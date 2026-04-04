Mostantól akár naponta repülhetünk a keleti paloták és futurisztikus felhőkarcolók metropoliszába

Elindult az Asiana Airlines új, közvetlen járata Dél-Korea vibráló fővárosába, Szöulba, ahol a tradíció és a modernitás izgalmas együttélésével találkozhatnak az utazók – jelentette be a Budapest Airport.

Az új járat elindítása tovább erősíti a Budapest Airport távol-keleti hálózatát / Fotó: Budapest Airport

Közleményük szerint a hagyományt képviselő paloták és a futurisztikus felhőkarcolók metropoliszába a heti két új összeköttetéssel együtt már napi rendszerességgel lehet elrepülni Budapestről, a Korean Airlines meglévő járataival együtt. Így összesen már több mint 2000 ülőhely érhető el az útvonalon, ami 2026-ban több mint 170 ezer ülőhelyet jelent. A bővítés a Dél-Koreai összeköttetés javításával tovább erősíti a magyar gazdaságot és a két ország közötti üzleti kapcsolatokat.

Fontos mérföldkő az Asiana Airlines csatlakozása a Budapest Airport szerint

Az Asiana Airlines csatlakozása a Budapestről elérhető járatok sorához fontos mérföldkő a Budapest Airport és a magyar gazdaság számára egyaránt – mondta Lóga Máté, a Budapest Airport Igazgatóságának elnöke. Dél-Korea jelenleg közel 100 ezer közvetlen és 50 ezer átszálló utassal az egyik legfontosabb interkontinentális ország pár. Az új járat újabb lehetőségeket nyit a jelenleg átszállással utazó üzleti és szabadidős utazók számára, és tovább erősíti a magyar kormány és Dél-Korea stabilan bővülő gazdasági és kulturális kapcsolatait.

A magyar főváros és Szöul közötti közvetlen légijárat jelenleg is magas kihasználtsággal működik, ezért biztosak vagyunk az új összeköttetés sikerében

– emelte ki Lóga Máté.

Az új járat elindítása tovább erősíti a Budapest Airport távol-keleti hálózatát, amely 2026-ban már nyolc úti célt foglal magában: a kínai Pekinget, Hsziant, Ningbot, Sencsent, Sanghajt, Kuangcsou-t és Csungkinget, valamint a dél-koreai Szöult. A bővülés jól mutatja a repülőtér folyamatos sikerét a jelentős nemzetközi légitársaságok bevonzásában, különösen a hosszú távú és kisebb forgalmú útvonalakon, valamint hozzájárul a Magyarországra irányuló turizmus, a kétoldalú kereskedelem és az üzleti utazások növekedéséhez Ázsia és Magyarország között.