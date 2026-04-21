Élelmiszerválság jöhet az energiaválságra – belengették a jegyrendszer lehetőségét

A túlzott állami energiatámogatás arra kényszeríti az Európai Központi Bankott, hogy tovább emelje a kamatlábakat – közölte Christine Lagarde, az EKB elnöke. Egy berlini beszédében Lagarde azt is elmondta, hogy a közel-keleti konfliktus következtében az euróövezet gazdaságára leselkedő lehetséges kimenetelek skálája szélesebb, mint a 2022-es orosz invázió után volt. Mint mondta, „a sokk időtartamával és az átgyűrűzés mértékével kapcsolatos bizonytalanság amellett szól, hogy több információt kell gyűjtenünk, mielőtt határozott következtetéseket vonnánk le a monetáris politikánkkal kapcsolatban”. Egy esetleges élelmiszerválság kialakulását sem zárta ki.

Az euróövezet éves inflációs rátája márciusban 2,6%-ra emelkedett a februári 1,9%-ról, mivel az energiaárak az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásait követően megugrottak. Lagarde megjegyzései azonban arra utalnak, hogy a jegybank valószínűleg nem változtat politikáján az április 30-i ülésén.

Christine Lagarde arra is rávilágított, hogy a műtrágyaszállítás egy része a Hormuzi-szoroson halad át, így a térségben kialakult helyzet ezt az ellátást is veszélyezteti. Ennek különösen a déli féltekén lehet nagy jelentősége, ahol éppen most lenne sürgető szükség a vetéshez elengedhetetlen műtrágyára. Az Origo korábbi elemző cikkében hívta fel erre a figyelmet, rávilágítva, hogy Ázsia és Afrika egyes országaiban, de akár Európában is élelmiszerválsághoz vezethet a több növény esetében most kezdődő vetési időszakban az iráni válság nyomán fellépő műtrágyahiány.

Az EKB elnöke úgy fogalmazott, hogy ezt nem csupán azért említi, mert egykor — másfél hónapig — Franciaország mezőgazdasági minisztere volt, hanem azért is, mert jegybankárként közvetlenül foglalkoztatja a kérdés. Szerinte ha jelentősen emelkednek az élelmiszerárak, annak hatása messze túlmutat magukon az árakon: az inflációs várakozásokat is felhajthatja. Az emberek ugyanis különösen érzékenyen reagálnak két területre:

az élelmiszerek — feldolgozottak és feldolgozatlanok — árára

valamint a benzinkutakon tapasztalható üzemanyagárakra.

Lagarde szerint az energiapiaci fejleményeknek így legalább három közvetett következménye is van.

Ha az ellátási zavarok tartósan fennmaradnak, a gazdaság alkalmazkodása a most még kezelhető áremelkedésekről akár a jegyrendszer irányába tolódhat el, ami már egészen más gazdasági következményekkel járna.

A magasabb árak elsősorban inflációt gerjesztenek, míg a hiány közvetlenül visszaveti a termelést, és a növekedésre is súlyosabb csapást mér.