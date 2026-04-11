Napjaink globális energiasokkja Európa-szerte elhozhatja az atomenergia reneszánszát

A nemrégiben Párizsban megrendezett Európai Atomenergia Csúcstalálkozón Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke stratégiai hibának nevezte, hogy Európa hátat fordított az atomenergiának, és hangot adott azon véleményének, hogy a háború rávilágított a kontinens fosszilis tüzelőanyagok miatti sebezhetőségére.
Ha visszakanyarodunk az időben, azt látjuk, hogy 1990-ben Európa a villamos energia körülbelül egyharmadát atomenergiából termelte. Ez mára átlagosan 15 százalékra csökkent, így a kontinens „teljes mértékben függ a drága és ingatag fosszilis tüzelőanyagok importjától” – hangsúlyozta von der Leyen. „Ez pedig Európát hátrányos helyzetbe hozza a világ más régióihoz képest” – tette hozzá.
Európában újjáéled a lelkesedés az atomenergia iránt
A BBC ezzel kapcsolatos elemzése kitér arra, hogy Európa a felhasznált energia több mint 50 százalékát importálja. Főként az olajat és a gázt. Ezért a kontinens kiszolgáltatottá válik a váratlan kínálatcsökkenésekkel szemben, mint amikor az Európai Unió szankciókat vezett ki az orosz energiaexportra, vagy az olyan világpiaci áremelkedésekkel szemben is, mint amilyet a közel-keleti konfliktus idézett elő.
Fontos, hogy a gázárak hasonló ütemben emelkednek Európa-szerte, de a villamosenergiaárakra gyakorolt hatásuk az egyes országok energiamixétől függően változik.
- Spanyolországban – amely jelentős összegeket fektetett be a szél- és napenergiába – a villamosenergia átlagos ára az idei év hátralévő részében várhatóan az olaszországinak körülbelül a fele lesz, hiszen az olaszok esetében a gázhoz kötődik az áram ára az év 90 százalékában.
- Franciaország Európa legnagyobb atomenergia-termelője, és villamosenergia-szükségletének körülbelül 65 százalékát atomenergiából állítja elő.
- Franciaország mellett több ország — köztük Svédország és Lengyelország — új atomerőművekbe fektet, vagy meghosszabbítja a meglévő reaktorok élettartamát, mivel az atomenergia alacsony szén-dioxid-kibocsátású és megbízható.
- Németország a 2011-es fukusimai atomkatasztrófa után viszont fokozatosan kivezette az atomenergiát. Ezáltal az energiaéhes iparágak, amelyek hagyományosan a német gazdaságot működtetik – az autóipar és a vegyipar – rendkívül gázfüggővé váltak. A határidős szerződések alapján a németországi áramárak a következő hónapban ötszörösei lesznek a franciaországi áraknak – ez ijesztő kontraszt.
Ezek után talán nem meglepő, hogy Európában újjáéledő lelkesedés tapasztalható az atomenergia iránt:
- Olaszország törvénytervezeteket készít elő az atomenergia alkalmazására régóta fennálló tilalom hatályon kívül helyezésére
- Belgium úgy tűnik, hogy teljes fordulatot vesz az atomenergiába való befektetéseket érintő, évekig tartó vonakodás után.
- Görögország, amely történelmileg óvatos a szeizmikus aggodalmak miatt, nyilvános vitát indított fejlett reaktorok létesítéséről.
- Svédország visszavonta négy évtizeddel ezelőtt meghozott döntését, miszerint felhagy a nukleáris technológiával.
- Az Egyesült Királyságban Rachel Reeves pénzügyminiszter nemrégiben bejelentette a szabályozás egyszerűsítését az atomenergia-projektek előmozdítása érdekében.
A németek újragondolják az atomenergia szerepét
Külön is érdemes kitérni Németország példájára. A Világgazdaság cikke például felhívja a figyelmet arra, hogy az energiaárak megugrása az atomenergia alkalmazásának újragondolására kényszeríti Berlint. Németország gazdasági minisztere, Katherina Reiche nemrégiben az ország energiapolitikájának reformját sürgette, figyelmeztetve, hogy a gázra való támaszkodás kiszolgáltatottá teszi az országot az energiaársokkoknak.
Szerinte a korábbi kormányok döntése, hogy leállítják az atomerőműveket, oda vezetett, hogy jelenleg nincs alternatívája a gáznak.
Az európai gázárak több mint 60 százalékkal emelkedtek az iráni háború kezdete óta, ami kevesebb mint öt éven belül a második jelentős energiaársokkba taszította a kontinenst. A közel-keleti konfliktus a legújabb külső sokk, amely megnehezíti Berlin számára a külföldi tőke bevonzását és a gazdaság élénkítéséhez szükséges reformok végrehajtását.
Friedrich Merz, szövetségi kancellár, korábban „hatalmas hibának” nevezte az atomenergia kivezetését.
Bár a hagyományos atomerőművek újraindítását kizárta, kormánya támogatja az új technológiákat, köztük a kis moduláris reaktorokat. Merz tavaly a választási győzelem után tett gesztusként megígérte Franciaországnak, hogy Németország nem fogja tovább akadályozni az atomenergia alkalmazását uniós szinten.
Rövid távon megoldást jelenthet-e ez az energiaforrás?
Az atomenergia tehát egyfajta reneszánszát éli most kontinens-szerte, de szakértők óva intenek attól, hogy azonnali megváltást hozó csodaszernek tekintsük. Az atomenergetikai fejlesztések hosszú távú projektek, így nem jelenthetik a jelenlegi energiabizonytalan helyzet rövid távú megoldását.
Az atomreaktorok építése időigényes folyamat, meg kell oldani a megfelelő a hulladékgazdálkodást és a lakosság továbbra is aggodalmának ad hangot a nukleáris energia biztonságával kapcsolatban. Sok európai atomreaktor elavult, és jelentős beruházásokra van szükség pusztán az élettartamuk meghosszabbításához is.
A fő kihívás ezért nem is annyira a nukleáris energia szerepének a növelése, hanem inkább a mostani részesedésének fenntartása az energiamixen belül. A részarányának növeléséhez sok időre és pénzre van szükség. Több európai kormány azonban jelentősen eladósodott, és pénzszűkében szenved, főleg az ilyen beruházások lebonyolításához.
Mindezt szem előtt tartva az Európai Bizottság a kis moduláris reaktorok (SMR) koncepciója mellett tette le a voksát.
Az SMR-eket költséghatékonyabb nukleáris energiaforrásoknak tekintik. Nemrég jelentettek be egy 330 millió eurós uniós nukleáris energiabefektetési csomagot, amely kifejezetten támogatja a kis reaktorok telepítését. Brüsszel abban reménykedik, hogy a 2030-as évek elejére bevezetheti ezt a ma még csak feltörekvőnek számító technológiát.
Egyelőre azonban Európa nagy része még mindig a fosszilis tüzelőanyagok importjára támaszkodik, és az európai kormányok egyértelműen az energiaellátás szempontjából a közép- és hosszú távú megoldás részének tekintik az atomenergiát.