Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Veszélyes anyag lehet a házában – most pénzt adnak az eltávolítására

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elindult a lakossági azbesztmentesítési pályázat. Április 13-ig lehet elektronikusan jelentkezni a támogatásra, amely a veszélyes, egészségkárosító azbeszttartalmú építőanyagok szakszerű elszállítását és ártalmatlanítását segíti.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elindult az azbeszt pályázat, a Nemzeti Energetikai Ügynökség felhívása szerint április 13. 16:00 óráig lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan.

Veszélyes azbeszt/Fotó: Shutterstock

Mi is a azbeszt és miért kell tőle szabadulni?

Az azbeszt az egyik legjobb, természetben is megtalálható hőszigetelő. Hiába tűzálló, remekül áll ellen a savaknak, olcsó, hajlékony és rugalmas, rendkívül veszélyes is. Sajnos viszonylag későn derült ki az egészségkárosító hatása. Sokáig az építőiparban alkalmazták a fenti tulajdonságai miatt. 

A szórt azbesztet rengeteg épületnél használták fel hazánkban (iskolák, irodaházak, panelházak). 2005-ben azonban minden megváltozott, amikor teljes tilalom lépett életbe: azóta minden azbeszttartalmú építőanyag alkalmazása, forgalmazása szigorúan tilos. Azonban a korábban készült termékek még ma is előfordulnak a környezetünkben.

Pályázat segít megszabadulni az azbeszttől

Az azbeszt bontás munkavédelmi vonatkozásai első hallásra ugyan inkább építőipari feladatnak tűnhetnek, de a gyakorlatban gyakran előfordul, hogy egy-egy mezőgazdasági épület esetében is előfordul az azbeszt, mint építőanyag – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Az Energiaügyi Minisztérium a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján „Lakossági azbesztmentesítés 2026” című nyilvános pályázati felhívást tett közzé a lakosság számára. A támogatás a lakosság körében képződött azbeszt tartalmú építőanyag hulladékok megfelelő szakértelemmel történő összegyűjtésére, szállítására, ártalmatlanításra történő átadására és e feladatok koordinálására használható fel lakossági pályázati konstrukció keretében. Az azbesztet tartalmazó anyagok bontása során keletkező hulladék veszélyes hulladéknak minősül, ezért fontos, hogy nemcsak az azbeszt bontása, hanem a hulladék kezelése, szállítmányozása is engedélyhez kötött.

A pályázatra jelentkezhetnek:

  • magánszemélyek,
  • társasházak,
  • lakásszövetkezetek,
  • és egyházak.

A pályázat kizárólag az ún. HAK 17 06 05* kódú azbeszthulladék elszállítására érvényes.

A pályázatot kizárólag elektronikusan, az online pályázati felületen lehet beadni. Csakis a helyesen és teljeskörűen kitöltött dokumentumot fogadják el, amelyhez a kötelezően csatolandó mellékletek is fel kell tölteni. A pályázatokat a palyazatok.neuzrt.hu oldalon várják április 13. 16:00 óráig.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
