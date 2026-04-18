Fordulat: máris leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson – mutatjuk az okokat

Alig néhány órával az amerikai-iráni megállapodás nyilvánosságra kerülése után több olajszállító tanker is hirtelen visszafordult a Perzsa-öbölben, miközben a Hormuzi-szoros átjárhatósága továbbra is bizonytalan. A törékeny iráni-amerikai tűzszüneti egyezség mellett a hajótulajdonosok nem szeretnék megkockáztatni, hogy a tenger mélyén kössenek ki – írja a Világgazdaság.

Az egyezség nyomán több millió hordó olaj érhette volna el úticélját

Szombat reggelre látványosan megtört az olajszállító forgalom ritmusa a Perzsa-öbölben. Több görög és indiai tanker is a Hormuzi-szoros felé vette az irányt, de kisvártatva hirtelen irányt váltott, és visszafordult a nyílt vizek felé. A hajózási adatok alapján így a világ egyik legkritikusabb tengeri olajútvonalán ismét leállt a közlekedés, mivel a tankerek kapitányai nem kockáztatják meg, hogy hajójukat találat érje, vagy esetleg elsüllyedjen

Magyarázat a helyzet alakulsára, hogy a napvilágot látott politikai és katonai üzenetek ellentmondásban álltak egymással. Irán külügyminisztere pénteken azt állította, hogy a szoros teljesen nyitva van a hajózás számára. Ám nem sokkal később egy iráni hírügynökség már arról számolt be, hogy az átjáró lezárva marad, amennyiben az amerikai haditengerészeti blokád továbbra is fennáll a térségben. Ez a két, egymásnak ellentmondó állítás azonnali reakciókat váltott ki a hajózási piacon.

A szombat reggeli adatok szerint öt tanker, köztük görög és indiai zászló alatt közlekedő óriáshajók, Dubai környékéről indultak és északkeleti irányban közelítették meg a szorost.

A mozgás azonban megszakadt: a Nissos Keros például, amely mintegy 1,8 millió hordó nyersolajat szállított az Egyesült arab Emírségekből, Irán Qeshm szigetének közelében állt meg, miközben az Irakból elindult Minerva Evropi Suezmax tanker szintén visszafordult.

Az indiai flottához köthető hajók esetében hasonló mintázat figyelhető meg.

A Sanmar Herald,

a Desh Garima,

a Desh Vaibhav

és a Desh Vibhor

egyaránt a szoros felé tartott, majd különböző pontokon megszakították útjukat. Egyes hajók mozgása teljesen eltűnt a nyilvános követési rendszerekből, ami részben elektronikus zavarásnak vagy a transzponderek kikapcsolásának is betudható.