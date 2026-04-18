Pénzügyi zűrzavarra fogadnak a tengerentúli vagyonkezelők

A JPMorgan Chase, a Barclays és más Wall Street-i bankok olyan termékekkel kezdtek kereskedni, amelyekből komoly profitra tehetnek szert, ha a magánhitel-alapok bajba kerülnének, mindeközben a vagyonkezelők az iparági zűrzavarra fogadnak. Az amerikai nagy pénzintézetek az elmúlt napokban úgynevezett hitel-nemteljesítési swapokkal kezdtek kereskedni a Blackstone, az Apollo Global és az Ares Management által üzemeltetett húzó magánhitel-alapok ellenében – írta meg szombaton a Financial Times az ügyben tájékozott források információira hivatkozva.

A JPMorgan, a Barclays, a Morgan Stanley és a Citigroup is azon bankok között, melyek pénzügyi termékei között megtalálhatók a CDS-termékek. / Fotó: Unsplash

A legnagyobb amerikai bankok kínálják ezeket a pénzügyi termékeket

A CDS-ek abban az esetben kerülnek kifizetésre, ha a magánhitel-alapok nem teljesítik adósságukat. Az új eszközök a befektetők általi új stratégiák iránti növekvő kereslet közepette jelentek meg, beleértve a nem nyilvánosan kereskedett alapokat is. A források szerint olyan bankok, mint

a JPMorgan,

a Barclays,

a Morgan Stanley

és a Citigroup

kínáltak kereskedést a három alap szerződéseivel, ám eddig az aktivitás viszonylag szerény volt. A konstrukcióban a befektetők CDS-eket vásárolhatnak, hogy a magánhitelekkel kapcsolatos hangulatromlásra fogadjanak, még akkor is, ha nem hiszik, hogy fizetésképtelenség fog bekövetkezni, mivel a származtatott ügyletek ára az alapok érzékelt kockázatának növekedésével emelkedik. A CDS-szerződések megjelenése a három alapnál érzékeny pillanatban érkezik a 2 billió dolláros magánhitel-ágazat számára, amelyet éppen a közelmúltban a befektetők visszaváltási kérelmeinek nagyobb hulláma rázta meg.

Az alapok saját finanszírozási költségei is emelkedtek, mivel a bankok szigorítják a finanszírozási feltételeket, miközben a szabályozók egyre inkább arra összpontosítanak, hogy a hitelezők hogyan kapcsolódnak össze a magánhitel-alapokkal.

Az új CDS-szerződések kereskedése azután kezdődött meg, hogy az S&P Global a hét elején elindította a CDX Financials nevű indexet, amely magában foglalja az Apollo, a Blackstone és az Ares által üzemeltetett eszközöket, valamint bankokat, biztosítókat, ingatlancégeket és más pénzügyi csoportokat.

Az S&P index bevezetése utáni napokban a bankok aktívan elkezdtek CDS-ekkel kereskedni az adott alapokon keresztül. Ezek a szerződések lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy fogadjanak arra, hogy az egyes eszközök, beleértve az iparág legnagyobbját – a 83 milliárd dolláros befektetéssel rendelkező Blackstone Private Credit Fundot – teljesítik-e hiteleiket.