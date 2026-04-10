A bizonytalanság korát éljük, de a magyar vállalkozások támogatása továbbra is biztos

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Révész Trans Kft. új csarnokának avatóján arról számolt be, hogy a közúti áruszállító cég Tiszaújvárosban és Kazincbarcikán bővítette a raktárkapacitását mintegy 3,2 milliárd forintnyi értékben. A kormány 1,4 milliárd forint támogatást nyújtott a beruházáshoz, így segítve száz új munkahely létrejöttét.

A beruházással 100 új munkahelyet teremt a Révész Trans. /Fotó: MTI

Kifejtette, hogy a hazai tulajdonú logisztikai vállalat meghatározó szereplője a közúti áruszállításnak, és mivel a régió gazdasági teljesítménye rendkívüli mértékben megerősödött az utóbbi másfél évtizedben, az itt működő cégek is folyamatosan fejlődnek, így a szállítási igényeik is nagyobbak. Majd rámutatott, hogy a logisztikai szektor a magyar gazdaság egyik húzóágazata, a nagyjából 300 ezer embernek munkát adó, 4000 milliárd forintos évi teljesítményt produkáló ágazat tavaly közel 250 millió tonna árut mozgatott közúton.

Illetve arra is kitért, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari termelése az elmúlt tíz évben mintegy duplájára nőtt, tavaly immár meghaladva az évi 4200 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a harmadára csökkent. S ebben szavai szerint annak is szerepe volt, hogy ez idő alatt a Tiszaújvárost is magában foglaló választókerületben harminc beruházás valósult meg állami támogatással, 730 milliárd forintnyi összértékben, 11 700 munkahelyet teremtve. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Az elmúlt négy évben annyi beruházásról kötöttünk megállapodást Magyarországon, mint még soha

Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig kijelöli a magyar kormány legfőbb feladatát is: ki kell maradni minden háborúból és meg kell óvni az országot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különös tekintettel az energiaellátás terén. „Hogyha nem tudnánk Magyarországot megóvni ezektől a hatásoktól, akkor az elmúlt időszak közösen létrehozott, bravúrszámba menő eredményeit sem tudnánk megvédeni, mint például az egymillió új munkahelyet vagy a gazdaság nagy lépésekkel meginduló technológiai dimenzióváltását vagy azt, hogy az elmúlt négy évben annyi beruházásról kötöttünk megállapodást Magyarországon, mint még soha korábban” – sorolta.