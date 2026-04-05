süllyedés

Egy ország huszonöt nagyvárosáról mondták ki, hogy süllyednek – nem csak tengerparti metropoliszokról van szó

Az Egyesült Államok számos nagyvárosa alatt a talaj lassan, de folyamatosan süllyed. Egy közelmúltban megjelent kockázatértékelés szerint a 28 legnagyobb amerikai városi térség közül 25-ben a süllyedés az, ami komoly következményekkel jár az infrastruktúra tartósságára és helyi ingatlanpiacokra nézve. Az ingatlanok értéke 6-8 százalékkal is csökkenhet az érintett területeken, összesen 12 ezer milliárd dollárnyi van veszélyben azokból.
Számos nagyvárosi terület süllyed az Egyesült Államokban, s nem kizárólag tengerparti területekről, hanem a szárazföld belsejében elhelyezkedő városokról is szó van – mutatja be a Naute Cities tanulmányát is felhasználó cikksorozat az Inigo biztosítási kockázatértékelő oldalán, melyből a Visual Capitalist készített összefoglalót. A süllyedés éves mértéke csekély, ám ezzel együtt a jelenség komoly kockázatot jelent a megépült infrastruktúrákra, a helyi ingatlanok értékére, és azon keresztül a lokális gazdaságra.

Számos nagyvárosi terület süllyed az Egyesült Államokban, a tengerparti területek különösen veszélyeztetettek (a képen New York városa az Empire State Buildinggel)
Fotó: Pixabay

Miért süllyednek az amerikai városok?

A tengerparti városokban – például San Diegóban és New Yorkban – a talajsüllyedés felerősíti a tengerszint-emelkedés hatásait, így a közösségek jobban ki vannak téve a vihardagályoknak (a tenger felől érkező erős szél és a dagály egyidejű jelentkezése) és az árapály okozta áradásoknak. A szárazföld belsejében fekvő városok más jellegű nyomásnak vannak kitéve: 

Houstonban, Phoenixben és Denverben például a talajvíz-kitermelés és a talaj tömörülése gyorsítja a felszín függőleges elmozdulását.

Mivel a süllyedés fokozatosan történik, gyakran észrevétlen marad. Ennek ellenére

  • Houston, 
  • Fort Worth, 
  • Dallas, New York, és
  • Chicago évente több mint 2 milliméterrel süllyed. 

Még az ilyen kismértékű eltolódás is megterhelheti a csővezetékeket, károsíthatja az utakat, és meggyengítheti az épületek alapjait.

Számos más nagyváros – köztük Seattle, Detroit és Denver – évente 1,5 és 2, milliméter közötti ütemben süllyed. A rekorder Houston, mely a becslések szerint egyetlen évtized alatt egy bankkártya hosszúságának megfelelő mértékű süllyedést szenved el.

Bár a jelenség a hétköznapokban nem vagy alig észrevehető, a talajsüllyedés emberek millióit és épületek tízezreit érinti; utóbbiak közül sok eleve magas kockázatú zónában található.

Ahogy a talajsüllyedési szintkülönbségek idővel összeadódnak, az alkalmazkodási és kármegelőzési költségek nőnek a már működő infrastruktúráknál. 

Az ingatlankockázatokkal foglalkozó szakemberek számára ezek az adatok egy fontos felismerést hangsúlyoznak: az éghajlati kockázatok nem csupán egy irányba hatnak. Egyes városokban nemcsak a vízszint emelkedése jelent fenyegetést, hanem maga a talaj is süllyed az alapvető infrastruktúra és vagyonelemek alatt.

A tíz, évente a legnagyobb átlagos mértékű süllyedést elszenvedő amerikai nagyváros:

VárosÁllamSüllyedés mértéke  (mm/év)
HoustonTexas5,2
Fort WorthTexas4,4
DallasTexas3,8
New YorkNew York2,4
ChicagoIllinois2,3
ColumbusOhio1,9
SeattleWashington1,8
DetroitMichigan1,7
DenverColorado1,7
CharlotteÉszak-Karolina1,5

Óriási felfordulás, brutális értékvesztés lehet a jelenségből

A Nature Cities tanulmánya szerint a talajsüllyedés az amerikai ingatlantulajdonosok számára mellbevágó lehet, mert az ingatlanérték 6 százalékos, magas kockázatú területeken akár 8,1 százalékos csökkenését okozhatja.

A tengerparti városokban a süllyedés és a tengerszint-emelkedés együttesen 12 ezer milliárd dollár értékű ingatlant veszélyeztet.

A süllyedés tönkreteszi az alapozásokat, utakat, gáz- és vízvezetékeket, ami folyamatos és drága javításokat igényel. Ráadásul az érintett területeken belül is komoly eltérések lehetnek a tényleges süllyedés mértékében az átlaghoz képest. Például a New York-i LaGuardia repülőtér egyes részei évente több mint 5 mm-t süllyednek.

A fokozódó árvízveszély és szerkezeti károk miatt a biztosítási díjak emelkednek, egyes területek pedig biztosíthatatlanná válhatnak, ami destabilizálja a helyi lakáspiacokat – vagyis a túl magas kockázat miatt előfordulhat, hogy a biztosítótársaságok nem hajlandók fedezetet adni azokra.

Az összegzés szerint 2050-re mintegy 39 800 üzleti telephelyet fenyeget majd közvetlen elöntés a süllyedés miatt, ami több mint 13 milliárd dollárnyi vásárlói költést is veszélyeztet.

A talajsüllyedés mellet a tengervíz kiöntésével érintet városokban a lakóépületek elárasztása 2050-re több millió személyt kényszeríthet elköltözésre – több mint 5 milliót New Orleansban, és további több milliót olyan városokban, mint Savannah, Port Arthur és San Francisco.

 

