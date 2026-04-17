Brutális bankleállásokat jelentettek be hazánkban: sok helyen az ATM-ek sem működnek majd

Négy hazai nagybank is üzemszüneteket, illetve bankszünnapokat hirdetett április második felére. Az Erste, a CIB, az MBH és a K&H közleményben figyelmeztette az ügyfeleit a szolgáltatás-kiesésekről. A banki leállásokra ugyanakkor fel lehet készülni a közzétett információk alapján, így érdemes a pénzügyek intézésére olyan időszakot választani, ami kívül esik az alábbi időpontokon.
Egymásba érnek a hosszabb-rövidebb banki leállások a következő hetekben. A bankszünnapoknak, illetve üzemi leállásnak minősülő szünetek miatt az érintett pénzintézetek szolgáltatásai átmenetileg egyáltalán nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek.

Budapest, 2025. május 8. ATM az MBH Bank és a Mol Magyarország együttműködésének eredményeit és az ATM-telepítési program részleteit bemutató sajtótájékoztatón a XI. kerületi Prielle Kornélia utcai benzinkútnál 2025. május 8-án. Az MBH Bank 55 Mol-töltőállomáson helyez el bankautomatákat. MTI/Soós Lajos
A CIB banknál az informatikai rendszereik karbantartása zajlik. A karbantartásra tekintettel 2026. április második felében az alábbi időpontokban várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaik nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek. 

  • 2026.04.18. 22:00 - 2026.04.19. 05:00
  • 2026.04.23. 22:00 - 2026.04.24. 03:00
  • 2026.04.25. 22:00 - 2026.04.26. 05:00
  • 2026.04.27. 22:00 - 2026.04.28. 05:00
  • 2026.04.29. 22:00 - 2026.04.30. 05:00 

A fent felsorolt időszakokban  a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

2026.04.17. 22:00 - 2026.04.18. 05:00 közötti időszakban az azonnali átutalási kérelmek és a fizetési kérelmek fogadása és indítása, valamint a másodlagos azonosító rögzítése, meghosszabbítása, törlése szünetelhet. Ezen időszak alatt fennakadások lehetnek az azonnali forint átutalási megbízások indítása - ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is - a másodlagos számlaazonosítók kezelése és a fizetési kérelem (qvik-kérelem) szolgáltatás esetén (fizetési kérelem indítása / elutasítása / jóváhagyása). Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.

2026.04.20. 22:00 - 2026.04.21. 05:00 közötti időszakban a CIB Bank Mobilalkalmazás regisztráció / újraregisztráció lehetősége, a CIB Business Online vámfizetés funkciója és az SMS-küldés szolgáltatás nem lesz elérhető. A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége természetesen ebben az időszakban is biztosított lesz.

2026.04.22. 22:00 - 2026.04.23. 01:00 közötti időszakban a CIB Business Online nem lesz elérhető.

Az Erste bank rendszerein: 

2026. 04. 24. 22:00 és 2026. 04. 25. 10:00, valamint 2026. 04. 29. 22:00 és 2026. 04. 30. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja:

Nem elérhető szolgáltatásaik:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint.

Az MBH banknál tervezett karbantartás miatt:

  • 2026.04.17. 22:00 és 04.18. 02:00 között az MBH Netbank, valamint az MBH Bank App nem lesznek elérhetőek. A karbantartás ideje alatt az MBH OpenAPI szolgáltatásaiban esetenként kieséseket tapasztalhat.
  • 2026.04.17. 20:30 és 04.18. 00:30 között az MBH Vállalati App, az MBH Direct Bank, valamint az MBH Vállalati Netbank szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.
  • 2026.04.18-án 22:00 és 2026.04.19-én 06:00 között pár perces megszakadások fordulhatnak elő az MBH Bank App működésében a 101-es bankazonosítóval kezdődő fizetési és pénzforgalmi számlák esetében. Ezekben az időszakokban az alkalmazásba való bejelentkezés hibára futhat, ilyenkor pár perc elmúltával érdemes újra megpróbálni a belépést, vagy az MBH Netbankban ügyet intézni.
     

Tervezett karbantartás miatt az alábbi helyszíneken üzemeltetett ATM készülékeik a megadott időszakban rövid ideig nem lesznek elérhetőek, azokon keresztül a szolgáltatások nem lesznek használhatóak:

  • 2026.04.21.-én 16:00 és 18:00 között, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 20. 
  • 2026.04.21.-én 16:00 és 18:00 között, 5661 Újkígyós, Gyulai utca 25. 
  •  2026.04.21-én 10:00 és 11:00 óra között, 4024 Debrecen, Petőfi tér 6. 
  • 2026.04.22.-én 16:00 és 18:00 között, 5650 Mezőberény, Békési út 6.
  • 2026.04.22.-én 12:00 és 14:00 között, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 1.
  • 2026.04.22-én 13:00 és 14:00 óra között, 2083 Solymár, Mátyás Király u. 14.
  • 2026.04.23.-án 16:00 és 18:00 között, 5900 Orosháza, Thököly utca 15. 
  •  2026.04.23.-án 16:00 és 18:00 között, 5540 Szarvas, Szabadság út 30.
  • 2026.04.23-án 23:00 és 23:30 között a kártyatranzakciós SMS-ek kiküldésében csúszás várható.
  • 2026.04.23-án 22:00 és 2026.04.24-én 02:00 között átmeneti kieséseket tapasztalhat az online kártyás vásárlások jóváhagyása során (3DS), az onlinepinbeallitasok.mbhbank.hu oldalra nem lehet belépni, továbbá az MBH OpenAPI (korábban MKB) szolgáltatásaiban esetenként kieséseket tapasztalhat.
  • 2026.04.24. 21:30 és 2026.04.25. 01:25 között, valamint 2026.04.26. 16:30-20:25 között az MBH Netbank (korábban BB) és a 101-es bankazonosítóval kezdődő számlák esetében az MBH Bank App nem lesz elérhető. Rövid kiesések lehetnek az internetes vásárlások jóváhagyásához szükséges megerősítő SMS kód (3DS) kiküldésében, a tranzakciós SMS kiküldése pedig szünetel.
  • 2026.04.24. 20:45 és 2026.04.25. 00:40 között, valamint 2026.04.26. 15:00-18:55 között az MBH Netbank (korábban BB) rendszerben az értékpapír funkciók részlegesen nem lesznek elérhetőek.
  • 2026.04.24. 22:00 és 2026.04.25. 02:00 között az MBH Bank ATM-eknél időszakosan nem lesz lehetőség készpénzbefizetésre és -felvételre, valamint a bankkártyás szolgáltatásokban időszakos fennakadások fordulhatnak elő. Kérjük, a bankkártyahasználatot lehetőség szerint ezen időszakokon kívülre tervezzék.

A K&H banknál karbantartás miatt az alábbi időpontokban lesznek leállások:

  • 2026. április 18-án 22:00 órától 2026. április 19-én 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.
  • 2026. április 19-én 22:00 órától 2026. április 20-án 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.
  • 2026. április 25-én 2:00 és 8:00 óra között tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a 3D Secure, K&H Szép kártya, K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.
  • 2026. április 25-én 22:00 órától 2026. április 26-án 8:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a 3D Secure, K&H Szép kártya, K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.
  • 2026. április 26-án 22:00 órától 2026. április 27-án 4:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a 3D Secure, K&H Szép kártya, K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.
  • 2026. április 29-én 22:00 órától 2026. április 30-án 02:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.

Fontos, hogy ebben az időszakban a bankok más szolgáltatásainak szünetére nem kell számítani.

 

 

