Zelenszkij utat mutatott Putyinnak? Leállhat a Barátság vezeték északi része

Kiderült, hogy amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megtehet Magyarországgal és Szlovákiával szemben, azt Oroszország is meglépheti Németországgal kapcsolatban. Mint arról az Origo is beszámolt, a Reuters hírügynökség ma arról számolt be, hogy Oroszország a tervek szerint május 1-jétől leállítja a Kazahsztánból érkező kőolaj szállítását a Barátság olajvezetéken keresztül.
A Barátság olajvezeték esetleges leállítása jelentősen megnehezítheti Németország alternatív energiaszállítók felkutatási erőfeszítéseit, miután az ukrajnai háború nyomán eltávolodott az orosz energiától. Ironikus módon Kazahsztán megbízható energiaellátóvá vált Németország számára. Bajorországban a feldolgozott nyersolaj fele már onnan származik. A probléma: Oroszország éppen a kettő között van. A közép-ázsiai ország a Druzsba olajvezeték északi ágán keresztül szállít olajat Németországnak, amely Lengyelországon halad át. Ez az export 2025-ben 2,146 millió tonnát, azaz körülbelül napi 43 000 hordót tett ki. Ez 44 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest – mutatott rá a Reuters.
Fókuszban a Barátság olajvezeték
Kazahsztán a nyersolajat a brandenburgi Schwedtben található PCK finomítónak szállítja, amely Németország egyik legnagyobb létesítménye. A Szövetségi Statisztikai Hivatal jelenlegi adatai szerint Németország nyersolaj-szükségletének mindössze 6,1 százalékát fedezte közel-keleti országokból, „pontosabban Irakból, az Egyesült Arab Emírségekből, Szaúd-Arábiából és Izraelből. Más közel-keleti államok, mint például Omán, Katar, Kuvait vagy Irán, 2025-ben egyáltalán nem szállítottak nyersolajat Németországnak.” Míg 2020-ban a nyersanyag közel egyharmada Oroszországból származott, a Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint jelenleg négy fő szállító van: Norvégia, az Egyesült Államok, Líbia és Kazahsztán. Az iráni háború kitörése óta az ellátás is nehezedett és az árak is jelentősen emelkedtek. Németországban egy liter dízel akár 40%-kal is többe kerülhet, mint az iráni háború előtt.
„Ez egy komoly, sőt drámai helyzet a PCK finomítója és Németország nagy részének energiaellátása számára. A kazah nehéz fűtőolaj jelenleg a finomító mentőöve, és nehezen pótolható. Az a tény, hogy az előző és a jelenlegi szövetségi kormány az elmúlt négy évben semmit sem tett a Rostock-Schwedt vezeték korszerűsítésével kapcsolatban, most visszatérőben van. A szövetségi kormánynak azonnal Brüsszelbe kell mennie, és világossá kell tennie, hogy a jóváhagyási folyamatot végre be kell fejezni” – hangsúlyozta Christian Görke (a Linke párt képviselője) brandenburgi parlamenti képviselő kedden délután
A német kormány a 2022-es ukrajnai háború kitörése után leállította az orosz olaj importját a vezetéken keresztül, és kazah szállításokra támaszkodott helyettesítőként. Moszkva és Berlin kapcsolata rendkívül feszült Németország Ukrajnának nyújtott támogatása miatt. Továbbá 2022-ben a német kormány vagyonkezelés alá helyezte Oroszország legnagyobb olajtársaságának, a Rosneftnek a németországi leányvállalatait, ezzel évtizedek óta megszakítva az energiaügyi kapcsolatokat Oroszországgal. Az oroszországi csővezeték elleni ukrán dróntámadások az elmúlt években többször is megzavarták a szállításokat.
Kazahsztán jelenleg Románia legnagyobb kőolajszállítója, és az Európai Unió harmadik legfontosabb olajforrása. Az uniós import jelentős része azonban továbbra is egyetlen, geopolitikailag rendkívül sérülékeny útvonalon halad át: a Kaszpi-tengeri Vezeték Konzorcium rendszerén, amely az oroszországi Fekete-tengeri terminálon, Novorosszijszknál éri el a tengert. A kazah export mintegy 80 százaléka ezen az útvonalon jut el a világpiacra – és ezzel együtt az Európai Unióba is.
A leválás az orosz energiahordozókról politikailag érthető célnak tűnt, ám a végrehajtás során Brüsszel figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy az „alternatív” források jelentős része továbbra is orosz területen, vagy orosz ellenőrzés alatt álló infrastruktúrán keresztül jut el Európába. A kazah olaj esete tankönyvi példája annak, hogyan vált a diverzifikáció látszólagossá: a forrás országa megváltozott, az útvonal és a kockázat azonban nem. Az Európai Unió ma úgy függ Kazahsztántól, hogy közben nem garantálja sem az ellátás fizikai biztonságát, sem az alternatív exportfolyosók kiépítését.
Az Eurostat adatai szerint Németország három év alatt közel 40 milliárd euróval fizetett többet az olajimportért az orosz szállítások leállítása miatt. Az ipar és az energiaágazat költségei megugrottak, az üzemanyagárak elszálltak – a számlát pedig végső soron a német emberek fizetik meg. A földgáz terén hasonló a helyzet: az olcsó orosz gáz nem kell, helyette most 7000 kilométerről – Argentínából – akarnak LNG-t vásárolni. Közben a gáztárolók történelmi mélyponton, az ellátás bizonytalan, az árak magasak.