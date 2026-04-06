Európa-szerte elszálltak a dízelárak – a hazai autósok viszont továbbra is védett áron tankolhatnak

A kontinensen az elmúlt hetekben drámai méreteket öltött a dízelhiány, amit drámai áremelkedés és az ellátási lánc akadozása kísér. A finomítók korlátozott működése és a késztermékek akadozó importja (a Hormuzi-szoros blokádja miatt) az árakat eddig sosem látott csúcsokra hajtotta. A gázolaj határidős jegyzési ára Európában 2022 óta nem látott szintet ért el, tonnánként 1493,25 dollárig emelkedett, ami hordónként több mint 200 dollárnak felel meg.
Az áremelkedés oka, hogy a Hormuzi-szoros lezárásával nem csupán a nyers kőolaj, hanem a finomított kőolajtermékek szállítása is leállt, így a kereskedők kétségbeesetten próbálnak készletekhez jutni, miközben Európa kevesebb gázolajat képes előállítani, mint amennyit felhasznál, tehát importra szorul.
A helyzetről több elemző és szakértő is úgy nyilatkozott, hogy Európa az elkövetkező hetekben ellátási hiánnyal szembesülhet, amennyiben a szoros blokádját nem sikerül feloldani − írta a Bloomberg nyomán a Világgazdaság.
Az európai autósok rekordméretű üzemanyag-inflációval szembesülnek a töltőállomásokon az iráni háború okozta olajár-emelkedés miatt, a gázolaj pedig most 30 százalékkal drágább, mint február 28-án, amikor az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt.
A dízelolajat jobban sújtotta a háború, mint más üzemanyagokat, és már a háború előtt is nyomás alatt volt. A szakértők szerint az ára tovább fog emelkedni – ami az inflációra is hatással lesz –, amíg a Hormuzi-szoroson nem nyílik meg újra minden hajó számára.
A gázolaj a legfontosabb üzemanyag kontinensünkön
A dízel mindenütt jelen van Európában. Ugyan az elektromos autók egyre nagyobb teret hódítanak az új autók eladásában, a dízel azonban továbbra is a legszélesebb körben használt üzemanyag. Teherautók, mezőgazdasági traktorok, buszok, építőipari gépek és még a hajózás is erre az üzemanyagtípusra támaszkodik.
A FuelsEurope, a finomítóipart képviselő kereskedelmi szervezet adatai szerint 2024-ben
- Lettországban a közlekedési üzemanyag-eladások 86 százalékát,
- Franciaországban 73 százalékát,
- Németországban pedig 66 százalékát tette ki a dízel.
A gázolaj nemzetközi kereslet-kínálati egyensúlya „sokkal szorosabb volt, mint a benziné a háború előtt, és a piac ezt követően a dízel árának erőteljes emelkedésével reagált, míg a benzin árának reakciója némileg visszafogott volt” – mondta Susan Bell, a Rystad Energy tanácsadó cég árupiaci szakértője az AFP-nek.
Hollandiában a legdrágább a dízel Európában, literenként több mint 2,80 dollárral, derül ki a brit autós szervezet, az RAC kutatásából. Ez körülbelül 20 százalékkal drágább, mint Olaszországban, ahol a legolcsóbb a felmérés szerint.
Az orosz dilemma
A dízelolaj sokáig olcsóbb volt, mint a benzin. A múlt század végén a kormányok és az autógyártók arra ösztönözték a sofőröket, hogy dízelmotoros autókat vásároljanak. De nem épült elég finomító ahhoz, hogy lépést tartsanak az üzemanyag iránti kereslet növekedésével, és az utóbbi években a kormányok magasabb adókat vetettek ki a gázolajra.
Az Európai Unió ma már nettó benzinexportőr, viszont dízelből behozatalra szorul – emeli ki a France24.
Oroszország volt Európa fő dízelforrása egészen Moszkva 2022-es ukrajnai inváziójáig. Az EU tagállamai azóta Indiától, Törökországtól, az Egyesült Államoktól és Szaúd-Arábiától szerzik be a készleteket.
A Rystad Energy adatai szerint a közel-keleti államok biztosították Európa dízelszükségletének több mint felét 2025-ben (napi 554.000 hordó az 1,06 millióból). Ennek körülbelül egyharmada a Hormuzi-szoroson haladt át – a fontos tengeri átjáró azonban jó ideje blokád alatt áll, ebből a régióból most nem érkezhet gázolaj kontinensünkre.
Európa most küzd alternatívák keresésével.
Bell felhívja arra a figyelmet, hogy ha hiány van a normál benzinből, akkor Európa csökkentheti az exportját, de ez a gázolaj esetében nem működik. „Európa számára a leghatékonyabb és leggazdaságosabb megoldás az lenne, ha Oroszországból szerezné be a dízelt” – mondta Bell.
Az EU azonban a jelenlegi állás szerint nem fogja a közeljövőben feloldani az orosz energiahordozókkal szembeni szankciókat. A finomítói karbantartás elhalasztása, a stratégiai tartalékok felhasználása és a fogyasztás csökkentése tűnik az egyetlen más módnak az egyensúlyhiány részleges kezelésére.
Dízelhiány jöhet Európában
A héten is tovább emelkedett a kőolaj világpiaci ára, és egyelőre nem látszik annak az eseélye, hogy az árak belátható időn belül csökkennének. A Hormuzi-szoros blokádja ráadásul a szénhidrogének kínálatának jelentős szűkülését is kiváltotta, így a világpiacon uralkodó farkastörvények és az Európai Bizottság elhibázott döntéseinek sorozata miatt komoly veszélybe került az Európai Unió energiabiztonsága is.
Szlovákia a múlt hónapban 30 napos korlátozást rendelt el a dízelolaj értékesítésére, miközben a külföldieknek többet kell fizetniük az üzemanyagért. Írország és Spanyolország ideiglenesen csökkentette az üzemanyagra kivetett adókat. Szlovéniában átmeneti hiány alakult ki a hirtelen megnövekedett kereslet miatt. Németországban és más nyugat-európai országokban is komoly üzemanyaghiánytól tartanak.
Ázsiában már egyre nagyobb gondot okoz a finomított termékek elérhetősége. A Hormuzi-szoros lezárása miatt az ázsiai finomítók elkezdték lelassítani a feldolgozás ütemét, hogy elkerülhető legyen a kényszerszünet, így azonban az olajtermékekből egyre nagyobb hiány alakulhat ki, tovább növelve a térség árait. Ha a kulcsfontosságú átjáró nem nyílik hamarosan újra, akkor Európa is dízelhiánnyal szembesülhet a következő hetekben.
Magyarország lépett elsőként
Magyarország reagált elsőként a kialakult helyzetre, bevezetve a védett árat az üzemanyagokra, ezzel kímélve a lakosságot és a vállalkozásokat a krízis begyűrűző hatásaitól. Ahogy beszámoltunk róla, a magyar kormány a berobbanó olajválságra adott reakcióként 2026. március 9-én döntött az üzemanyagokra vonatkozó védett ár bevezetéséről. A csökkentett árakat már a következő naptól alkalmazták a hazai benzinkutakon. A döntés értelmében az üzemanyagok kiskereskedelmi árának felső határát a következők szerint rögzítették:
- a 95-ös benzinhez: 595 forintos,
- a gázolajhoz pedig 615 forintos
literenkénti áron lehet hozzájutni magyar forgalmival a hazai töltőállomásokon. A kormány a védett ár mellett az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó csökkentésével is hozzájárult az olajárrobbanás miatt kialakult üzemanyagpiaci krízis kezeléséhez. Így Magyarország az uniós minimumszintre csökkentette a jövedéki adót, ami a 95-ös benzin esetén literenként 140 forintra, a dízel esetén pedig 130 forintra csökkent, ennél alacsonyabb jövedéki adó sehol sem terheli az üzemanyagok árát a tagországokban.
Mindezeken túl a kormány 2026. február 19-én döntött a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadításáról is, hiszen Ukrajna január végén elzárta a Barátság kőolajvezetéket, tovább fokozva a nyomást, hogy egy számukra megfelelő kormány kerüljön hatalomra a választást követően.
Az uniós tagországok egy jól körülhatárolható része változó mértékben, de követte hazánk lépéseit, ám a kontinens nyugati felén mérsékeltebb adócsökkentéssel, illetve a töltőállomások gyakoribb és szigorúbb hatósági ellenőrzésével reagáltak a soha nem tapasztalt olajkrízisre.