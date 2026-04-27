Újdonság az idei szja-bevallásnál: a NAV elárulta, kiknek kell nagyon odafigyelniük

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

28 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
2026 egyik legnagyobb újítása, hogy az egyéni vállalkozóknak készített szja-bevallási tervezetekbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) automatikusan betölti a rendelkezésére álló online számla- és pénztárgépadatokat, illetőleg a szocho- és járulékadatokat. A fejlesztés nemcsak időt takarít meg, hanem jelentősen növeli a bevallások pontosságát is, támogatva ezzel az egyéni vállalkozók biztonságos és kiszámítható működését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A NAV tájékoztatása szerint az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent például azoknak az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adták be az egyszerűsített negyedéves szocho- és járulékbevallásukat: ezek az adatok ugyanis automatikusan átkerülnek az éves szja-bevallásba. Emellett a NAV valamennyi egyéni vállalkozó szja-tervezetében feltünteti az Online Számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat.

A NAV újdonságot jelentett be a vállalkozók szja-bevallása kapcsán (illusztráció)
Fotó: MTVA/ Róka László 

Könnyítés az szja-bevallások elkészítésénél a vállalkozók számára is

Az adóhatóság szerint a fejlesztés illeszkedik abba a folyamatba, amelynek célja a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése és a bevallások pontosságának növelése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyre több, már rendelkezésére álló, adatot mutat vissza és épít be a tervezetekbe, így azok egyre teljesebbé és megbízhatóbbá válnak, miközben az adózók terhei érezhetően csökkennek.

Az adatok kiajánlása révén az átalányadózó egyéni vállalkozók szja-bevallása gyakorlatilag néhány kattintással ellenőrizhető és benyújtható.

 A vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozók, valamint azok az átalányadózók, akik nem adtak be a tavalyi év minden negyedévében egyszerűsített járulékbevallást, az eSZJA portálon megjelenített, az online számla és az online pénztárgép rendszerbe beérkezett bevételi adatok felhasználásával készíthetik el a bevallásukat, a költségadatok és az igénybe vett kedvezmények (például kisvállalkozói kedvezmény, fejlesztési tartalék) adatainak beírása után.

Már évek óta adatvezérelt környezetben adózunk

Az elmúlt évek digitalizációs fejlesztéseinek köszönhetően az adózás mára adatvezérelt környezetben működik. A hivatal jelentős mennyiségű strukturált információval rendelkezik az Online Számla rendszerből, az elektronikus és online pénztárgépekből, valamint más adatszolgáltatási csatornákból. Ezek az adatok lehetővé teszik, hogy a bevallási tervezetek valós, ellenőrzött adatokon alapuljanak.

 A NAV idén mintegy 5,6 millió adózónak készített bevallási tervezetet az eSZJA-rendszerben, beleértve a magánszemélyeket, az egyéni vállalkozókat, őstermelőket és áfás magánszemélyeket is. A mostani fejlesztés egy újabb lépés afelé, hogy a bevallás a vállalkozóknak is egy gyors, egyszerű és átlátható folyamattá váljék, amelyben az adózóknak egyre kevesebb manuális teendőjük marad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!