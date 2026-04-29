Végleg lehúzza a rolót a tinik kedvenc üzletlánca: több mint ezer ember kerül utcára

Vége egy korszaknak a brit és ír vásárlói főutcákon, azaz a „high streeteken”: a Claire’s bejelentette, hogy azonnali hatállyal bezárja mind a 154 üzletét a térségben. A drasztikus lépés, a csődállapot következtében több mint 1300 munkavállaló veszíti el az állását.

Fotó: Wikipedia Commons

Már a második csőd egy éven belül

Az Origón több alkalommal foglalkoztunk a kiskereskedelmi üzletlánc nehéz helyzetével. Az amerikai lánc földbe állása után egy ideig úgy tűnt, hogy a brit hálózat megmenekül, ám a Retail Gazette cikke alapján úgy tűnik, ez a lehetőség is elúszott. A felszámolással megbízott Kroll tanácsadó cég megerősítette a hírt: az üzletek április 27-én végleg beszüntették a kereskedelmi tevékenységet.

A mostani döntés a hírek szerint nem érinti a márka európai hálózatát, valamint azt a közel 350 értékesítési pontot sem, ahol a Claire’s más üzletláncokon (úgynevezett koncessziós partnereken) belül van jelen.

Elszívta a levegőt az online konkurencia

A Claire’s évtizedeken át megkerülhetetlen szereplője volt a plázáknak és a sétálóutcáknak, különösen a fiatalabb vásárlók körében. A szakértők szerint azonban a márka nem tudott helytállani egy brutális árversennyel jellemzett környezetben, főként azért, mert az olyan ultra-olcsó online óriások, mint a Shein és a Temu, teljesen aláásták a lánc árazását.

Ráadásul az elemzők szerint az üzletek formátuma elavulttá vált, és nem tudták megszólítani a közösségi média vezérelt Z- és alfa generációt.

A tinédzserek egy része a gyorsan változó online trendek felé fordult, míg mások a tartósabb, prémium ékszereket kezdték keresni.

Az üzletlánc tulajdonosa, a Modella Capital már az év elején figyelmeztetett, hogy a karácsonyi szezon katasztrofálisan sikerült. A gyenge eladási mutatókat tovább súlyosbították az emelkedő bérköltségek és a belvárosi üzletek csökkenő látogatottsága.

Bár a Claire’s fénykorában több mint 300 üzlettel rendelkezett a régióban, a mostani bejelentéssel az önálló üzleti jelenlétük megszűnik. A felszámolók jelenleg is vizsgálják a vállalat egyéb üzletágainak menthető részeit, de a hagyományos boltnyitások korszaka ezzel lezárult.