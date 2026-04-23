Zuhanórepülésben a románok büszkesége – jelentősen visszaesett a Dacia eladása

Ötödével csökkentek a román autómárka, a Dacia eladásai a hazai piacon az első negyedévben, s bár a teljes európai értékesítést tekintve ennél mérsékeltebb a visszaesés üteme, a cég vezetői szerint az elkövetkező időszakra nézve sem túl kedvezőek a kilátások.
A román Dacia márka 20 százalékos visszaeséssel kezdte az évet a helyi eladásokban 2026 első három hónapjában, ami nagyobb visszaesést jelent Romániában, mint az európai piacon. A Dacia képviselői nyíltan beszélnek a fogyasztás általános visszaeséséről a gazdasági bizonytalanság és a politikai válság közepette –  írja az Economedia nyomán a Világgazdaság.

Romanian workers at Dacia factory owned by Renault Group leave the plant after their shift in Mioveni city, 130km west from Bucharest, on November 19, 2008. Dacia announced that on Thursday will stop the production of "Logan" cars between 20 November to 7 December 2008 due to the drop of sales on the Romanian market. AFP PHOTO DANIEL MIHAILESCU (Photo by DANIEL MIHAILESCU / AFP)
Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Az első negyedéves adatok alapján a román Dacia márka 145.335 autót adott el Európában 2026 első negyedévében, ami 16,3 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Ugyanakkor a romániai eladások még ennél is nagyobbat, 20 százalékot estek 2026 első negyedévében az előző évhez képest.

„Bekapcsolod a tévét 5 percre, és látod, hogy minden 'depressziós'. Látjuk a nagy hiányt, a megnövekedett adókat. Ha két százalékponttal emeled az áfát, az árak legalább 2 százalékponttal emelkednek” – mondta Mihai Bordeanu, az autógyáró márka délkelet-európai ügyvezető igazgatója az Economedia kérdésére válaszolva.

Ebben az összefüggésben a fogyasztói magatartás láthatóan megváltozott: a vásárlási döntés elhalasztásra kerül, a vásárlási ciklus pedig meghosszabbodik, így mind az ország, mind az emberek kivárnak.  

A roncsautó program segíthetne az ágazaton

A piacot nehezítő egyik fő tényező a közelmúltbeli politikai válság mellett a Rabla, azaz a roncsautó programmal kapcsolatos kiszámíthatatlanság, amely az elmúlt 20 évben az új autók eladásának egyik fő ösztönzője volt.

Tavaly február óta kaptunk megrendeléseket. Idén egy sincs, mert nem tudjuk, hogy bejön-e a program. Sajnos, mint márkát, jobban sújt minket Rabla hiánya, mint bármely más játékost

 – mondta Bordeanu. 

Az év hátralévő részére vonatkozó kilátások továbbra is óvatosak. Bordeanu becslése szerint az év első fele nehéz lesz a román autópiac számára, és csak a nyár után várható javulás.

 

