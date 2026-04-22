Friss! Fontos bejelentést tett a kazah energiaügyi miniszter a Barátság kőolajvezetékről

Kazahsztán információi szerint májusban nem lesz lehetőség olajat pumpálni a Barátság vezetéken keresztül – jelentette be április 22-én Jerlan Akkenzsenov kazah energiaügyi miniszter. „Ezt az információt nem hivatalos forrásokból kaptam. Az orosz fél részéről még nem érkezett hivatalos nyilatkozat” – válaszolta a TASS kérdésére a miniszter.

Akkenzsenov szerint a következő hónapban teljesen felfüggesztik a kazah nyersolaj Atyrau-Szamara útvonalon történő tranzitját, majd a Druzsba (Barátság) csővezetékhez való hozzáférést és a Schwedt finomítóba történő szállítást. Megjegyezte, hogy az orosz partnerek nem hivatalosan a szállításhoz szükséges technikai kapacitás hiányával magyarázták ezt.

Barátságtalan lépés Moszkvától: leállhat a Barátság kőolajvezeték

A miniszter elismerte, hogy az orosz energiainfrastruktúra elleni közelmúltbeli támadások lehettek ennek okai. Ennek fényében Kazahsztán a felszabaduló olajmennyiségeket alternatív útvonalakra kívánja átirányítani. A köztársaság azonban nem szándékozik csökkenteni a termelést.

A Reuters hírügynökség tegnap számolt be arról, hogy Oroszország május 1-jétől leállíthatja a Kazahsztánból Németországba irányuló olajszállítást a Barátság vezetéken, ami újabb súlyos csapást mérhet a német energiaellátásra. Az ügy rávilágít arra, hogy az orosz energiahordozókról való leválás után Berlin továbbra is olyan alternatív forrásokra szorul, amelyek útvonala végső soron még mindig Moszkvától függ, így a Barátság olajvezetéké is.

A Barátság olajvezeték esetleges leállítása jelentősen megnehezítheti Németország alternatív energiaszállítók felkutatási erőfeszítéseit, miután az ukrajnai háború nyomán eltávolodott az orosz energiától. Ironikus módon Kazahsztán megbízható energiaellátóvá vált Németország számára. Bajorországban a feldolgozott nyersolaj fele már onnan származik. A probléma: Oroszország éppen a kettő között van. A közép-ázsiai ország a Druzsba olajvezeték északi ágán keresztül szállít olajat Németországnak, amely Lengyelországon halad át. Ez az export 2025-ben 2,146 millió tonnát, azaz körülbelül napi 43 000 hordót tett ki. Ez 44 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest – mutatott rá a Reuters.