Belső törésvonalak a leendő Tisza-kormányban: már az indulás előtt recseg-ropog a rendszer

Időzített bomba ketyeg a Föld körül: 3 nap alatt jöhet a teljes összeomlás

Élelmiszervásárlás: fontos határidő érkezik, erről tudnia kell, mielőtt a kasszához ér

Április 30-a fontos határidőt jelent a SZÉP-kártya tulajdonosainak: eddig a napig használhatják fel a kártyájukon lévő egyenleget élelmiszer vásárlására. A SZÉP-kártyával való élelmiszervásárlás a korábbi kormányzati döntés nyomán azoknál a kereskedőknél lehetséges – még egy rövid ideig –, akik vagy amelyek főtevékenységként folytatják az élelmiszer kiskereskedelmet.
Nem csak a rezsistop-kedvezmény igénylésének határideje érkezik el április 30-án, hanem a SZÉP-kártyával való élelmiszervásárlásé is. Így május 1-jétől kezdődően a SZÉP-kártyán lévő egyenlegek az egyébként megszokott alapcélokra (szabadidős, kulturális tevékenységek, szálláshelyek, melegétel fogyasztás stb.) fordíthatók a programba bekapcsolódott elfogadóhelyeken.

girl buys lemonade in a store, élelmiszer
Április 30-a a határideje annak, hogy a SZÉP-kártyán lévő egyenleg élelmiszervásárlásra is felhasználható legyen (illusztráció)
Fotó: 123RF

Május 1-től már nem lehet élelmiszerért SZÉP-kártyás egyenleggel fizetni

A kormány tavaly ősszel alkotott rendeletmódosítást a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) kibocsátásának és felhasználásának szabályairól, melynek alapján lehetővé vált, hogy 

a 2025. december 1-től 2026. április 30-ig tartó időszakban élelmiszer vásárlására is felhasználható a SZÉP-kártya azoknál a kereskedőknél, akik főtevékenységként folytatják az élelmiszer kiskereskedelmet.

Az élelmiszer vásárlás során április 30-ig a vásárlás ellenértéke a kártya Szálláshely alszámláján lévő egyenlegből kifizethető. Május 1-től kezdődőben a SZÉP-kártyán lévő egyenleg nem használható fel élelmiszervásárlásra.

A 2026-os évben a SZÉP-kártyára utalható maximális összeg kedvező adózással évi 570 000 forint

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adatai szerint 2026 februárjának végén összesen 115,7 milliárd forint állt rendelkezésre a SZÉP-kártyákon, a megelőző hónapban, januárban 18 százalékkal növekedtek a költések 2025 azonos időszakához képest. A forgalom 2026 első hónapjában elérte a 37 milliárd forintot.

 

