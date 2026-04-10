Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

Újabb munkahelyteremtő beruházás Észak-Magyarországon – az üzembővítéssel 300 családnak biztosítanak megélhetést

A háborús és gazdasági bizonytalanság idején kulcskérdés a hazai vállalatok védelme, amelyek az elmúlt években olyan mértékben erősödtek meg, hogy mára olyan beruházásokat hajtanak végre, amelyeket korábban Magyarországon csak külföldi vállalatok tudtak – fogalmazott Szijjártó Péter A külgazdasági és külügyminiszter erről az Ongropack Kft. szirmabesenyői beruházása kapcsán beszélt, pénteken.
A jelenlegi nehézségek közepette fontos megvédeni az utóbbi években rendkívül megerősödött magyar tulajdonú vállalatokat, mint amilyen az újabb kapacitásbővítő beruházást végrehajtó Ongropack Kft. is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy új beruházás apropóján Szirmabesenyőn.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Howmet-Köfém Kft. új gyártócsarnokának átadásán Székesfehérváron 2026. március 25-én. Az amerikai közlekedés- és repülőgépipari beszállító 17 milliárd forint értékben bővítette kapacitását a kormány ötmilliárd forintnyi támogatásával, aminek nyomán nyolcvan új munkahely jön létre.MTI/Vasvári Tamás, beruházás
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte: az Ongropack beruházása háromszáz embernek ad munkát / Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotó

Szijjártó Péter: az Ongropack Kft. hárommilliárdos beruházást hajtott végre és 300 helyinek ad munkát

A külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Ongropack Kft. beruházásának átadásán arról tájékoztatott, hogy a műanyag termékek előállításával foglalkozó, hazai tulajdonú cég hárommilliárd forint értékű kapacitásbővítést hajtott végre a településen, amihez a kormányzat 1,2 milliárd forint támogatást nyújtott, így biztosítva be háromszáz ember munkahelyét.

Beszédében tudatta, hogy 

az egyetlen jelentősebb közép-európai PVC-lemezgyártónak számító vállalat 93 százalékos exporthányaddal dolgozik, és beszállítóinak döntő többsége is magyar, így ez a beruházás önmagán túlmutató jelentőséggel bír.

Kifejtette, hogy a magyar műanyagipar termelési értéke tavaly egy újabb rekordot döntött, elérve a 3000 milliárd forintot, ami nem sikerült volna az Ongropack Kft. nélkül. Arra is kitért, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 

  • ipari termelése az elmúlt tíz évben mintegy duplájára nőtt, tavaly immár meghaladva az évi 4200 milliárd forintot, 
  • miközben a munkanélküliség bő 30 százalékkal csökkent. 
  • S ebben szerinte annak is szerepe volt, hogy ez idő alatt a Miskolc környéki választókerületben 59 beruházás valósult meg állami támogatással, 500 milliárd forintnyi összértékben, megóvva több mint húszezer munkahelyet.

Meg kell védeni a magyar vállalatokat

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig kijelöli a magyar kormány legfőbb feladatát is: ki kell maradni minden háborúból és meg kell óvni az országot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különös tekintettel az energiaellátás terén.

Az elmúlt években elért fantasztikus gazdasági bravúrokat meg kell tudni védeni – mondta. 

Meg kell tudni védeni azt, hogy egymillió új munkahely van a magyar gazdaságban, hogy az elmúlt négy esztendő a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából, és azt, hogy a magyar gazdaság dimenzióváltása egy magas, prémium szintre való emelkedése nagy lépésekkel megindult

– sorolta.

„És meg kell védenünk a magyar vállalatokat is, amelyek az elmúlt években olyan mértékben erősödtek meg, hogy mára ők is olyan beruházásokat tudnak végrehajtani, amelyeket korábban Magyarországon csak külföldi vállalatok tudtak” – folytatta. Kiemelte, hogy Szirmabesenyőn nem egyszerű összeszerelő üzem működik, hanem magas technológiai színvonalú termelés. Hozzátette, a vidéki gyárakban dolgozó emberek teljesítménye nélkül nem lenne nemzetközileg versenyképes a magyar gazdaság sem.

 

