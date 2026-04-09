Felpuffadt csomagolású élelmiszer: nagy kérdés, hogy mi történik ilyenkor a minőségével

Az élelmiszer-puffadás jelensége mögött szinte minden esetben ugyanaz áll: a termékben mikroorganizmusok dolgoznak. Amikor a baktériumok vagy élesztők megfelelő körülményeket találnak, szaporodni kezdenek, és gázokat termelnek. Ezek a gázok – elsősorban szén-dioxid, bizonyos esetekben hidrogén – a zárt csomagolásban nem tudnak eltávozni, ezért a nyomás fokozatosan növekszik. Mire mindez már kívülről is láthatóvá válik, biztosak lehetünk benne, hogy a folyamat jó ideje zajlik. A puffadás tehát nem a probléma kezdete, hanem annak egyik legkésőbbi jele – áll a JS Hamilton laboratóriumhálózathoz köthető szakmai oldalon megjelent bejegyzésben.

Előfordul, hogy egyes élelmiszerek csomagolása felpuffad

Ismert jelenség a puffadás a csomagolt élelmiszereknél

A Laborhírek cikke szerint amikor egy szósz, krémes állagú készítmény vagy más tartósított élelmiszer csomagolása megemelkedik, kifeszül, úgy tűnhet, mintha a termék „életre kelt volna”. A JS Hamilton budapesti vizsgálólaboratóriumának segítségével járt utána, mi történik ilyenkor valójában az élelmiszerrel, és mit jelez ez a jelenség a gyártók, a forgalmazók és a fogyasztók számára.

A cikk egyik megállapítása szerint nem minden esetben jelent hibát a gázképződés.

Vannak olyan termékek – például savanyúságok vagy egyes fermentált tejkészítmények –, ahol ez a gyártási folyamat természetes része. Ilyenkor kontrollált fermentáció zajlik, amely nem romlást, hanem kívánt átalakulást jelent.

A jelenség leggyakrabban olyan termékeknél figyelhető meg, amelyek savas közegű, nem fermentált rendszerek. Ide tartoznak

a különböző szószok,

dresszingek és egyéb tartósított készítmények.

Ezeknél a mikrobiológiai stabilitást több tényező egyensúlya biztosítja: a pH, a tartósítószerek, a technológiai lépések és a gyártási higiénia együttese. Ez a rendszer nem steril, és nem is „hibatűrő”.

A tapasztalat szerint puffadás kialakulása mögött ezekben a termékkategóriákban jellemzően több eltérés együttes hatása áll: enyhén alulméretezett hőkezelés, határérték közeli tartósítószerszint, mikrobiológiailag terhelt alapanyag vagy kisebb higiéniai hiányosság. Ezek külön-külön még nem feltétlenül okoznak problémát, együtt azonban már elegendőek lehetnek ahhoz, hogy a rendszer instabillá váljon.