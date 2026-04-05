Imádják Budapestet, egész Európában a harmadik legkedveltebb város lett

Az amerikaiak közel 25 százaléka végez távmunkát, de persze a világ számos más országában is rengetegen dolgoznak home office-ban. Erre alapozva sok város nagyszerű élet- és munkakörülményeket biztosító desztinációként reklámozza magát, kiemelve olyan tényezőket, mint a megfizethetőség, a biztonság és a gyors internet. A Travel+Leisure magazin az idén is elkészítette a digitális nomádok körében legkedveltebb városok európai rangsorát.

Budapest a digitális nomádok harmadik legkedveltebb városa Európában

A tanulmány alapján, amely Európa 35 leglátogatottabb városát hasonlította össze, a lengyelországi Krakkó végzett az élen. A felmérést a Playerstime végezte az Euromonitor International, az Airbnb, a Numbeo és a Speedtest.net adatainak felhasználásával.

Krakkó különösen jól teljesített az élelmiszerek megfizethetősége, a biztonság és az internetköltségek terén.

Krakkóban egy hónap átlagos lakhatási és munkaköltsége 1423,12 euró (vagyis körülbelül 548 ezer forint), az élelmiszer mindössze 148 euróba (kb. 57 ezer forint), az internet pedig 16,16 euróba (kb. 6000 forint) kerül havonta. Egy Airbnb-szoba a városban átlagosan havi 1228 euró (kb. 473 ezer forint), míg egy havi bérlet a tömegközlekedésre 30,55 euróért (kb. 12 ezer forint) váltható. A város emellett jó, 100-ból 75,08-as biztonsági pontszámot ért el.

A Playerstime hozzáteszi, hogy mindezeken túl Krakkó olyasmit kínál, amit sok digitális nomád keres: gyalogosan is bejárható történelmi városközpontot, pezsgő kávézókultúrát és folyamatosan fejlődő tech- és startup-közeget.

Krakkót a digitális nomádok számára legkedvezőbb feltételeket kínáló európai városok listáján Varsó követi, a lengyel főváros, amely megfizethetőbb ugyan, de a biztonságot tekintve alacsonyabb pontszámot kapott.

A két lengyelországi helyszín után Prága és Budapest következik, megerősítve Közép-Európa szerepét ezen a területen.

A digitális nomádok számára a legdrágább európai városoknak a havi megélhetési költségeket tekintve Dublin (4725 euró/1,82 millió forint), Reykjavík (4673 euró/1,8 millió forint) és Amszterdam (4192 euró/1,6 millió forint) számít.