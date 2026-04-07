Durva drágulás jön: az energiaválság már az élelmiszerárakat is felrobbantja, ezek a termékek kezdik

Figyelmeztető jel érkezett a világgazdaságból: ismét emelkednek az élelmiszerárak. Az ENSZ friss adatai szerint a drágulás mögött egyértelműen a közel-keleti konfliktus nyomán megugró energiaárak állnak. A magas üzemanyag- és műtrágyaköltségek már most begyűrűztek az élelmiszer-termelésbe, ami a boltokban is érezhető áremelkedést hozhat. Ha drágul a liszt és a cukor, minden drágul. A szomszédos Romániában már húsvét után emelkednek az árak, a legendás bevásárlóturizmusnak vége lesz.

Az élelmiszerárak világpiaci szinten márciusban már a második egymást követő hónapban emelkedtek, ezúttal nagyrészt a közel-keleti konfliktussal összefüggő magasabb energiaárak miatt – állapítja meg az ENSZ római székhelyű Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapjára fölkerült jelentés. A nemzetközi élelmiszer-nyersanyagárak irányadó árindexe 128,5 pont lett márciusban, 2,4 százalékkal magasabb az előző havinál és 1 százalékkal magasabb a tavaly márciusinál – közölte az MTI.

A legfontosabb alapanyagokat figyelik

A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag:

növényi olajok,

gabonatermények,

húsfélék,

tejtermékek,

cukor - nemzetközi piaci árát veszi figyelembe.

A FAO gabonaár-indexe 1,5 százalékkal emelkedett februárhoz képest. Ezt elsősorban a 4,3 százalékkal magasabb világpiaci búzaár váltotta ki annak a hatására, hogy romlottak az amerikai terméskilátások az aszály miatt, miközben a magasabb műtrágyaárak következtében fölerősödtek azok a várakozások, hogy Ausztráliában csökken a búza vetésterülete. A globális kukoricaár kismértékben nőtt, a rizsé 3 százalékkal csökkent.

A FAO növényi olajárindexe 5,1 százalékkal emelkedett februárhoz képest, és 13,2 százalékkal volt magasabb a tavaly márciusi szintnél.

A pálma-, szója-, napraforgó- és repceolaj nemzetközi jegyzésárai mind emelkedtek a múlt hónapban.

A hús tartja magát, a cukor megint drágul

A FAO húsár-indexe 1 százalékkal nőtt márciusban az előző hónaphoz képest. Ezt az Európai Unióban a sertéshús árának a megugrása váltotta ki az erősödő szezonális kereslet előtt, valamint a szarvasmarhahús világpiaci árának a növekedése. A juh- és baromfihús ára csökkent.