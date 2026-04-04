Mostantól akár naponta repülhetünk a keleti paloták és futurisztikus felhőkarcolók metropoliszába

Elindult az Asiana Airlines új, közvetlen járata Dél-Korea vibráló fővárosába, Szöulba, ahol a tradíció és a modernitás izgalmas együttélésével találkozhatnak az utazók – jelentette be a Budapest Airport.
Közleményük szerint a hagyományt képviselő paloták és a futurisztikus felhőkarcolók metropoliszába a heti két új összeköttetéssel együtt már napi rendszerességgel lehet elrepülni Budapestről, a Korean Airlines meglévő járataival együtt. Így összesen már több mint 2000 ülőhely érhető el az útvonalon, ami 2026-ban több mint 170 ezer ülőhelyet jelent. A bővítés a Dél-Koreai összeköttetés javításával tovább erősíti a magyar gazdaságot és a két ország közötti üzleti kapcsolatokat.
Fontos mérföldkő az Asiana Airlines csatlakozása a Budapest Airport szerint
Az Asiana Airlines csatlakozása a Budapestről elérhető járatok sorához fontos mérföldkő a Budapest Airport és a magyar gazdaság számára egyaránt – mondta Lóga Máté, a Budapest Airport Igazgatóságának elnöke. Dél-Korea jelenleg közel 100 ezer közvetlen és 50 ezer átszálló utassal az egyik legfontosabb interkontinentális ország pár. Az új járat újabb lehetőségeket nyit a jelenleg átszállással utazó üzleti és szabadidős utazók számára, és tovább erősíti a magyar kormány és Dél-Korea stabilan bővülő gazdasági és kulturális kapcsolatait.
A magyar főváros és Szöul közötti közvetlen légijárat jelenleg is magas kihasználtsággal működik, ezért biztosak vagyunk az új összeköttetés sikerében
– emelte ki Lóga Máté.
Az új járat elindítása tovább erősíti a Budapest Airport távol-keleti hálózatát, amely 2026-ban már nyolc úti célt foglal magában: a kínai Pekinget, Hsziant, Ningbot, Sencsent, Sanghajt, Kuangcsou-t és Csungkinget, valamint a dél-koreai Szöult. A bővülés jól mutatja a repülőtér folyamatos sikerét a jelentős nemzetközi légitársaságok bevonzásában, különösen a hosszú távú és kisebb forgalmú útvonalakon, valamint hozzájárul a Magyarországra irányuló turizmus, a kétoldalú kereskedelem és az üzleti utazások növekedéséhez Ázsia és Magyarország között.
Minden korábbinál több járat a szezonban
A napokban írtunk róla, hogy minden eddiginél erősebb kínálattal, 160 úti céllal és több mint 15 millió elérhető ülőhellyel indítja a magyar légikikötő a nyári szezont. A Budapest Airport új menetrendje visszahozza a transzatlanti járatokat, bővíti az európai hálózatot és jelentősen növeli a kapacitásokat a legnépszerűbb útvonalakon.
A nyári menetrend új európai úti célok, visszatérő tengerentúli járatok és egy újabb szöuli összeköttetés mellett a meglévő útvonalakon is növeli a kínálatot, ezzel elősegítve, hogy az utasok a számukra legmegfelelőbb szolgáltatást válasszák 2026-os nyaralásukhoz – jelentette be a Budapest Airport.
Hét év kihagyás után májusban napi járattal tér vissza az American Airlines Budapest-Philadelphia összeköttetése, júniusban pedig újraindul az Air Canada heti négy torontói járata.
A két légitársaságnak köszönhetően több mint száz észak-amerikai és karibi célállomásra lesz könnyebb az eljutás. Májustól a Condor közvetlen Budapest-Frankfurt járatot indít; a Lufthansa meglévő járataival együtt már heti mintegy 10 ezer ülőhely érhető el Németország egyik legfontosabb üzleti központját jelentő városba.
A Budapest Airport stratégiájának másik fontos eleme a rendelkezésre álló infrastrukturális kapacitások lehető legteljesebb mértékű kihasználása. Ennek eredményeként a diszkont légitársaságok 17 új európai járatot, összesen 12 új úti célt jelentettek be a nyári menetrendben.
A Wizz Air új járatai között szerepel többek között
- Ankara (Törökország),
- Bergen (Norvégia),
- Billund (Dánia),
- Lamezia Terme (Olaszország),
- Kefalónia és Kalamata (Görögország),
- Menorca (Spanyolország),
- Szófia és Várna (Bulgária),
- Dubrovnik és Zadar (Horvátország)
míg a Ryanair többek között Krakkó (Lengyelország), Lamezia Terme (Olaszország) és Dubrovnik (Horvátország) felé bővíti kínálatát.