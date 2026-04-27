Újdonság az idei szja-bevallásnál: a NAV elárulta, kiknek kell nagyon odafigyelniük

A NAV tájékoztatása szerint az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent például azoknak az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adták be az egyszerűsített negyedéves szocho- és járulékbevallásukat: ezek az adatok ugyanis automatikusan átkerülnek az éves szja-bevallásba. Emellett a NAV valamennyi egyéni vállalkozó szja-tervezetében feltünteti az Online Számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat.

Könnyítés az szja-bevallások elkészítésénél a vállalkozók számára is

Az adóhatóság szerint a fejlesztés illeszkedik abba a folyamatba, amelynek célja a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése és a bevallások pontosságának növelése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyre több, már rendelkezésére álló, adatot mutat vissza és épít be a tervezetekbe, így azok egyre teljesebbé és megbízhatóbbá válnak, miközben az adózók terhei érezhetően csökkennek.

Az adatok kiajánlása révén az átalányadózó egyéni vállalkozók szja-bevallása gyakorlatilag néhány kattintással ellenőrizhető és benyújtható.

A vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozók, valamint azok az átalányadózók, akik nem adtak be a tavalyi év minden negyedévében egyszerűsített járulékbevallást, az eSZJA portálon megjelenített, az online számla és az online pénztárgép rendszerbe beérkezett bevételi adatok felhasználásával készíthetik el a bevallásukat, a költségadatok és az igénybe vett kedvezmények (például kisvállalkozói kedvezmény, fejlesztési tartalék) adatainak beírása után.

Már évek óta adatvezérelt környezetben adózunk

Az elmúlt évek digitalizációs fejlesztéseinek köszönhetően az adózás mára adatvezérelt környezetben működik. A hivatal jelentős mennyiségű strukturált információval rendelkezik az Online Számla rendszerből, az elektronikus és online pénztárgépekből, valamint más adatszolgáltatási csatornákból. Ezek az adatok lehetővé teszik, hogy a bevallási tervezetek valós, ellenőrzött adatokon alapuljanak.