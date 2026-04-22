Ennyi volt: bezárja egyik gyárát az Electrolux – év végére teljesen leállítják a termelést

Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában, az üzem bezárásának tervezett időpontja 2026 év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint – jelentette be honlapján a cég szerda reggel. A közlés szerint a termelés leállítása a kihívásokkal teli versenykörnyezet és a stagnáló piaci kereslet miatt következett be. A patinás svéd elektronikai cég – az iparág úttörőjeként – éppen száz évvel ezelőtt nyújtotta be a gázzal működő hűtőgép szabadalmát, ám 2026-ra a globális versenykörnyezet drasztikus átalakulása miatt több gyárában kénytelen beszüntetni a termelést.
Az Electrolux felvette a kapcsolatot az összes érdekelttel
A cég továbbá hangsúlyozta: együttműködik a helyi hatóságokkal, érdekelt felekkel, kormányhivatallal és a szakszervezettel, hogy támogatást biztosítson valamennyi érintett munkatársnak, felveszi a kapcsolatot a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával és külső szakértő tanácsadót is bevon annak érdekében, hogy elősegítse a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését.
A jászberényi gyárban a vállalat beépíthető és szabadon álló hűtőgépeket gyárt – közölte a társaság. Hozzátették: a termelés leállításáról a vállalat stratégiájának felülvizsgálata után született döntés, amelynek célja a költséghatékonyság erősítése és a működés rugalmasságának növelése a már meglévő gyártási kapacitások kihasználása mellett.
A cég távirati irodának eljuttatott közleménye szerint Szentpéteri Ferenc, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott:
arra összpontosítunk, hogy egy olyan méltányos csomagról tárgyaljunk az üzemi tanáccsal és a szakszervezettel, amely ösztönzi a dolgozókat a maradásban és támogatja őket a jövőbeni elhelyezkedésükben
– mondta.
Az Electrolux az illetékes minisztériummal és a helyi önkormányzattal vizsgálja a telephely további hasznosításának lehetőségeit – írták. A vállalat,
- a meglévő gyártókapacitásokra támaszkodva,
- valamint külső partnerekkel együttműködve,
- továbbra is teljes mértékben ki tudja elégíteni a hűtőgépek iránti keresletet
– jegyezték meg.
A gyár bezárása előreláthatólag nem befolyásolja a szállítási határidőket, a termékek elérhetősége továbbra is zökkenőmentes marad az ügyfelek és a fogyasztók számára – olvasható. A döntés nem érinti a budapesti iroda értékesítési és marketing tevékenységeit – tájékoztattak.
Csökkenő árbevétel, globális zsugorodás
Az Electrolux Group márkáin keresztül – Electrolux, AEG, Frigidaire – évente körülbelül 120 országban értékesíti a vállalat háztartási készülékeket. 2025-ben az Electrolux Group forgalma 131 milliárd svéd korona volt, 39 ezer embert alkalmaznak világszerte.
A társaság honlapján március végén azt közölte, hogy 2026 április végével bezárja santiagói (Chile) gyárát. A döntés a santiagói gyár költségversenyképességének felülvizsgálatát követően született, és körülbelül 400 alkalmazottat érint – írták. A chilei Electrolux-csoport továbbra is innovatív és költséghatékony termékeket kínál, amelyeket a csoport más gyáraiból és külső partnerektől szerez be – közölték.
A cégcsoport honlapján január végén azt közölte, hogy a 2025-ös teljes év nettó árbevétele 131,282 milliárd svéd koronát tett ki, az egy évvel korábbi 136,150 milliárddal szemben.