Megérkezett az első kőolajszállítmány Magyarországra a Barátság vezetéken

„A Mol Csoport a mai napon kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon. A Barátság vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel három hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult” – jelezte közleményében a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Újraindult a Barátság kőolajvezeték, megérkezett Magyarországra az első olajszállítmány január 27-e után

Miként megírtuk, tegnap a Barátság vezetéken érkező kőolajszállítmány már Ukrajna területére ért a Fehéroroszországgal közös határon, és ahogy azt előzetesen várni lehetett, a mai napon a mennyiség Magyarországra érkezett. Szlovákia részéről már néhány órája bejelentették, hogy a vezeték szlovákiai ágán érkező mennyiség már a területükre érkezett.

Ez azt jelenti, hogy január 27-e óta újra áramlik a kőolaj a Barátság vezetéken, illetve érkezhetnek tranzitált szállítmányok azon.

A Barátság kőolajvezeték újraindulása javítja majd az ellátásbiztonsági helyzetet, de az alapvető problémát, a késztermék-import visszaesését nem oldja meg – jelezte a Magyar Ásványolaj Szövetség. A kőolajszállítmányok újbóli érkezése fontos mérföldkő, ugyanakkor a dízelimport növelésére továbbra is szükség lenne a magyar piac ellátásához.

A most érkezett szállítmány nagysága nem ismert, feltehetően azonban a Dunai Finomítóban dolgozzák fel. Egyelőre az sem ismert, hogy az orosz olajinfrastruktúrát nemrég ért katonai csapások hatással lesznek-e a magyarországi ellátásra az immár működő vezetéken.

A védett üzemanyagárak továbbra is érvényben vannak Magyarországon.