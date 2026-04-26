Ebben az országban akkora a felesleg, hogy ingyen osztogatják a burgonyát

A bőség zavarával küzdenek Németország egyik burgonyatermelő vidékén, ahol akkora készletek halmozódtak fel, hogy a gazdák egyre nehezebben tudják értékesíteni azokat. Van olyan gazdálkodó, aki úgy döntött, hogy inkább ingyen odaadja a terményét, mielőtt az végleg megromlana.
Sok alsó-szászországi gazdálkodó jelenleg nem tudja eladni a termését – túl sok a burgonya a piacon. Hendrik Staacke a Dahlenburg közelében található Lemgrabe-ból ezért más megoldáshoz folyamodik.

Túl sok a burgonya a piacon Németországban (képünk illusztráció)
Fotó: tonodiaz / Freepik

Jelentős burgonyafelesleg van a piacon

A Tagesschau beszámolóra szerint a gazdának még mindig van 700 tonna tavalyi burgonyája, amit nem tud eladni. Ez a teljes termés körülbelül egyharmada. Elmondása szerint jelenleg alig vannak értékesítési lehetőségek: a biogázüzemek tele vannak, és a burgonya állati takarmányozásra szállítása gyakran nem éri meg a magas üzemanyagköltségek miatt.

Az Alsó-Szászországi Mezőgazdasági Kamara szerint jelenleg burgonyafelesleg van a piacon. 

Ez egyrészt annak köszönhető, hogy Alsó-Szászországban és Németországban az elmúlt években megnőtt a burgonyatermő terület. Másodszor, a kamara jelentése szerint a tavalyi termés különösen jó volt. Ennek eredményeként most több a burgonya, mint a korábbi években. 

Ez nemcsak az árat csökkenti, hanem lehetővé teszi a kiskereskedők számára is, hogy válogathassanak a kínálatból. A gazdálkodók számára ez azt jelenti, hogy a termés egy része felhalmozódik a raktárakban. És minél tovább tárolják a burgonyát, annál jobban romlik a minősége.

A német gazdálkodó 200 tonna burgonyáját a chips-iparnak szállította volna be, de a hosszú tárolási idő miatt a minőség romlott, és nem veszik át tőle. Hendrik Staacke ezért úgy döntött, hogy – miután fogyasztásra most is alkalmas – ezen a hétvégén ingyen elajándékozza a 700 tonnás készletét.

 

