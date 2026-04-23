Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

„Jelenleg a kőolaj szállítása a jóváhagyott tervnek megfelelően zajlik” – idézte Denisa Saková bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség is. A Barátság vezetéken történő szállítások helyreállásával párhuzamosan elhárult az akadály a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós uniós gigahitel feloldása előtt is.

Újraindult a Barátság kőolajvezeték

Ekkor érkezhet Magyarországra először kőolaj a Barátság vezetéken

Bár az első tranzitként érkező mennyiség nagysága egyelőre nem ismert, a szállítások megindulása rendkívüli jelentőséggel bír. Miként megírtuk, a Barátság vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransnafta hivatalosan tájékoztatta a MOL-t arról, hogy a Barátság vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én 18:00 órakor megszűntek.

A Mol arra számít, hogy

a vezetékrendszer ukrajnai szakaszának újraindítása utáni első kőolaj-szállítmányok legkésőbb csütörtökön megérkeznek Magyarországra.

A Szlovákiába és Magyarországra irányuló kőolajszállítás nagy részét orosz kőolajjal ellátó Barátság kőolajvezetéken január 27-én állt le a szállítás, és azt az ukrán fél hónapokig nem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból, a hivatalos szlovák vélemény szerint, már huzamosabb ideje lehetséges volt. Robert Fico miniszterelnök többször is kijelentette, hogy a Barátság vezetéken történő kőolajszállítást politikai okokból állíttatta le Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki a szállítás újraindítását az országának ígért 90 milliárd eurós háborús kölcsön ellen emelt vétó feloldásától tette függővé. Az unió tavaly decemberben hagyta jóvá ezt a hitelt, amelyben - az EU által engedélyezett kivétel alapján - Szlovákia, Magyarországgal és Csehországgal együtt, nem vesz részt. A hitel folyósítását korábban Magyarország vétózta meg a Barátság kőolajvezetéken történő szállítás ukrán leállítása miatt.

A Barátság vezeték leállítása miatt Szlovákia olajszükséghelyzetet kényszerült bevezetni, és különböző válaszintézkedéseket is hozott Ukrajnával szemben. Szerdán Juraj Blanár kül- és európai ügyekért felelős miniszter bejelentette: amennyiben újraindul az orosz kőolajszállítás a Barátság vezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU Oroszországgal szemben összeállított 20. szankciós csomagját is, amelynek támogatását már korábban is ettől tették függővé.