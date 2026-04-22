Ennyi volt: bezárja egyik gyárát az Electrolux – év végére teljesen leállítják a termelést

Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában, az üzem bezárásának tervezett időpontja 2026 év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint – jelentette be honlapján a cég szerda reggel. A közlés szerint a termelés leállítása a kihívásokkal teli versenykörnyezet és a stagnáló piaci kereslet miatt következett be. A patinás svéd elektronikai cég – az iparág úttörőjeként – éppen száz évvel ezelőtt nyújtotta be a gázzal működő hűtőgép szabadalmát, ám 2026-ra a globális versenykörnyezet drasztikus átalakulása miatt több gyárában kénytelen beszüntetni a termelést.

600 magyarországi dolgozójától válik meg év végéig az Electrolux. / Fotó: NurPhoto / NurPhoto

Az Electrolux felvette a kapcsolatot az összes érdekelttel

A cég továbbá hangsúlyozta: együttműködik a helyi hatóságokkal, érdekelt felekkel, kormányhivatallal és a szakszervezettel, hogy támogatást biztosítson valamennyi érintett munkatársnak, felveszi a kapcsolatot a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával és külső szakértő tanácsadót is bevon annak érdekében, hogy elősegítse a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését.

A jászberényi gyárban a vállalat beépíthető és szabadon álló hűtőgépeket gyárt – közölte a társaság. Hozzátették: a termelés leállításáról a vállalat stratégiájának felülvizsgálata után született döntés, amelynek célja a költséghatékonyság erősítése és a működés rugalmasságának növelése a már meglévő gyártási kapacitások kihasználása mellett.

A cég távirati irodának eljuttatott közleménye szerint Szentpéteri Ferenc, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott:

arra összpontosítunk, hogy egy olyan méltányos csomagról tárgyaljunk az üzemi tanáccsal és a szakszervezettel, amely ösztönzi a dolgozókat a maradásban és támogatja őket a jövőbeni elhelyezkedésükben

– mondta.

Az Electrolux az illetékes minisztériummal és a helyi önkormányzattal vizsgálja a telephely további hasznosításának lehetőségeit – írták. A vállalat,

a meglévő gyártókapacitásokra támaszkodva,

valamint külső partnerekkel együttműködve,

továbbra is teljes mértékben ki tudja elégíteni a hűtőgépek iránti keresletet

– jegyezték meg.