Booking-csalás: már a foglalás után támadnak – így húzzák le az utazókat

Az online foglalások térnyerésével új kockázatok jelentek meg a szállásfoglalások piacán, egyre több utazót céloznak meg a foglalás után érkező megtévesztő üzenetekkel, különösen a Booking.com-on – hívták fel a figyelmet a Redditen.

Már a Bookingtől érkező emailre is gyanakodhatunk / Fotó: 123RF

A Booking-csalás lényege, hogy a támadók hitelesnek tűnő megkereséssel próbálnak pénzt kicsalni, gyakran valós foglalási adatok felhasználásával.

A módszer különösen veszélyes, mert az üzenetek sokszor úgy néznek ki, mintha a szállástól érkeznének.

Egy friss eset szerint a felhasználó közvetlenül a foglalása után kapott üzenetet, amely látszólag a szállástól érkezett, és fizetési megerősítést kért. A levélben szereplő adatok – név, dátum, foglalási információk – mind stimmeltek – írták meg a Redditen.

A Booking-csalás már nem sima spam

A támadók nem egyszerű spamet küldenek: sok esetben feltört szállásfiókokon keresztül írnak, akár a Booking saját üzenetfelületén. Ez jelentősen növeli a hitelességet, hiszen a megkeresés a valódi foglaláshoz kapcsolódik. A cél ugyanakkor változatlan: rávenni az ügyfelet, hogy egy külső linken keresztül adja meg a bankkártyaadatait vagy fizessen újra. Gyakori elem a sürgetés, például a foglalás törlésének kilátásba helyezése.

A csalások hátterében sokszor kiszivárgott vagy megszerzett foglalási adatok állnak. Emiatt a megkeresések célzottak, nem tömegesek, ami megnehezíti a felismerést. A felhasználók könnyen megbíznak az ilyen üzenetekben, különösen akkor, ha azok a megszokott felületen jelennek meg. Ez azonban komoly pénzügyi kockázatot jelent.

Egy szabály: ne fizess linkről

A szakértők szerint alapvető szabály, hogy fizetést nem szabad e-mailben vagy üzenetben kapott linken intézni. A Bookinghoz kapcsolódó tranzakciókat kizárólag a hivatalos felületen érdemes elvégezni.

Gyanús jel lehet a sürgetés, a szokatlan fizetési kérés, vagy az, ha újra meg kell adni a már korábban rögzített adatokat. Ilyen esetben érdemes közvetlenül a szálláshelyet vagy a platform ügyfélszolgálatát felkeresni.

A Bookinghoz kapcsolódó visszaélések különösen érzékeny területet jelentenek, mivel az utazók gyakran jelentős összegeket fizetnek előre. A szakértők szerint a következő időszakban további hasonló támadásokra lehet számítani, ezért a tudatosság kulcsfontosságú. Egyetlen rossz kattintás is elegendő lehet ahhoz, hogy a nyaralásból komoly anyagi kár legyen – figyelmeztetnek.