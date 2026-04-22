Kazahsztán információi szerint májusban nem lesz lehetőség olajat pumpálni a Barátság vezetéken keresztül – jelentette be április 22-én Jerlan Akkenzsenov kazah energiaügyi miniszter. „Ezt az információt nem hivatalos forrásokból kaptam. Az orosz fél részéről még nem érkezett hivatalos nyilatkozat” – válaszolta a TASS kérdésére a miniszter.
Akkenzsenov szerint a következő hónapban teljesen felfüggesztik a kazah nyersolaj Atyrau-Szamara útvonalon történő tranzitját, majd a Druzsba (Barátság) csővezetékhez való hozzáférést és a Schwedt finomítóba történő szállítást. Megjegyezte, hogy az orosz partnerek nem hivatalosan a szállításhoz szükséges technikai kapacitás hiányával magyarázták ezt.
A miniszter elismerte, hogy az orosz energiainfrastruktúra elleni közelmúltbeli támadások lehettek ennek okai. Ennek fényében Kazahsztán a felszabaduló olajmennyiségeket alternatív útvonalakra kívánja átirányítani. A köztársaság azonban nem szándékozik csökkenteni a termelést.
A Reuters hírügynökség tegnap számolt be arról, hogy Oroszország május 1-jétől leállíthatja a Kazahsztánból Németországba irányuló olajszállítást a Barátság vezetéken, ami újabb súlyos csapást mérhet a német energiaellátásra. Az ügy rávilágít arra, hogy az orosz energiahordozókról való leválás után Berlin továbbra is olyan alternatív forrásokra szorul, amelyek útvonala végső soron még mindig Moszkvától függ, így a Barátság olajvezetéké is.
A Barátság olajvezeték esetleges leállítása jelentősen megnehezítheti Németország alternatív energiaszállítók felkutatási erőfeszítéseit, miután az ukrajnai háború nyomán eltávolodott az orosz energiától. Ironikus módon Kazahsztán megbízható energiaellátóvá vált Németország számára. Bajorországban a feldolgozott nyersolaj fele már onnan származik. A probléma: Oroszország éppen a kettő között van. A közép-ázsiai ország a Druzsba olajvezeték északi ágán keresztül szállít olajat Németországnak, amely Lengyelországon halad át. Ez az export 2025-ben 2,146 millió tonnát, azaz körülbelül napi 43 000 hordót tett ki. Ez 44 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest – mutatott rá a Reuters.
Németország tehát olajhiánnyal néz szembe a Kazahsztánból a Druzsba kőolajvezetéken keresztül történő ellátás zavara miatt. Korábban a Hormuzi-szoros blokádja miatti energiahiány kockázata arra késztetett néhány uniós országot, hogy megvitassák az Oroszországgal való kapcsolatok újrafelvételét, de az EU tisztviselői ragaszkodnak Kijev támogatásához és Moszkva gyengítéséhez.
Nemcsak Magyarország és Szlovákia , amelyek továbbra is az orosz olajellátástól függenek, hanem Belgium is, amely több mint kétharmadával növelte orosz cseppfolyósított földgáz (LNG)-vásárlásait a 2022-ig tartó időszakhoz képest, azt javasolta, hogy az erőfeszítéseket az ukrajnai konfliktus lezárására és az Oroszországgal való kapcsolatok helyreállítására összpontosítsák 2026-ban, legalább az energiavásárlások tekintetében. Ugyanakkor Belgium gázt szállít Németországba és Hollandiába.
Március végén az Európai Bizottság felszólította az európaiakat az otthoni munkavégzésre , amire az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) kijelentette, hogy a munkavállalókat nem szabad terhelni a távmunka költségeiért, beleértve a munkafeladatok elvégzéséhez felhasznált áramot sem. Az EU tagállamainak azt is tanácsolták, hogy csökkentsék az autópályákon érvényes sebességkorlátozásokat, ösztönözzék a tömegközlekedés használatát, csökkentsék az autó- és repülőgép-használatot, valamint bővítsék a telekocsit. Dan Jorgensen, az EU energiaügyi minisztere arra figyelmeztetett, hogy még ha azonnal béke is jönne létre a Közel-Keleten, a közeljövőben nem várható a megszokott kerékvágásba való visszatérés.