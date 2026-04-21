Csődhullám Németországban: újabb nagy autóipari cég zár be

Egyre több nagy múltú vállalatot sodor magával Németországban a magas energiaár és az ebből fakadó veresenyképesség csökkenés. A csődhullám főként az autóipari és vegyipari vállalatokat érint, de már nem csak nagyobb cégeket, hanem már egyre több kisebb válllat is kénytelen lehúzni a rolót.
A legfrisebb hír szerint, a német autóipar válsága újabb áldozatot követelt: egy világszerte több mint 80 telephellyel és mintegy 21 000 alkalmazottal rendelkező jelentős autóipari beszállító tervezi speyeri üzemének bezárását. 600 ember aggódik most az állása miatt. A gyárat legkésőbb 2028-ra véglegesen bezárják.
A Mann+Hummel szűrőgyártó vállalat egy céges értekezleten tájékoztatta az alkalmazottakat a Rajna-vidék-pfalzi üzemének tervezett bezárásáról. Ahogy a vállalat szóvivője a német BILD-nek elmondta, ez „egy lépés a termelési volumen hatékonyabb koncentrálása érdekében a meglévő telephelyeken”. Ennek célja az európai termelési hálózat hosszú távú versenyképességének megerősítése, lehetővé téve a vállalat számára, hogy világszerte „versenyképes áron” láthasson el ügyfeleket.
A vállalat 2024-ben 4,5 milliárd eurós globális árbevételről számolt be. Az üzembezárás indoklásként a „megváltozott európai körülményeket” nevezték meg:
A gazdasági növekedés továbbra is gyenge. Az energia- és munkaerőköltségek magasak, a globális kereskedelmi feltételek, mint például a vámok és a geopolitikai bizonytalanságok, növelik a költségekre és a tervezésre nehezedő nyomást.
Az egész iparág válságban van. Nemrég jelentették be, hogy a Plastic Manufacturing autóipari beszállító 375 alkalmazottat bocsát el. Az megelőzően a Volkswagen jelentős profitcsökkenésről számolt be a tavalyi üzleti évre vonatkozóan. Közlése szeirnt, a cég története talán legnagyobb válságát éli. A VW-csoport tavalyi adózott eredménye 6,9 milliárd euró volt, 44,3 százalékkal kisebb a 2024. évi 12,4 milliárd eurónál. A foglalkoztatásban is kisebb csökkenés történt. A cégcsoport 2024 végén 663 ezer embert foglalkoztatott világszerte, ami 2,4 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. És a létszámleépítés folytatódni fog, költségcsökkentési intézkedések és hatékonyságjavító programok következnek – ahogy arról az Origo is beszámolt. A hírek szerint azonban a tervbe vett 50 ezres létszámleépítés sem lesz elegendő, további költségeket kell lefaragnia a Volkswagen-csoportnak.
Csődhullám söpör végig Németországon
Április 18-án számoltunk be arról is, hogy csődbe ment az egykor piacvezető autóipari beszállító, az Erich Jaeger, ami nemcsak munkahelyeket sodor veszélybe, hanem az egész iparág sérülékenységére is rámutat. A közel százéves múltra visszatekintő vállalat – amely korábban globális piacvezetőnek számított az autókhoz, a haszongépjárművekhez gyártott csatlakozók piacán – csődöt jelentett, miután bevételei drámai mértékben visszaestek.
Nem elszigetelt esetről van szó: az elmúlt időszakban sorra dőltek be hasonló cégek, és a leépítések is egyre gyakoribbak a németeknél. A bockenemi székhelyű Meteor GmbH céget is utolérte a Németországban magasra szökő csődhullám. Az autóiparban világszerte ismert társaság egyik telephelyének bedőlése 350 ember megélhetését veszélyeztetni.
A helyzet valóban súlyos, a Creditreform szerint, akár 24 ezer vállalati csőd is lehet az idén Németországban. Az eurómilliárdos veszteségek, az összeomlás szélén álló kórházak, a magas energiaárak, a bürokrácia és a globális verseny Németországot a tönk szélére sodorhatja.