Spóroltak az oltóanyag-beszerzésen: ki is tört a halálos járvány a 170 milliós Bangladesben

Bangladesben sürgősségi kanyaró elleni oltásokkal próbálják megfékezni a jelenleg is tartó járványt. A betegség riasztó mértékben terjed: a 170 millió lakosú dél-ázsiai ország hivatalos adatai szerint március 15. óta több mint 900 kanyarós esetet igazoltak a 7500 gyanús eset közül – írta a BBC.

Bangladesben sürgősségi kanyaró elleni oltásokkal próbálják megfékezni a járványt. Fotó: Abdul Goni/Drik/Getty Images

Emberi mulasztások sora áll a kanyarós betegek számának növekedése mögött Bangladesben

A kanyaró az egyik legfertőzőbb betegség: egyetlen fertőzött gyermek képes a vírust 18-20 másiknak átadni. A Bangladesben a legtöbb kanyarós gyermek kilenc hónapnál fiatalabb, és még nem kapta meg az oltást. Az oltott gyermekek körében kevesebb az esetszám, bár az alultápláltságot kulcsfontosságú tényezőként azonosították az oltás ellenére fertőzöttek körében.

Dakkában, a Fertőző Betegségek Kórházában az érintett gyermekek száma folyamatosan emelkedik. A létesítmény komoly megterhelés alatt áll, a betegeket a folyosókon, sőt az ágyhiány miatt még a padlón is kezelik – számolt be róla a Dhakatribune. A kormány utasította a többi kórházat, hogy a nyomás enyhítése érdekében vegyenek fel kanyarós betegeket, de a helyzet továbbra is kritikus.

Az egészségügyi szakértők szerint az oltási hiányosságok továbbra is a járvány elsődleges kiváltó okai.

Sok gyermek még mindig kívül esik a kibővített oltási programon (EPI), vagy nem kapja meg a teljes adagot, így nem kap megfelelő immunitást. Az elmulasztott oltási menetrendek és a tudatosság hiánya, pedig gyakran ahhoz vezetnek, hogy a gyermekek nem térnek vissza oltásra, miközben az alkalmankénti oltóanyag-hiány tovább súlyosbítja a problémát.

Bár Banglades régóta oltja a gyermekeket a rendkívül fertőző betegség ellen, a járvány rávilágított a súlyos mulasztásokra

„A védőoltások alapvető fontosságúak a gyermekek túlélése szempontjából” – mondta Rana Flowers, az UNICEF bangladesi képviselője vasárnapi nyilatkozatában, hozzátéve, hogy a jelenlegi kanyarójárvány „több ezer gyermeket, különösen a legfiatalabbakat és a legkiszolgáltatottabbakat veszélyezteti komolyan”.

A rutinszerű oltásokon túl Banglades négyévente különleges kanyaró elleni oltási kampányokat is szervez, ezek a kampányok azonban az elmúlt években nem a tervek szerint haladtak: 2020 óta elmaradtak, először a Covid, majd a „politikai helyzet” miatt.

Banglades, amely a világ nyolcadik legnépesebb országa, 2024-ben politikai felfordulást élt át, amikor hatalmas kormányellenes tüntetések megbuktatták a régóta regnáló vezetőt, Sheikh Hasina-t. Hasina megbuktatása után egy ideiglenes kormány vette át a hatalmat, és csak idén februárban választott új kormányt az ország.