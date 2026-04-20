Sötét dolgokra derült fény az észak-koreai élelmiszergyárakról, a látszat itt már nem elég

Megrendülőben a lakosság bizalma az állami vállalatoknál készült termékekben, miután számos esetben élelmiszeripari szennyeződéseket találtak azokban - számol be arról az országból, fedett forrásaitól kapott információi alapján az Észak-Koreával foglalkozó online lap, a Daily NK. A Rjanggang tartományból közlő egyik forrás arról számolt be lapnak, hogy a helyi piacok jelenleg bőségesen el vannak látva Phenjanból és az ország más részeiből származó cukorkákkal és egyéb édességekkel, mint élelmiszeripari termékekkel. S bár a csomagolás sokat fejlődött – olyannyira, hogy a gyári termékek már szinte megkülönböztethetetlenek a kínai importtól –, több termékben talált szennyeződés híre riadalmat keltett a lakosságban. „Az emberek azt mondják, hogy a gyári édességek nem higiénikusak” – mondta a forrás.

Az illusztrációs célú képen helyi lakosok vásárolnak egy phenjani élelmiszer-üzletben

Fotó: AFP/Ed Jones / AFP/Ed Jones

Szabványokkal működik az élelmiszergyártás, de lehet, ez csak Patyomkin-megoldás

A beszámoló szerint Hjeszan város piacain jelenleg egymás mellett kaphatók a házilag készített és a gyári élelmiszerek. Az úgynevezett „Helyi kezdeményezések irányelv” keretében – amelyet Kim Dzsongun indított el az ország városaiban és járásaiban működő üzemek építésére és korszerűsítésére, lényegében egy tízéves programként – új gyárak létesültek, míg a meglévők fokozott termelésbe kezdtek, így egyre szélesebb választék kerül a piacokra.

A házi készítésű termékeket általában egyszerű zacskókban, kimérve árulják, míg

a gyári áruk szabványos, például 500 vagy 680 grammos kiszerelésben, igényes címkézéssel kerülnek forgalomba.

A termékcímkék a fejlett országokban megszokottak szerint feltüntetik

az élelmiszerbiztonsági tanúsítást,

a kalóriatartalmat,

az összetevőket,

a tárolási feltételeket,

a lejárati időt, és

a gyártás helyét.

Bár a legtöbb észak-koreai nem fordít különösebb figyelmet ezekre az információkra, jelenlétük önmagában növeli a fogyasztói bizalmat. Ez a bizalom azonban megingani látszik.

Egyre több jelentés szól ugyanis arról, hogy hajszálakat és fémdarabokat, vékony rézdrótokat találtak gyárban készült édességekben.

A hírek gyorsan terjednek a közösségekben: egyesek hajszálat találtak kekszben, mások pedig csak hajszál híján nem nyeltek le cukorkába került fémforgácsokat. A potenciálisan súlyos sérüléseket okozó szennyeződések tovább növelték az aggodalmakat. Sokan nyíltan bírálják a gyárakat. „Ki vállalja a felelősséget azért, amit egy gyárban készítenek?” – teszik fel a kérdést, míg mások egy olyan koreai közmondáshoz hasonlítják a helyzetet, amely szerint valami kívülről tetszetős, belül azonban romlott.