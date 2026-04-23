Zuhanórepülésben a románok büszkesége – jelentősen visszaesett a Dacia eladása

A román Dacia márka 20 százalékos visszaeséssel kezdte az évet a helyi eladásokban 2026 első három hónapjában, ami nagyobb visszaesést jelent Romániában, mint az európai piacon. A Dacia képviselői nyíltan beszélnek a fogyasztás általános visszaeséséről a gazdasági bizonytalanság és a politikai válság közepette – írja az Economedia nyomán a Világgazdaság.

Ezrek veszíthetik el a munkájukat a Dacia mioveni gyárában az anyacég átszervezése miatt

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Borzasztó, ami Magyarország szomszédjánál történik: összeomlottak a Dacia eladásai

Az első negyedéves adatok alapján a román Dacia márka 145.335 autót adott el Európában 2026 első negyedévében, ami 16,3 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Ugyanakkor a romániai eladások még ennél is nagyobbat, 20 százalékot estek 2026 első negyedévében az előző évhez képest.

„Bekapcsolod a tévét 5 percre, és látod, hogy minden 'depressziós'. Látjuk a nagy hiányt, a megnövekedett adókat. Ha két százalékponttal emeled az áfát, az árak legalább 2 százalékponttal emelkednek” – mondta Mihai Bordeanu, az autógyáró márka délkelet-európai ügyvezető igazgatója az Economedia kérdésére válaszolva.

Ebben az összefüggésben a fogyasztói magatartás láthatóan megváltozott: a vásárlási döntés elhalasztásra kerül, a vásárlási ciklus pedig meghosszabbodik, így mind az ország, mind az emberek kivárnak.

A roncsautó program segíthetne az ágazaton

A piacot nehezítő egyik fő tényező a közelmúltbeli politikai válság mellett a Rabla, azaz a roncsautó programmal kapcsolatos kiszámíthatatlanság, amely az elmúlt 20 évben az új autók eladásának egyik fő ösztönzője volt.

Tavaly február óta kaptunk megrendeléseket. Idén egy sincs, mert nem tudjuk, hogy bejön-e a program. Sajnos, mint márkát, jobban sújt minket Rabla hiánya, mint bármely más játékost

– mondta Bordeanu.

Az év hátralévő részére vonatkozó kilátások továbbra is óvatosak. Bordeanu becslése szerint az év első fele nehéz lesz a román autópiac számára, és csak a nyár után várható javulás.