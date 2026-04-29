Bajban van a magyarok kedvelt autómárkája

Rossz hírt közölt a BYD. A március végével záródott három hónapban az adózott eredmény 4,09 milliárd jüanra (1 jüan=45,62 forint) esett a tavalyi első negyedévi 9,15 milliárd jüanról. Az egyszeri tételek nélküli nyereség 49,2 százalékkal 4,15 milliárd jüanra csökkent. A bevétel 11,8 százalékkal 150,23 milliárd jüanra süllyedt.

Csökkent a BYD profitja

Fotó: BYD

A BYD 700 463 járművet értékesített a negyedévben, 11,8 százalékkal kevesebbet mint egy éve. A negyedévben 321 165 járművet exportált a kínai gyártó, ami 55,8 százalékos növekedés éves szinten. A cég idén összesen mintegy 1,5 millió járművet tervez értékesíteni külföldön, ami több mint 40 százalékos növekedés tavalyhoz viszonyítva.