Veszélyes anyag lehet a házában – most pénzt adnak az eltávolítására

Elindult az azbeszt pályázat, a Nemzeti Energetikai Ügynökség felhívása szerint április 13. 16:00 óráig lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan.

Veszélyes azbeszt/Fotó: Shutterstock

Mi is a azbeszt és miért kell tőle szabadulni?

Az azbeszt az egyik legjobb, természetben is megtalálható hőszigetelő. Hiába tűzálló, remekül áll ellen a savaknak, olcsó, hajlékony és rugalmas, rendkívül veszélyes is. Sajnos viszonylag későn derült ki az egészségkárosító hatása. Sokáig az építőiparban alkalmazták a fenti tulajdonságai miatt.

A szórt azbesztet rengeteg épületnél használták fel hazánkban (iskolák, irodaházak, panelházak). 2005-ben azonban minden megváltozott, amikor teljes tilalom lépett életbe: azóta minden azbeszttartalmú építőanyag alkalmazása, forgalmazása szigorúan tilos. Azonban a korábban készült termékek még ma is előfordulnak a környezetünkben.

Pályázat segít megszabadulni az azbeszttől

Az azbeszt bontás munkavédelmi vonatkozásai első hallásra ugyan inkább építőipari feladatnak tűnhetnek, de a gyakorlatban gyakran előfordul, hogy egy-egy mezőgazdasági épület esetében is előfordul az azbeszt, mint építőanyag – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

Az Energiaügyi Minisztérium a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján „Lakossági azbesztmentesítés 2026” című nyilvános pályázati felhívást tett közzé a lakosság számára. A támogatás a lakosság körében képződött azbeszt tartalmú építőanyag hulladékok megfelelő szakértelemmel történő összegyűjtésére, szállítására, ártalmatlanításra történő átadására és e feladatok koordinálására használható fel lakossági pályázati konstrukció keretében. Az azbesztet tartalmazó anyagok bontása során keletkező hulladék veszélyes hulladéknak minősül, ezért fontos, hogy nemcsak az azbeszt bontása, hanem a hulladék kezelése, szállítmányozása is engedélyhez kötött.

A pályázatra jelentkezhetnek:

magánszemélyek,

társasházak,

lakásszövetkezetek,

és egyházak.

A pályázat kizárólag az ún. HAK 17 06 05* kódú azbeszthulladék elszállítására érvényes.

A pályázatot kizárólag elektronikusan, az online pályázati felületen lehet beadni. Csakis a helyesen és teljeskörűen kitöltött dokumentumot fogadják el, amelyhez a kötelezően csatolandó mellékletek is fel kell tölteni. A pályázatokat a palyazatok.neuzrt.hu oldalon várják április 13. 16:00 óráig.