Bébiételbe rejtett patkányméreg – A HiPP kivonta teljes termékkínálatát az üzletekből

Az osztrák hatóságok szerint ismeretlen elkövetők állítólag megpróbálták megzsarolni a Magyarországon is népszerű HiPP bébiétel gyártóját azzal, hogy egyes termékekbe patkánymérget tettek. Az osztrák Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Ügynökség (AGES) szombat este közölte, hogy az eset egy osztrák szupermarketet érintett – írja a horvát Index.

Elővigyázatosságból eltűntek a HIPP bébiételek a Spar polcairól

A jelenlegi információk szerint az érintett üzlet az eisenstadti (kismartoni, magyar határ közeli) Spar. A szennyezett üvegeket fehér matricával és piros körrel jelölték meg.

A szennyezett bébiételt kivonták a forgalomból

Az üvegekben nem találtak szennyeződést. A vállalat péntek este kivonta a teljes termékválasztékát az osztrák Spar szupermarketekből, a Spar pedig közölte, hogy óvintézkedésként eltávolította az összes HiPP-terméket az osztrák üzletek polcairól.

Az Ausztriában lefoglalt üvegek között nem voltak szennyezett termékek.