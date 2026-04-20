Sötét dolgokra derült fény az észak-koreai élelmiszergyárakról, a látszat itt már nem elég

Megrendülőben a lakosság bizalma az állami vállalatoknál készült termékekben, miután számos esetben élelmiszeripari szennyeződéseket találtak azokban - számol be arról az országból, fedett forrásaitól kapott információi alapján az Észak-Koreával foglalkozó online lap, a Daily NK. A Rjanggang tartományból közlő egyik forrás arról számolt be lapnak, hogy a helyi piacok jelenleg bőségesen el vannak látva Phenjanból és az ország más részeiből származó cukorkákkal és egyéb édességekkel, mint élelmiszeripari termékekkel. S bár a csomagolás sokat fejlődött – olyannyira, hogy a gyári termékek már szinte megkülönböztethetetlenek a kínai importtól –, több termékben talált szennyeződés híre riadalmat keltett a lakosságban. „Az emberek azt mondják, hogy a gyári édességek nem higiénikusak” – mondta a forrás.
Szabványokkal működik az élelmiszergyártás, de lehet, ez csak Patyomkin-megoldás
A beszámoló szerint Hjeszan város piacain jelenleg egymás mellett kaphatók a házilag készített és a gyári élelmiszerek. Az úgynevezett „Helyi kezdeményezések irányelv” keretében – amelyet Kim Dzsongun indított el az ország városaiban és járásaiban működő üzemek építésére és korszerűsítésére, lényegében egy tízéves programként – új gyárak létesültek, míg a meglévők fokozott termelésbe kezdtek, így egyre szélesebb választék kerül a piacokra.
A házi készítésű termékeket általában egyszerű zacskókban, kimérve árulják, míg
a gyári áruk szabványos, például 500 vagy 680 grammos kiszerelésben, igényes címkézéssel kerülnek forgalomba.
A termékcímkék a fejlett országokban megszokottak szerint feltüntetik
- az élelmiszerbiztonsági tanúsítást,
- a kalóriatartalmat,
- az összetevőket,
- a tárolási feltételeket,
- a lejárati időt, és
- a gyártás helyét.
Bár a legtöbb észak-koreai nem fordít különösebb figyelmet ezekre az információkra, jelenlétük önmagában növeli a fogyasztói bizalmat. Ez a bizalom azonban megingani látszik.
Egyre több jelentés szól ugyanis arról, hogy hajszálakat és fémdarabokat, vékony rézdrótokat találtak gyárban készült édességekben.
A hírek gyorsan terjednek a közösségekben: egyesek hajszálat találtak kekszben, mások pedig csak hajszál híján nem nyeltek le cukorkába került fémforgácsokat. A potenciálisan súlyos sérüléseket okozó szennyeződések tovább növelték az aggodalmakat. Sokan nyíltan bírálják a gyárakat. „Ki vállalja a felelősséget azért, amit egy gyárban készítenek?” – teszik fel a kérdést, míg mások egy olyan koreai közmondáshoz hasonlítják a helyzetet, amely szerint valami kívülről tetszetős, belül azonban romlott.
Nem mindig a mennyiség a kérdés az élelmiszereknél
A forrás szerint kezdetben pozitívan fogadták a modernizált gyári termékeket, a nemzeti fejlődés jelének tekintve azokat. Az idő múlásával azonban a lelkesedés csökkent: előbb az íz, most pedig a biztonság miatt váltak szkeptikussá az emberek, ami már a vásárlási hajlandóság csökkenésében is megmutatkozik.
A botrány hatására a lakosság egy része újraértékeli a házi készítésű élelmiszereket.
Egyesek szerint ezek – bár egyszerűbb csomagolásban kerülnek piacra – valójában biztonságosabbak, mivel az árusok személyesen felelősek a minőségért és a higiéniáért, ha szeretnék, hogy a vásárlók továbbra is bízzanak bennük és árujukban.
Elemzők szerint a probléma gyökere abban rejlik, hogy a hatóságok a termelés növelésére helyezték a hangsúlyt az imént említett új irányelv keretében, miközben a higiéniai rendszerek nem fejlődtek ugyanilyen ütemben. Így éles eltérés keletkezett a csomagolás által sugallt fejlődés képe és a termékek valós minősége között, az előbbi lemaradásával.
A forrás szerint a bizalom helyreállításához nem elegendő a termelés növelése vagy a csomagolás javítása. „A termelés bővítése helyett először a szigorú higiéniai ellenőrzést kellene biztosítani az élelmiszerbiztonság érdekében” – mondta.
Lisztalapú étrendváltás Észak-Koreában
Azzal az Origón is több alkalommal foglalkoztunk, hogy az elzárkózó ország élelmiszerbiztonsági helyzete nagyon törékeny, évek óta súlyos kihívással küzd. A tisztánlátás ugyanakkor a sokszor egymásnak ellentmondó információk szerint igen nehéz. A tavaly év végén napvilágot látott, az agrártermelésből érkező adatok ugyanakkor azt is mutatják, hogy eltolódás figyelhető meg az étkezésben. Az észak-koreai étrendben egyre gyakrabban jelennek meg a tészták és a kenyér, mivel a kormány a lisztalapú ételek fogyasztását ösztönzi a tartós élelmiszerhiány enyhítése és a rizstől való függőség csökkentése érdekében.
Az új adatok szerint ez a változás már a mezőgazdasági termelésben is tükröződik:
a búza- és árpatermelés jelentősen nőtt az idei évben.
A teljes élelmiszernövény-termelés mintegy 120 ezer tonnával, azaz 2,5 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, elérve a 4,9 millió tonnát – közölte korábban a dél-koreai Vidékfejlesztési Hivatal az észak-koreai helyzetről adott összegzésében. Az elemzés az észak-koreai időjárási viszonyokra, a kártevők és betegségek előfordulására, a műtrágyaellátásra, hazai és nemzetközi kutatóintézetek felméréseire, valamint műholdfelvételekre épült.
A rizs továbbra is a legfontosabb termény, mintegy 2,25 millió tonnás termeléssel. A kukorica hozama 1,52 millió tonna volt, míg a burgonya és az édesburgonya együtt körülbelül 550 ezer tonnát tett ki. A búza és az árpa termelése 360 ezer tonnára nőtt, ezt a szója követte 200 ezer tonnával, míg az egyéb gabonafélék termelése mintegy 20 ezer tonna volt.
A legjelentősebb növekedést a búza és az árpa esetében figyelték meg: együttes termelésük közel 29 százalékkal nőtt egy év alatt. Elemzők szerint ez annak köszönhető, hogy Kim Dzsongun politikája a búzatermesztés bővítésére irányul, az étrend diverzifikálása és az élelmiszerhiány enyhítése érdekében, miközben a fiatalabb generációk körében is egyre népszerűbbé válnak a lisztalapú ételek.
Az észak-korai agrár- és élelmiszeripari változások fontos állomása volt, hogy a kormány az állami üzemeltetésű boltok hálózatát bővítette, és 2023 januárjában betiltotta bizonyos alapvető élelmiszerek (például rizs és kukorica) magánpiaci értékesítését, hogy megakadályozza a nyerészkedést. A búzatermesztésre váltás az első számú vezető neve alatt fut, a stratégiai váltásnak köszönhetően a búza- és árpakibocsátás 2025-re közel 29 százalékkal nőtt.