Durva drágulás jön: az energiaválság már az élelmiszerárakat is felrobbantja, ezek a termékek kezdik

Figyelmeztető jel érkezett a világgazdaságból: ismét emelkednek az élelmiszerárak. Az ENSZ friss adatai szerint a drágulás mögött egyértelműen a közel-keleti konfliktus nyomán megugró energiaárak állnak. A magas üzemanyag- és műtrágyaköltségek már most begyűrűztek az élelmiszer-termelésbe, ami a boltokban is érezhető áremelkedést hozhat. Ha drágul a liszt és a cukor, minden drágul. A szomszédos Romániában már húsvét után emelkednek az árak, a legendás bevásárlóturizmusnak vége lesz.
Az élelmiszerárak világpiaci szinten márciusban már a második egymást követő hónapban emelkedtek, ezúttal nagyrészt a közel-keleti konfliktussal összefüggő magasabb energiaárak miatt – állapítja meg az ENSZ római székhelyű Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapjára fölkerült jelentés. A nemzetközi élelmiszer-nyersanyagárak irányadó árindexe 128,5 pont lett márciusban, 2,4 százalékkal magasabb az előző havinál és 1 százalékkal magasabb a tavaly márciusinál – közölte az MTI.
A legfontosabb alapanyagokat figyelik
A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag:
- növényi olajok,
- gabonatermények,
- húsfélék,
- tejtermékek,
- cukor - nemzetközi piaci árát veszi figyelembe.
A FAO gabonaár-indexe 1,5 százalékkal emelkedett februárhoz képest. Ezt elsősorban a 4,3 százalékkal magasabb világpiaci búzaár váltotta ki annak a hatására, hogy romlottak az amerikai terméskilátások az aszály miatt, miközben a magasabb műtrágyaárak következtében fölerősödtek azok a várakozások, hogy Ausztráliában csökken a búza vetésterülete. A globális kukoricaár kismértékben nőtt, a rizsé 3 százalékkal csökkent.
A FAO növényi olajárindexe 5,1 százalékkal emelkedett februárhoz képest, és 13,2 százalékkal volt magasabb a tavaly márciusi szintnél.
A pálma-, szója-, napraforgó- és repceolaj nemzetközi jegyzésárai mind emelkedtek a múlt hónapban.
A hús tartja magát, a cukor megint drágul
A FAO húsár-indexe 1 százalékkal nőtt márciusban az előző hónaphoz képest. Ezt az Európai Unióban a sertéshús árának a megugrása váltotta ki az erősödő szezonális kereslet előtt, valamint a szarvasmarhahús világpiaci árának a növekedése. A juh- és baromfihús ára csökkent.
A FAO tejtermékár-indexe 1,2 százalékkal emelkedett, elsősorban a tejporok magasabb jegyzésárai miatt, miközben a sajtárak az Európai Unióban csökkentek a magasabb termelés és a gyenge exportkereslet miatt, míg a Csendes-óceáni térségben ellentétes okokból emelkedtek.
A FAO cukorár-indexe márciusban 7,2 százalékkal nőtt. Ebben szerepet játszott az a fölerősödött várakozás, miszerint Brazília, mint fő cukorexportőr, több cukornádat fog felhasználni etanol előállításához, hogy ellensúlyozza a magasabb nemzetközi nyersolajárakat. A 2025-ös év egészére vonatkozó index átlagosan 127,2 pont volt, 5,2 ponttal (4,3 százalékkal) magasabb a 2024. évi átlagnál – közölte a szervezet.
Romániában már nőnek az élelmiszerárak
A szomszédunkban az árak tavaly április óta mintegy tíz százalékkal emelkedtek, ágazati szereplők szerint az ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet – írta a Maszol. A Román Élelmiszeripari Szövetség, a Romalimenta elnöke, Aurel Popescu egyértelműen fogalmazott: a termelők eddig még tartották az árakat, de a költségek naponta nőnek, ezért az ünnepek után áremelésre kényszerülhetnek. Úgy vélekedett, hogy a kormány intézkedései nem követik kellő gyorsasággal a nemzetközi fejleményeket, és a gázolaj jövedéki adójának 30 banis csökkentése csak korlátozott és átmeneti segítséget jelent – emeli ki a portál.
Magyaország kivétel, működnek a kormány intézkedései
Magyarországon a kormányzati intézkedések féken tartják az élelmiszerek árát. Míg az árrésstop és az alapélelmiszerek csökkentett – 5 százalékos – áfája közvetlenül húzza lefelé a fogyasztási cikkek árát, addig az üzemanyagok védett ára közvetve befolyásolja kedvezően az árszínvonalat. Az árrésstopot legutóbb február végén hosszabította meg a kormány a lakosság védelmében. A védett üzemanyagárakról pedig az iráni háború kitörése után nem sokkal – március 9-én – határozott a kabinet, a 95-ös benzin árát 595, a gázolajét pedig 615 forinton rögzítve. Azóta az Európai Unióban folyamatosan emelkedett mindkét üzemanyagtípus ára, Hollandiában már a 2,5 eurót is meghaladja a gázolaj literenkénti eladási ára.