter nemrégiben bejelentette a szabályozás egyszerűsítését az atomenergia-projektek előmozdítása érdekében.
This photograph taken on March 12, 2026, shows the Penly nuclear power plant in Petit-Caux on the English channel coast. The nuclear recovery program announced in 2022 by France's President Emmanuel Macron provides for the construction of 6 new generation reactors known as EPR2, built in three pairs, at Penly, Gravelines and then at Bugey.
Franciaország Európa legnagyobb atomenergia-termelője
Fotó: Ludovic MARIN / AFP

A németek újragondolják az atomenergia szerepét

Külön is érdemes kitérni Németország példájára. A Világgazdaság cikke például felhívja a figyelmet arra, hogy az energiaárak megugrása az atomenergia alkalmazásának újragondolására kényszeríti Berlint. Németország gazdasági minisztere, Katherina Reiche nemrégiben az ország energiapolitikájának reformját sürgette, figyelmeztetve, hogy a gázra való támaszkodás kiszolgáltatottá teszi az országot az energiaársokkoknak. 

Szerinte a korábbi kormányok döntése, hogy leállítják az atomerőműveket, oda vezetett, hogy jelenleg nincs alternatívája a gáznak. 

Az európai gázárak több mint 60 százalékkal emelkedtek az iráni háború kezdete óta, ami kevesebb mint öt éven belül a második jelentős energiaársokkba taszította a kontinenst. A közel-keleti konfliktus a legújabb külső sokk, amely megnehezíti Berlin számára a külföldi tőke bevonzását és a gazdaság élénkítéséhez szükséges reformok végrehajtását.

Friedrich Merz, szövetségi kancellár, korábban „hatalmas hibának” nevezte az atomenergia kivezetését.

Bár a hagyományos atomerőművek újraindítását kizárta, kormánya támogatja az új technológiákat, köztük a kis moduláris reaktorokat. Merz tavaly a választási győzelem után tett gesztusként megígérte Franciaországnak, hogy Németország nem fogja tovább akadályozni az atomenergia alkalmazását uniós szinten.

Rövid távon megoldást jelenthet-e ez az energiaforrás?

Az atomenergia tehát egyfajta reneszánszát éli most kontinens-szerte, de szakértők óva intenek attól, hogy azonnali megváltást hozó csodaszernek tekintsük. Az atomenergetikai fejlesztések hosszú távú projektek, így nem jelenthetik a jelenlegi energiabizonytalan helyzet rövid távú megoldását.

small modular reactor, smallmodularreactor SMR, (230810) -- HAIKOU, Aug. 10, 2023 (Xinhua) -- This photo taken on Aug. 10, 2023 shows the assembly site of the core module of the world's first commercial small modular reactor, Linglong One, in Changjiang Li Autonomous County, south China's Hainan Province.
Egy kis moduláris atomreaktor magmodulja
Fotó:  Xinhua via AFP 

Az atomreaktorok építése időigényes folyamat, meg kell oldani a megfelelő a hulladékgazdálkodást és a lakosság továbbra is aggodalmának ad hangot a nukleáris energia biztonságával kapcsolatban. Sok európai atomreaktor elavult, és jelentős beruházásokra van szükség pusztán az élettartamuk meghosszabbításához is. 

A fő kihívás ezért nem is annyira a nukleáris energia szerepének a növelése, hanem inkább a mostani részesedésének fenntartása az energiamixen belül. A részarányának növeléséhez sok időre és pénzre van szükség. Több európai kormány azonban jelentősen eladósodott, és pénzszűkében szenved, főleg az ilyen beruházások lebonyolításához.

Mindezt szem előtt tartva az Európai Bizottság a kis moduláris reaktorok (SMR) koncepciója mellett tette le a voksát. 

Az SMR-eket költséghatékonyabb nukleáris energiaforrásoknak tekintik. Nemrég jelentettek be egy 330 millió eurós uniós nukleáris energiabefektetési csomagot, amely kifejezetten támogatja a kis reaktorok telepítését. Brüsszel abban reménykedik, hogy a 2030-as évek elejére bevezetheti ezt a ma még csak feltörekvőnek számító technológiát.

Egyelőre azonban Európa nagy része még mindig a fosszilis tüzelőanyagok importjára támaszkodik, és az európai kormányok egyértelműen az energiaellátás szempontjából a közép- és hosszú távú megoldás részének tekintik az atomenergiát. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról