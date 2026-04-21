Élelmiszerválság jöhet az energiaválságra – belengették a jegyrendszer lehetőségét

A túlzott állami energiatámogatás arra kényszeríti az Európai Központi Bankott, hogy tovább emelje a kamatlábakat – közölte Christine Lagarde, az EKB elnöke. Egy berlini beszédében Lagarde azt is elmondta, hogy a közel-keleti konfliktus következtében az euróövezet gazdaságára leselkedő lehetséges kimenetelek skálája szélesebb, mint a 2022-es orosz invázió után volt. Mint mondta, „a sokk időtartamával és az átgyűrűzés mértékével kapcsolatos bizonytalanság amellett szól, hogy több információt kell gyűjtenünk, mielőtt határozott következtetéseket vonnánk le a monetáris politikánkkal kapcsolatban”. Egy esetleges élelmiszerválság kialakulását sem zárta ki.
Az euróövezet éves inflációs rátája márciusban 2,6%-ra emelkedett a februári 1,9%-ról, mivel az energiaárak az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásait követően megugrottak. Lagarde megjegyzései azonban arra utalnak, hogy a jegybank valószínűleg nem változtat politikáján az április 30-i ülésén.
Christine Lagarde arra is rávilágított, hogy a műtrágyaszállítás egy része a Hormuzi-szoroson halad át, így a térségben kialakult helyzet ezt az ellátást is veszélyezteti. Ennek különösen a déli féltekén lehet nagy jelentősége, ahol éppen most lenne sürgető szükség a vetéshez elengedhetetlen műtrágyára. Az Origo korábbi elemző cikkében hívta fel erre a figyelmet, rávilágítva, hogy Ázsia és Afrika egyes országaiban, de akár Európában is élelmiszerválsághoz vezethet a több növény esetében most kezdődő vetési időszakban az iráni válság nyomán fellépő műtrágyahiány.
Az EKB elnöke úgy fogalmazott, hogy ezt nem csupán azért említi, mert egykor — másfél hónapig — Franciaország mezőgazdasági minisztere volt, hanem azért is, mert jegybankárként közvetlenül foglalkoztatja a kérdés. Szerinte ha jelentősen emelkednek az élelmiszerárak, annak hatása messze túlmutat magukon az árakon: az inflációs várakozásokat is felhajthatja. Az emberek ugyanis különösen érzékenyen reagálnak két területre:
- az élelmiszerek — feldolgozottak és feldolgozatlanok — árára
- valamint a benzinkutakon tapasztalható üzemanyagárakra.
Lagarde szerint az energiapiaci fejleményeknek így legalább három közvetett következménye is van.
Ha az ellátási zavarok tartósan fennmaradnak, a gazdaság alkalmazkodása a most még kezelhető áremelkedésekről akár a jegyrendszer irányába tolódhat el, ami már egészen más gazdasági következményekkel járna.
A magasabb árak elsősorban inflációt gerjesztenek, míg a hiány közvetlenül visszaveti a termelést, és a növekedésre is súlyosabb csapást mér.
Hozzátette: egyelőre világszerte és az euróövezetben is csak korlátozott jelei láthatók az ellátási láncok zavarainak, ám helyi szinten már érzékelhetők a feszültségek. A repülőgép-üzemanyag ára a konfliktus kezdete óta nagyjából megduplázódott, és április eleje óta Európa egyes repülőterein már korlátozásokat is bevezettek.
Lagarde arra is kitért, hogy a világ más részein még súlyosabb a helyzet. Mint mondta, nemrég tért haza az IMF és a Világbank tavaszi üléseiről, ahol több ázsiai kollégával is találkozott, köztük alacsony jövedelmű országokból és feltörekvő gazdaságokból érkező döntéshozókkal. Elmondása szerint ezek az országok az európainál jóval erősebb sokkot szenvednek el, és közülük több már kénytelen adagolási intézkedéseket bevezetni.
A FAO már jelezte az élelmiszerválság előszelét
Újabb bizonyíték érkezett arra, hogy a magas energiaárak mindenki pénztárcáját megterhelik. Világszerte emelkedni kezdtek az élelmiszerárak is. Az ENSZ friss jelentése szerint a közel-keleti konfliktus miatt megdrágult energia már most begyűrűzött az élelmiszeriparba, de egyes országokban már a boltokba is. Egyre többe kerülhet a kenyér, az olaj vagy akár a hús is, ott ahol nem védik a fogyasztói árakat kormányzati intézkedések.