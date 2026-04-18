Pénzügyi zűrzavarra fogadnak a tengerentúli vagyonkezelők

A JPMorgan Chase, a Barclays és más Wall Street-i bankok olyan termékekkel kezdtek kereskedni, amelyekből komoly profitra tehetnek szert, ha a magánhitel-alapok bajba kerülnének, mindeközben a vagyonkezelők az iparági zűrzavarra fogadnak. Az amerikai nagy pénzintézetek az elmúlt napokban úgynevezett hitel-nemteljesítési swapokkal kezdtek kereskedni a Blackstone, az Apollo Global és az Ares Management által üzemeltetett húzó magánhitel-alapok ellenében – írta meg szombaton a Financial Times az ügyben tájékozott források információira hivatkozva.
A legnagyobb amerikai bankok kínálják ezeket a pénzügyi termékeket
A CDS-ek abban az esetben kerülnek kifizetésre, ha a magánhitel-alapok nem teljesítik adósságukat. Az új eszközök a befektetők általi új stratégiák iránti növekvő kereslet közepette jelentek meg, beleértve a nem nyilvánosan kereskedett alapokat is. A források szerint olyan bankok, mint
- a JPMorgan,
- a Barclays,
- a Morgan Stanley
- és a Citigroup
kínáltak kereskedést a három alap szerződéseivel, ám eddig az aktivitás viszonylag szerény volt. A konstrukcióban a befektetők CDS-eket vásárolhatnak, hogy a magánhitelekkel kapcsolatos hangulatromlásra fogadjanak, még akkor is, ha nem hiszik, hogy fizetésképtelenség fog bekövetkezni, mivel a származtatott ügyletek ára az alapok érzékelt kockázatának növekedésével emelkedik. A CDS-szerződések megjelenése a három alapnál érzékeny pillanatban érkezik a 2 billió dolláros magánhitel-ágazat számára, amelyet éppen a közelmúltban a befektetők visszaváltási kérelmeinek nagyobb hulláma rázta meg.
Az alapok saját finanszírozási költségei is emelkedtek, mivel a bankok szigorítják a finanszírozási feltételeket, miközben a szabályozók egyre inkább arra összpontosítanak, hogy a hitelezők hogyan kapcsolódnak össze a magánhitel-alapokkal.
Az új CDS-szerződések kereskedése azután kezdődött meg, hogy az S&P Global a hét elején elindította a CDX Financials nevű indexet, amely magában foglalja az Apollo, a Blackstone és az Ares által üzemeltetett eszközöket, valamint bankokat, biztosítókat, ingatlancégeket és más pénzügyi csoportokat.
Az S&P index bevezetése utáni napokban a bankok aktívan elkezdtek CDS-ekkel kereskedni az adott alapokon keresztül. Ezek a szerződések lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy fogadjanak arra, hogy az egyes eszközök, beleértve az iparág legnagyobbját – a 83 milliárd dolláros befektetéssel rendelkező Blackstone Private Credit Fundot – teljesítik-e hiteleiket.
A CDS-árak mindhárom alap esetében csökkentek indulásuk óta
A kereskedők nemcsak arra használják az új CDS-szerződéseket, hogy a magánhitelek csökkenésére fogadjanak. Sokan az alap kötvényei és a CDS-felárak közötti árkülönbségre is fogadnak, abban a reményben, hogy profitálnak azok bővüléséből vagy szűküléséből. Ágazati források szerint a CDS-árak mindhárom alap esetében csökkentek a hételeji indulás óta. A JPMorgan stratégái csütörtökön azt mondták, hogy a Bcred CDS-árrésének további csökkenésére számítanak.
Az ügyre rálátó források szerint a befektetők közvetlenül a magánhitel-üzletfejlesztési vállalatok által kibocsátott befektetési kategóriájú kötvényekre is fogadtak. Bár a Goldman Sachs és a JPMorgan megvizsgálta a teljes hozamú swapok, egy másik származtatott ügylet felhasználásának lehetőségeit a szoftvercégeknek nyújtott hitelek ellenében, úgy tűnik, hogy ezeket a tranzakciókat érdemi módon nem hajtották végre – közölték az ügyben tájékozott források. Mások, mint például a Bank of America (BofA), ügyfeleik kereskedéseit olyan részvényekre kötötték, amelyekről az értékesítési csapatuk úgy vélte, hogy „a leginkább ki vannak téve a magánhitel-sokkoknak”. A BofA végül visszavonta az ajánlást.