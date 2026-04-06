Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

gázolaj

Európa-szerte elszálltak a dízelárak – a hazai autósok viszont továbbra is védett áron tankolhatnak

33 perce
Olvasási idő: 14 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az európai konetinensen rekordméretű üzemanyag-infláció következett be, a gázolajárak például több mint 30 százalékkal emelkedtek az iráni háború kezdete óta. Ez rávilágít a kontinens importenergiától való függőségére és a dízel rendkívüli fontosságára az üzemanyagpiacon. A magyar kormány azonban időben lépett az áremelkedés megfékezése érdekében a védett üzemanyagárak bevezetésével. Azóta több uniós tagországban is hoztak hasonló intézkedéseket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gázolajdízelHormuzi-szorosüzemanyagEurópai Unió

A kontinensen az elmúlt hetekben drámai méreteket öltött a dízelhiány, amit drámai áremelkedés és az ellátási lánc akadozása kísér. A finomítók korlátozott működése és a késztermékek akadozó importja (a Hormuzi-szoros blokádja miatt) az árakat eddig sosem látott csúcsokra hajtotta. A gázolaj határidős jegyzési ára Európában 2022 óta nem látott szintet ért el, tonnánként 1493,25 dollárig emelkedett, ami hordónként több mint 200 dollárnak felel meg.

Orbán Viktor, dízel
Európa-szerte rekord magasságokban a dízel ára 
Fotó: Magyar Nemzet

Az áremelkedés oka, hogy a Hormuzi-szoros lezárásával nem csupán a nyers kőolaj, hanem a finomított kőolajtermékek szállítása is leállt, így a kereskedők kétségbeesetten próbálnak készletekhez jutni, miközben Európa kevesebb gázolajat képes előállítani, mint amennyit felhasznál, tehát importra szorul.

A helyzetről több elemző és szakértő is úgy nyilatkozott, hogy Európa az elkövetkező hetekben ellátási hiánnyal szembesülhet, amennyiben a szoros blokádját nem sikerül feloldani − írta a Bloomberg nyomán a Világgazdaság.

Az európai autósok rekordméretű üzemanyag-inflációval szembesülnek a töltőállomásokon az iráni háború okozta olajár-emelkedés miatt, a gázolaj pedig most 30 százalékkal drágább, mint február 28-án, amikor az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt.

A dízelolajat jobban sújtotta a háború, mint más üzemanyagokat, és már a háború előtt is nyomás alatt volt. A szakértők szerint az ára tovább fog emelkedni – ami az inflációra is hatással lesz –, amíg a Hormuzi-szoroson nem nyílik meg újra minden hajó számára.

A gázolaj a legfontosabb üzemanyag kontinensünkön

A dízel mindenütt jelen van Európában. Ugyan az elektromos autók egyre nagyobb teret hódítanak az új autók eladásában, a dízel azonban továbbra is a legszélesebb körben használt üzemanyag. Teherautók, mezőgazdasági traktorok, buszok, építőipari gépek és még a hajózás is erre az üzemanyagtípusra támaszkodik.

A FuelsEurope, a finomítóipart képviselő kereskedelmi szervezet adatai szerint 2024-ben 

  • Lettországban a közlekedési üzemanyag-eladások 86 százalékát, 
  • Franciaországban 73 százalékát, 
  • Németországban pedig 66 százalékát tette ki a dízel.

A gázolaj nemzetközi kereslet-kínálati egyensúlya „sokkal szorosabb volt, mint a benziné a háború előtt, és a piac ezt követően a dízel árának erőteljes emelkedésével reagált, míg a benzin árának reakciója némileg visszafogott volt” – mondta Susan Bell, a Rystad Energy tanácsadó cég árupiaci szakértője az AFP-nek.

Indian vessel 'Nanda Devi' carrying liquefied petroleum gas (LPG) arrives at Vadinar Port in the Jamnagar district of Gujarat state on March 17, 2026 after Iran allowed it to pass through the Strait of Hormuz, a key energy corridor that remains disrupted by the Middle East war. Indian-flagged tankers 'Shivalik' and 'Nanda Devi', carrying around 92,700 metric tonnes of LPG, had reached ports in Gujarat state, marking a rare exception in commercial passage through the chokepoint. (Photo by AFP)
A Hormuzi-szoros blokádjának feloldása nélkül nem várható az üzemanyagkrízis megoldódása 
Fotó: STR / AFP

Hollandiában a legdrágább a dízel Európában, literenként több mint 2,80 dollárral, derül ki a brit autós szervezet, az RAC kutatásából. Ez körülbelül 20 százalékkal drágább, mint Olaszországban, ahol a legolcsóbb a felmérés szerint.

Az orosz dilemma

A dízelolaj sokáig olcsóbb volt, mint a benzin. A múlt század végén a kormányok és az autógyártók arra ösztönözték a sofőröket, hogy dízelmotoros autókat vásároljanak. De nem épült elég finomító ahhoz, hogy lépést tartsanak az üzemanyag iránti kereslet növekedésével, és az utóbbi években a kormányok magasabb adókat vetettek ki a gázolajra.

Az Európai Unió ma már nettó benzinexportőr, viszont dízelből behozatalra szorul – emeli ki a France24.

Oroszország volt Európa fő dízelforrása egészen Moszkva 2022-es ukrajnai inváziójáig. Az EU tagállamai azóta Indiától, Törökországtól, az Egyesült Államoktól és Szaúd-Arábiától szerzik be a készleteket.

A Rystad Energy adatai szerint a közel-keleti államok biztosították Európa dízelszükségletének több mint felét 2025-ben (napi 554.000 hordó az 1,06 millióból). Ennek körülbelül egyharmada a Hormuzi-szoroson haladt át – a fontos tengeri átjáró azonban jó ideje blokád alatt áll, ebből a régióból most nem érkezhet gázolaj kontinensünkre.

Európa most küzd alternatívák keresésével.

Bell felhívja arra a figyelmet, hogy ha hiány van a normál benzinből, akkor Európa csökkentheti az exportját, de ez a gázolaj esetében nem működik. „Európa számára a leghatékonyabb és leggazdaságosabb megoldás az lenne, ha Oroszországból szerezné be a dízelt” – mondta Bell.

Az EU azonban a jelenlegi állás szerint nem fogja a közeljövőben feloldani az orosz energiahordozókkal szembeni szankciókat. A finomítói karbantartás elhalasztása, a stratégiai tartalékok felhasználása és a fogyasztás csökkentése tűnik az egyetlen más módnak az egyensúlyhiány részleges kezelésére.

Dízelhiány jöhet Európában

A héten is tovább emelkedett a kőolaj világpiaci ára, és egyelőre nem látszik annak az eseélye, hogy az árak belátható időn belül csökkennének. A Hormuzi-szoros blokádja ráadásul a szénhidrogének kínálatának jelentős szűkülését is kiváltotta, így a világpiacon uralkodó farkastörvények és az Európai Bizottság elhibázott döntéseinek sorozata miatt komoly veszélybe került az Európai Unió energiabiztonsága is. 

Szlovákia a múlt hónapban 30 napos korlátozást rendelt el a dízelolaj értékesítésére, miközben a külföldieknek többet kell fizetniük az üzemanyagért. Írország és Spanyolország ideiglenesen csökkentette az üzemanyagra kivetett adókat. Szlovéniában átmeneti hiány alakult ki a hirtelen megnövekedett kereslet miatt. Németországban és más nyugat-európai országokban is komoly üzemanyaghiánytól tartanak.

20250717 Miskolc Benzinkút Tankolás Fotó: Takács József TJ Észak-Magyarország EM
A magyar kormány védett árakat vezetett be a hazai kutakon 
Fotó: Takács József

Ázsiában már egyre nagyobb gondot okoz a finomított termékek elérhetősége. A Hormuzi-szoros lezárása miatt az ázsiai finomítók elkezdték lelassítani a feldolgozás ütemét, hogy elkerülhető legyen a kényszerszünet, így azonban az olajtermékekből egyre nagyobb hiány alakulhat ki, tovább növelve a térség árait. Ha a kulcsfontosságú átjáró nem nyílik hamarosan újra, akkor Európa is dízelhiánnyal szembesülhet a következő hetekben.

Magyarország lépett elsőként

Magyarország reagált elsőként a kialakult helyzetre, bevezetve a védett árat az üzemanyagokra, ezzel kímélve a lakosságot és a vállalkozásokat a krízis begyűrűző hatásaitól. Ahogy beszámoltunk róla, a magyar kormány a berobbanó olajválságra adott reakcióként 2026. március 9-én döntött az üzemanyagokra vonatkozó védett ár bevezetéséről. A csökkentett árakat már a következő naptól alkalmazták a hazai benzinkutakon. A döntés értelmében az üzemanyagok kiskereskedelmi árának felső határát a következők szerint rögzítették:

  • a 95-ös benzinhez: 595 forintos,
  • a gázolajhoz pedig 615 forintos 

literenkénti áron lehet hozzájutni magyar forgalmival a hazai töltőállomásokon. A kormány a védett ár mellett az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó csökkentésével is hozzájárult az olajárrobbanás miatt kialakult üzemanyagpiaci krízis kezeléséhez. Így Magyarország az uniós minimumszintre csökkentette a jövedéki adót, ami a 95-ös benzin esetén literenként 140 forintra, a dízel esetén pedig 130 forintra csökkent, ennél alacsonyabb jövedéki adó sehol sem terheli az üzemanyagok árát a tagországokban.

Mindezeken túl a kormány 2026. február 19-én döntött a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadításáról is, hiszen Ukrajna január végén elzárta a Barátság kőolajvezetéket, tovább fokozva a nyomást, hogy egy számukra megfelelő kormány kerüljön hatalomra a választást követően.

Az uniós tagországok egy jól körülhatárolható része változó mértékben, de követte hazánk lépéseit, ám a kontinens nyugati felén mérsékeltebb adócsökkentéssel, illetve a töltőállomások gyakoribb és szigorúbb hatósági ellenőrzésével reagáltak a soha nem tapasztalt olajkrízisre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!