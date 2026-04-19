Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

hipp

Bébiételbe rejtett patkányméreg – A HiPP kivonta teljes termékkínálatát az üzletekből

4 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A HiPP óvintézkedésként kivonta teljes termékkínálatát az osztrák Spar üzletekből, miután ismeretlen elkövetők patkányméreg elhelyezésével próbálták megzsarolni. Egyetlen bébiételben sem találtak semmilyen szennyeződést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hippismeretlen elkövetősparindex

Az osztrák hatóságok szerint ismeretlen elkövetők állítólag megpróbálták megzsarolni a Magyarországon is népszerű HiPP bébiétel gyártóját azzal, hogy egyes termékekbe patkánymérget tettek. Az osztrák Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Ügynökség (AGES) szombat este közölte, hogy az eset egy osztrák szupermarketet érintett – írja a horvát Index.

bébiétel, illusztráció
Elővigyázatosságból eltűntek a HIPP bébiételek a Spar polcairól
Fotó: Shutterstock 

A jelenlegi információk szerint az érintett üzlet az eisenstadti (kismartoni, magyar határ közeli) Spar. A szennyezett üvegeket fehér matricával és piros körrel jelölték meg.

A szennyezett bébiételt kivonták a forgalomból

Az üvegekben nem találtak szennyeződést. A vállalat péntek este kivonta a teljes termékválasztékát az osztrák Spar szupermarketekből, a Spar pedig közölte, hogy óvintézkedésként eltávolította az összes HiPP-terméket az osztrák üzletek polcairól.

Az Ausztriában lefoglalt üvegek között nem voltak szennyezett termékek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!