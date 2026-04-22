Fontos Mol-bejelentés érkezett a Barátság olajvezetékről

A Barátság vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransnafta hivatalosan tájékoztatta a Mol-t arról, hogy a Barátság vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én 18:00 órakor megszűntek – közölte a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A tájékoztatás szerint a JSC Ukrtransnafta készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé.

Újraindult a Barátság kőolajvezeték

Fotó: AFP

Korábban az Origo is megírta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: befejeződtek a Barátság kőolajvezeték javítási munkálatai. Az olajszállítás várhatóan szerdán kezdődik meg.

Mint az már ismert, Orbán Viktor miniszterelnök megvétózta a kétéves uniós hitelcsomagot, továbbá Magyarország úgy döntött, mindaddig meggátolja a dízelexportot Ukrajna irányába, amíg a Barátság vezetéken nem indul újra az olajszállítás.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök január 27-én technikai hibára hivatkozva leállította a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia irányába.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök a napokban bejelentette: Ukrajna akár már bármelyik nap helyre tudná állítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, és ha ez megtörténik, Magyarország feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását. Az Európai Tanács a hitelkeretről a mai nap során fog tárgyalni.

