Fordulat: máris leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson – mutatjuk az okokat

A vártnál is törékenyebbnek bizonyult az amerikai-iráni megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról. Alig néhány órával az egyezség létrejöttét követően sorra fordulnak vissza a tankerhajók, melyek a tengeri kijárat felé vették az irányt.
Hormuzi-szoroskőolajtűzszünet

Alig néhány órával az amerikai-iráni megállapodás nyilvánosságra kerülése után több olajszállító tanker is hirtelen visszafordult a Perzsa-öbölben, miközben a Hormuzi-szoros átjárhatósága továbbra is bizonytalan. A törékeny iráni-amerikai tűzszüneti egyezség mellett a hajótulajdonosok nem szeretnék megkockáztatni, hogy a tenger mélyén kössenek ki – írja a Világgazdaság.

(FILES) A cargo ship is pictured off coast city of Fujairah, in the Strait of Hormuz in the northern Emirate on February 25, 2026. The US military said it would begin a blockade of all Iranian ports on April 13, 2026, after talks between the warring sides in Pakistan collapsed with the US President blaming Iran's refusal to abandon its nuclear ambitions. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP), egyezség
Nem bíznak a hajótulajdonosok a tűzszüneti egyezségben. / Hamar Fotó: AFP

Az egyezség nyomán több millió hordó olaj érhette volna el úticélját

Szombat reggelre látványosan megtört az olajszállító forgalom ritmusa a Perzsa-öbölben. Több görög és indiai tanker is a Hormuzi-szoros felé vette az irányt, de kisvártatva hirtelen irányt váltott, és visszafordult a nyílt vizek felé. A hajózási adatok alapján így a világ egyik legkritikusabb tengeri olajútvonalán ismét leállt a közlekedés, mivel a tankerek kapitányai nem kockáztatják meg, hogy hajójukat találat érje, vagy esetleg elsüllyedjen

Magyarázat a helyzet alakulsára, hogy a napvilágot látott politikai és katonai üzenetek ellentmondásban álltak egymással. Irán külügyminisztere pénteken azt állította, hogy a szoros teljesen nyitva van a hajózás számára. Ám nem sokkal később egy iráni hírügynökség már arról számolt be, hogy az átjáró lezárva marad, amennyiben az amerikai haditengerészeti blokád továbbra is fennáll a térségben. Ez a két, egymásnak ellentmondó állítás azonnali reakciókat váltott ki a hajózási piacon. 

A szombat reggeli adatok szerint öt tanker, köztük görög és indiai zászló alatt közlekedő óriáshajók, Dubai környékéről indultak és északkeleti irányban közelítették meg a szorost.

A mozgás azonban megszakadt: a Nissos Keros például, amely mintegy 1,8 millió hordó nyersolajat szállított az Egyesült arab Emírségekből, Irán Qeshm szigetének közelében állt meg, miközben az Irakból elindult Minerva Evropi Suezmax tanker szintén visszafordult.

Az indiai flottához köthető hajók esetében hasonló mintázat figyelhető meg. 

  • A Sanmar Herald, 
  • a Desh Garima, 
  • a Desh Vaibhav 
  • és a Desh Vibhor 

egyaránt a szoros felé tartott, majd különböző pontokon megszakították útjukat. Egyes hajók mozgása teljesen eltűnt a nyilvános követési rendszerekből, ami részben elektronikus zavarásnak vagy a transzponderek kikapcsolásának is betudható.

A rendelkezésre álló adatok szerint a hat tanker összesen körülbelül 8,3 millió hordó nem iráni eredetű kőolajat szállít. Ha ezek sikeresen áthaladtak volna a szoroson, az a háború kitörése óta a legnagyobb egy nap alatt történő öbölbeli olajáramlást jelenthette volna.

