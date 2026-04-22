Ennyi volt: bezárja egyik gyárát az Electrolux – év végére teljesen leállítják a termelést

Leállítja termelését az egyik legnagyobb magyarországi háztartási nagygépeket gyártó vállalat. Az Electrolux Group lépését a kihívásokkal teli versenykörnyezettel és a stagnáló piaci kereslettel magyarázta.
Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában, az üzem bezárásának tervezett időpontja 2026 év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint – jelentette be honlapján a cég szerda reggel. A közlés szerint a termelés leállítása a kihívásokkal teli versenykörnyezet és a stagnáló piaci kereslet miatt következett be. A patinás svéd elektronikai cég – az iparág úttörőjeként – éppen száz évvel ezelőtt nyújtotta be a gázzal működő hűtőgép szabadalmát, ám 2026-ra a globális versenykörnyezet drasztikus átalakulása miatt több gyárában kénytelen beszüntetni a termelést.

BERLIN, GERMANY SEPTEMBER 6:The Electrolux booth is seen at IFA 2025 in Berlin, Germany, on September 6, 2025.The Swedish home appliance and consumer electronics manufacturer is showcasing its latest innovations in smart kitchen appliances, energy-efficient solutions, and connected home technology. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images), Electrolux
600 magyarországi dolgozójától válik meg év végéig az Electrolux. / Fotó: NurPhoto / NurPhoto

Az Electrolux felvette a kapcsolatot az összes érdekelttel

A cég továbbá hangsúlyozta: együttműködik a helyi hatóságokkal, érdekelt felekkel, kormányhivatallal és a szakszervezettel, hogy támogatást biztosítson valamennyi érintett munkatársnak, felveszi a kapcsolatot a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával és külső szakértő tanácsadót is bevon annak érdekében, hogy elősegítse a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését.

A jászberényi gyárban a vállalat beépíthető és szabadon álló hűtőgépeket gyárt – közölte a társaság. Hozzátették: a termelés leállításáról a vállalat stratégiájának felülvizsgálata után született döntés, amelynek célja a költséghatékonyság erősítése és a működés rugalmasságának növelése a már meglévő gyártási kapacitások kihasználása mellett.

A cég távirati irodának eljuttatott közleménye szerint Szentpéteri Ferenc, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: 

arra összpontosítunk, hogy egy olyan méltányos csomagról tárgyaljunk az üzemi tanáccsal és a szakszervezettel, amely ösztönzi a dolgozókat a maradásban és támogatja őket a jövőbeni elhelyezkedésükben

 – mondta.

Az Electrolux az illetékes minisztériummal és a helyi önkormányzattal vizsgálja a telephely további hasznosításának lehetőségeit – írták. A vállalat, 

  • a meglévő gyártókapacitásokra támaszkodva, 
  • valamint külső partnerekkel együttműködve, 
  • továbbra is teljes mértékben ki tudja elégíteni a hűtőgépek iránti keresletet 

– jegyezték meg.

A gyár bezárása előreláthatólag nem befolyásolja a szállítási határidőket, a termékek elérhetősége továbbra is zökkenőmentes marad az ügyfelek és a fogyasztók számára – olvasható. A döntés nem érinti a budapesti iroda értékesítési és marketing tevékenységeit – tájékoztattak.

Csökkenő árbevétel, globális zsugorodás

Az Electrolux Group márkáin keresztül – Electrolux, AEG, Frigidaire – évente körülbelül 120 országban értékesíti a vállalat háztartási készülékeket. 2025-ben az Electrolux Group forgalma 131 milliárd svéd korona volt, 39 ezer embert alkalmaznak világszerte.

A társaság honlapján március végén azt közölte, hogy 2026 április végével bezárja santiagói (Chile) gyárát. A döntés a santiagói gyár költségversenyképességének felülvizsgálatát követően született, és körülbelül 400 alkalmazottat érint – írták. A chilei Electrolux-csoport továbbra is innovatív és költséghatékony termékeket kínál, amelyeket a csoport más gyáraiból és külső partnerektől szerez be – közölték.

A cégcsoport honlapján január végén azt közölte, hogy a 2025-ös teljes év nettó árbevétele 131,282 milliárd svéd koronát tett ki, az egy évvel korábbi 136,150 milliárddal szemben.

 

 

