Európa-szerte elszálltak a dízelárak – a hazai autósok viszont továbbra is védett áron tankolhatnak

A kontinensen az elmúlt hetekben drámai méreteket öltött a dízelhiány, amit drámai áremelkedés és az ellátási lánc akadozása kísér. A finomítók korlátozott működése és a késztermékek akadozó importja (a Hormuzi-szoros blokádja miatt) az árakat eddig sosem látott csúcsokra hajtotta. A gázolaj határidős jegyzési ára Európában 2022 óta nem látott szintet ért el, tonnánként 1493,25 dollárig emelkedett, ami hordónként több mint 200 dollárnak felel meg.

Európa-szerte rekord magasságokban a dízel ára

Fotó: Magyar Nemzet

Az áremelkedés oka, hogy a Hormuzi-szoros lezárásával nem csupán a nyers kőolaj, hanem a finomított kőolajtermékek szállítása is leállt, így a kereskedők kétségbeesetten próbálnak készletekhez jutni, miközben Európa kevesebb gázolajat képes előállítani, mint amennyit felhasznál, tehát importra szorul.

A helyzetről több elemző és szakértő is úgy nyilatkozott, hogy Európa az elkövetkező hetekben ellátási hiánnyal szembesülhet, amennyiben a szoros blokádját nem sikerül feloldani − írta a Bloomberg nyomán a Világgazdaság.

Az európai autósok rekordméretű üzemanyag-inflációval szembesülnek a töltőállomásokon az iráni háború okozta olajár-emelkedés miatt, a gázolaj pedig most 30 százalékkal drágább, mint február 28-án, amikor az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt.

A dízelolajat jobban sújtotta a háború, mint más üzemanyagokat, és már a háború előtt is nyomás alatt volt. A szakértők szerint az ára tovább fog emelkedni – ami az inflációra is hatással lesz –, amíg a Hormuzi-szoroson nem nyílik meg újra minden hajó számára.

A gázolaj a legfontosabb üzemanyag kontinensünkön

A dízel mindenütt jelen van Európában. Ugyan az elektromos autók egyre nagyobb teret hódítanak az új autók eladásában, a dízel azonban továbbra is a legszélesebb körben használt üzemanyag. Teherautók, mezőgazdasági traktorok, buszok, építőipari gépek és még a hajózás is erre az üzemanyagtípusra támaszkodik.

A FuelsEurope, a finomítóipart képviselő kereskedelmi szervezet adatai szerint 2024-ben

Lettországban a közlekedési üzemanyag-eladások 86 százalékát,

Franciaországban 73 százalékát,

Németországban pedig 66 százalékát tette ki a dízel.

A gázolaj nemzetközi kereslet-kínálati egyensúlya „sokkal szorosabb volt, mint a benziné a háború előtt, és a piac ezt követően a dízel árának erőteljes emelkedésével reagált, míg a benzin árának reakciója némileg visszafogott volt” – mondta Susan Bell, a Rystad Energy tanácsadó cég árupiaci szakértője az AFP-nek.