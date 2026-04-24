Sokkoló adatok Brüsszelből: robban a mélyszegénység, tízezrek élnek az utcán

A 2025-ös jóléti felmérés adatai alapján jelenleg Brüsszel lakosságának 23 százaléka van kitéve a szegénység kockázatának – derül ki a Brussels Times című lap beszámolójából. Ez különösen éles kontrasztot mutat Belgium más térségeivel: például Flandriában 7 százalék, míg Vallóniában 13 százalék ez az arány. Belgium központja tehát messze a legrosszabbul áll az országon belül A felmérés szerint a helyzet súlyosságát jól mutatja az is, hogy az ország tíz legszegényebb önkormányzata közül hat a brüsszeli fővárosi régióban található. Saint-Josse-ten-Noode, Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht, Koekelberg, Schaerbeek és maga Brüsszel városközpontja is azon kerületek közé tartozik, ahol a szociális lecsúszás a legélesebben jelentkezik.

A lakhatási válság is egyre súlyosbodik Brüsszelben

A szociális segélyre szorulók aránya hasonló trendeket mutat: Brüsszelben 2002-ben még 3 százalék szorult támogatásra, míg 2025-re ennek szintje közel 7 százalékra emelkedett. Ez jóval meghaladja a flamand 1,5 százalékos és a vallon 4 százalékos szintet.

A brüsszeli mélyszegénység összefüggésben a lakhatási válság is egyre súlyosbodik. A lakhatási költségek a városban a lakosság legszegényebb 20 százalékénál a jövedelmek felét emésztik fel. Ez azt jelenti, hogy sok családban fejenként napi tíz eurónyi összeg marad élelmiszerre, közlekedésre, egészségügyre és minden más alapvető kiadásra.

A hajléktalanság területén is riasztó fordulat történt.

A Bruss’Help kutatóközpont jelentése szerint 2024-ben 9777 hajléktalan embert regisztráltak a brüsszeli fővárosi régióban, ami 25 százalékos emelkedést jelent 2022-höz képest. A hajléktalanok között nagy számban vannak családjuktól elszakadt fiatalok, bántalmazás elől menekülő nők, illetve szenvedélybetegséggel küzdő emberek.

Brüsszel 1,3 milliós lakosságához viszonyítva a közel tízezres hajléktalanszám súlyossága még jobban érzékelhető, ha Budapesttel állítjuk kontrasztba. A magyar főváros csaknem 30 százalékkal nagyobb, 1,7 milliós lakosságára ehhez képest kevesebb mint feleannyi, nagyjából 4500 hajléktalan jut – írja cikkében a Hirado.hu.