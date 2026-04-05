Egy ország huszonöt nagyvárosáról mondták ki, hogy süllyednek – nem csak tengerparti metropoliszokról van szó

Számos nagyvárosi terület süllyed az Egyesült Államokban, s nem kizárólag tengerparti területekről, hanem a szárazföld belsejében elhelyezkedő városokról is szó van – mutatja be a Naute Cities tanulmányát is felhasználó cikksorozat az Inigo biztosítási kockázatértékelő oldalán, melyből a Visual Capitalist készített összefoglalót. A süllyedés éves mértéke csekély, ám ezzel együtt a jelenség komoly kockázatot jelent a megépült infrastruktúrákra, a helyi ingatlanok értékére, és azon keresztül a lokális gazdaságra.

Számos nagyvárosi terület süllyed az Egyesült Államokban, a tengerparti területek különösen veszélyeztetettek

Miért süllyednek az amerikai városok?

A tengerparti városokban – például San Diegóban és New Yorkban – a talajsüllyedés felerősíti a tengerszint-emelkedés hatásait, így a közösségek jobban ki vannak téve a vihardagályoknak (a tenger felől érkező erős szél és a dagály egyidejű jelentkezése) és az árapály okozta áradásoknak. A szárazföld belsejében fekvő városok más jellegű nyomásnak vannak kitéve:

Houstonban, Phoenixben és Denverben például a talajvíz-kitermelés és a talaj tömörülése gyorsítja a felszín függőleges elmozdulását.

Mivel a süllyedés fokozatosan történik, gyakran észrevétlen marad. Ennek ellenére

Houston,

Fort Worth,

Dallas, New York, és

Chicago évente több mint 2 milliméterrel süllyed.

Még az ilyen kismértékű eltolódás is megterhelheti a csővezetékeket, károsíthatja az utakat, és meggyengítheti az épületek alapjait.

Számos más nagyváros – köztük Seattle, Detroit és Denver – évente 1,5 és 2, milliméter közötti ütemben süllyed. A rekorder Houston, mely a becslések szerint egyetlen évtized alatt egy bankkártya hosszúságának megfelelő mértékű süllyedést szenved el.

Bár a jelenség a hétköznapokban nem vagy alig észrevehető, a talajsüllyedés emberek millióit és épületek tízezreit érinti; utóbbiak közül sok eleve magas kockázatú zónában található.

Ahogy a talajsüllyedési szintkülönbségek idővel összeadódnak, az alkalmazkodási és kármegelőzési költségek nőnek a már működő infrastruktúráknál.

Az ingatlankockázatokkal foglalkozó szakemberek számára ezek az adatok egy fontos felismerést hangsúlyoznak: az éghajlati kockázatok nem csupán egy irányba hatnak. Egyes városokban nemcsak a vízszint emelkedése jelent fenyegetést, hanem maga a talaj is süllyed az alapvető infrastruktúra és vagyonelemek alatt.