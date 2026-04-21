Zelenszkij utat mutatott Putyinnak? Leállhat a Barátság vezeték északi része

Kiderült, hogy amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megtehet Magyarországgal és Szlovákiával szemben, azt Oroszország is meglépheti Németországgal kapcsolatban. Mint arról az Origo is beszámolt, a Reuters hírügynökség ma arról számolt be, hogy Oroszország a tervek szerint május 1-jétől leállítja a Kazahsztánból érkező kőolaj szállítását a Barátság olajvezetéken keresztül.

Egy „PCKb logóval ellátott torony látható a PCK finomító területén. Az orosz Barátság olajvezetékre 2023. január 1. óta embargó van érvényben

A Barátság olajvezeték esetleges leállítása jelentősen megnehezítheti Németország alternatív energiaszállítók felkutatási erőfeszítéseit, miután az ukrajnai háború nyomán eltávolodott az orosz energiától. Ironikus módon Kazahsztán megbízható energiaellátóvá vált Németország számára. Bajorországban a feldolgozott nyersolaj fele már onnan származik. A probléma: Oroszország éppen a kettő között van. A közép-ázsiai ország a Druzsba olajvezeték északi ágán keresztül szállít olajat Németországnak, amely Lengyelországon halad át. Ez az export 2025-ben 2,146 millió tonnát, azaz körülbelül napi 43 000 hordót tett ki. Ez 44 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest – mutatott rá a Reuters.

Fókuszban a Barátság olajvezeték

Kazahsztán a nyersolajat a brandenburgi Schwedtben található PCK finomítónak szállítja, amely Németország egyik legnagyobb létesítménye. A Szövetségi Statisztikai Hivatal jelenlegi adatai szerint Németország nyersolaj-szükségletének mindössze 6,1 százalékát fedezte közel-keleti országokból, „pontosabban Irakból, az Egyesült Arab Emírségekből, Szaúd-Arábiából és Izraelből. Más közel-keleti államok, mint például Omán, Katar, Kuvait vagy Irán, 2025-ben egyáltalán nem szállítottak nyersolajat Németországnak.” Míg 2020-ban a nyersanyag közel egyharmada Oroszországból származott, a Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint jelenleg négy fő szállító van: Norvégia, az Egyesült Államok, Líbia és Kazahsztán. Az iráni háború kitörése óta az ellátás is nehezedett és az árak is jelentősen emelkedtek. Németországban egy liter dízel akár 40%-kal is többe kerülhet, mint az iráni háború előtt.

„Ez egy komoly, sőt drámai helyzet a PCK finomítója és Németország nagy részének energiaellátása számára. A kazah nehéz fűtőolaj jelenleg a finomító mentőöve, és nehezen pótolható. Az a tény, hogy az előző és a jelenlegi szövetségi kormány az elmúlt négy évben semmit sem tett a Rostock-Schwedt vezeték korszerűsítésével kapcsolatban, most visszatérőben van. A szövetségi kormánynak azonnal Brüsszelbe kell mennie, és világossá kell tennie, hogy a jóváhagyási folyamatot végre be kell fejezni” – hangsúlyozta Christian Görke (a Linke párt képviselője) brandenburgi parlamenti képviselő kedden délután