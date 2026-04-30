Ez a világ legkülönlegesebb autószalonja

Rengeteg kreativitással egy volt konyhagyárból tervezett autószalont és szervizt egy neves spanyol tervezőiroda Madridban, ami az egykori ipari épületek újrahasznosításának iskolapéldája is lehetne.
autószervizMadridmúzeumépítészetautókereskedés

Madrid külterületén, a leganési ipari parkban egy nagyméretű autószervizt, illetve és kereskedést tervezett az OOIIO építészeti stúdió. Bemutatóterem, irodák, javító– és karosszériaműhelyek, valamint több száz jármű tárolására alkalmas hely szerepel a projektben.

Különleges autószerviz és -kereskedés épült Madridban
Az OOIIO Le Corbusier „épületgép” elvéből indult ki, miszerint egy épület felfogható gépezetként, amelyben minden elemnek precízen kell működnie – akár egy autóban. 

Konyhagyárból autószerviz 

A projekt meghatározó döntése volt a korábban itt álló konyhabútorgyár meglévő ipari szerkezetének megtartása. A felső tárolószint természetes szellőztetésű, klimatizálatlan maradt, így az energiafelhasználás kizárólag a földszintre koncentrálódik, ahol emberek dolgoznak és ügyfeleket fogadnak. A meglévő szerkezetet megerősítették, hogy elbírja a megnövekedett terhelést, az eredeti tetőt egy további, fotovoltaikus pergolákkal árnyékolt tárolószinttel helyettesítették. 

A Roadster cikke arra is kitér, hogy praktikusan a földszintre került a bemutatóterem és a műhelyek, míg a felső szinten parkolnak a járművek. 

Az épület mindkét oldalán széles rámpák biztosítják a járművek mozgását. 

Az irodák az első emeleten találhatók.

Dizájn szempontból a legjellegzetesebb a homlokzatot tarkító, mentazöld alszerkezetre szerelt, különböző méretű fehér fémlécek sorozata.

Ezek körbeölelik az épületet, és integrálják a kéményeket és szellőzőcsatornákat. A függőleges lécek az autókereskedések zászlóira emlékeztetnek, ritmust adnak az épületnek, és passzív napvédelmet biztosítanak, csökkentve az energiaigényt.

Autószalonból modern múzeum

Egy másik érdekes fejlesztésről is beszámoltunk korábban: Brüsszelben egy korábbi Citroen autószalon átalakításával hoznak létre egy modern múzeumot

Ezzel újjászületik egy 90 éves modernista brüsszeli épület, amely egykor az autómárka garázsának és autószalonjának adott otthont, és a belga főváros első kortárs és modern művészeti múzeuma lesz.

A 40.000 négyzetméteres komplexum kiváló példa a régebbi épületek adaptív újrafelhasználására, ez esetben az ipari Art Deco struktúráját mentették át. A novemberben megnyíló múzeum egy tervezett kulturális negyed része, és magában foglal majd egy játszóteret, nyilvános könyvtárat, pékséget és tetőtéri éttermet is. 

 

