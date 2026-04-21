Csődhullám Németországban: újabb nagy autóipari cég zár be

Egyre több nagy múltú vállalatot sodor magával Németországban a magas energiaár és az ebből fakadó veresenyképesség csökkenés. A csődhullám főként az autóipari és vegyipari vállalatokat érint, de már nem csak nagyobb cégeket, hanem már egyre több kisebb válllat is kénytelen lehúzni a rolót.

A Mann+Hummel vállalatot is utolérte a németországi csődhullám Fotó: www.mann-hummel.com

A legfrisebb hír szerint, a német autóipar válsága újabb áldozatot követelt: egy világszerte több mint 80 telephellyel és mintegy 21 000 alkalmazottal rendelkező jelentős autóipari beszállító tervezi speyeri üzemének bezárását. 600 ember aggódik most az állása miatt. A gyárat legkésőbb 2028-ra véglegesen bezárják.

A Mann+Hummel szűrőgyártó vállalat egy céges értekezleten tájékoztatta az alkalmazottakat a Rajna-vidék-pfalzi üzemének tervezett bezárásáról. Ahogy a vállalat szóvivője a német BILD-nek elmondta, ez „egy lépés a termelési volumen hatékonyabb koncentrálása érdekében a meglévő telephelyeken”. Ennek célja az európai termelési hálózat hosszú távú versenyképességének megerősítése, lehetővé téve a vállalat számára, hogy világszerte „versenyképes áron” láthasson el ügyfeleket.

A vállalat 2024-ben 4,5 milliárd eurós globális árbevételről számolt be. Az üzembezárás indoklásként a „megváltozott európai körülményeket” nevezték meg:

A gazdasági növekedés továbbra is gyenge. Az energia- és munkaerőköltségek magasak, a globális kereskedelmi feltételek, mint például a vámok és a geopolitikai bizonytalanságok, növelik a költségekre és a tervezésre nehezedő nyomást.

Az egész iparág válságban van. Nemrég jelentették be, hogy a Plastic Manufacturing autóipari beszállító 375 alkalmazottat bocsát el. Az megelőzően a Volkswagen jelentős profitcsökkenésről számolt be a tavalyi üzleti évre vonatkozóan. Közlése szeirnt, a cég története talán legnagyobb válságát éli. A VW-csoport tavalyi adózott eredménye 6,9 milliárd euró volt, 44,3 százalékkal kisebb a 2024. évi 12,4 milliárd eurónál. A foglalkoztatásban is kisebb csökkenés történt. A cégcsoport 2024 végén 663 ezer embert foglalkoztatott világszerte, ami 2,4 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. És a létszámleépítés folytatódni fog, költségcsökkentési intézkedések és hatékonyságjavító programok következnek – ahogy arról az Origo is beszámolt. A hírek szerint azonban a tervbe vett 50 ezres létszámleépítés sem lesz elegendő, további költségeket kell lefaragnia a Volkswagen-csoportnak.