Válság közeleg: az EU már most riadót fújt az energia miatt

A történelem legnagyobb energiaválsága még csak kibontakozóban van, amire a világ nagy régiói készülni és reagálni egyaránt próbálnak. Európa azért van különösen nehéz helyzetben, mert energiaimportnak való kitettsége jelentős, s miközben az orosz-ukrán háborút követően sokat hangoztatott céllá vált az orosz eredetű energiahordozótól való függetlenedés, a gyakorlat azt mutatja, hogy az eddig sem mindig úgy teljesült, ahogy a nagyívű kijelentések azt sugallnák. Ebben a helyzetben az Európai Bizottság szerdán olyan javaslatcsomagot mutatott be, amelynek célja, hogy megvédje az európaiakat a fosszilis energia válságának hatásaitól, és felgyorsítsa az átállást a tiszta, hazai forrásból származó energiára. Ez persze továbbra sem lesz egyszerű és gyors menet, pedig minden a bürokrácia csökkentése és a folyamat felgyorsítása mellett szól.
24 milliárd euró plusz az energiára, 0 energiatöbblet
Európa 24 milliárd eurót költött többletként energiára az iráni háború kitörését követően mostanáig, miközben enegiából nem jutott többlethet a bizottsági közlése szerint. A bizottsági összegzésben az áll, hogy Európa ezért az összegért „0 többlet energiamolekulához” jutott. Eközben a háború nyomán kibontakozó energiaválság csak most kezd mélyülni. A bizottság szerint a kontinens az évtized második energiaválságával szembesül, ezért az Európai Unió célja, hogy
csökkentse a földgáztól való függőséget, összehangolja a benzin-, dízel- és repülőgép-üzemanyag-ellátást, valamint felgyorsítsa a megújuló energiaforrások kiépítését.
„Kevesebb mint öt éven belül immár másodszor fizetik meg az európaiak Európa importált fosszilis energiahordozóktól való függőségének árát” – közölte a Bizottság állásfolgalásban. Az EU-s testület már korábban elismerte, hogy az országok szintjén meghozott döntéseken túlmenően közösségi szinten érvényes, átfogó döntésekre van szükség az energiapiaci sok kezelésére. Az új intézkedésekről azt ígérik, hogy azok egyszerre kínálnak azonnali segítséget a háztartások és az ipar számára, miközben hosszabb távon is kezelni kívánják a függőségeket – például a villamosenergia-termelésben használt gáz szerepét.
Fókusz az üzemanyagokon és a háztartásokon
Mivel a közel-keleti olaj- és üzemanyag-szállítmányok jelentős része továbbra is a Hormuzi-szoros térségében rekedt, az EU felgyorsítja a tagállamok közötti koordinációt annak érdekében, hogy biztosítsa a repülőgép-üzemanyag és a dízel elérhetőségét, beleértve az olajfinomítók termelési kapacitásának kihasználását is. Az Oilprice elemzése ennek kapcsán arról ír, hogy a közösség egy új Üzemanyag-megfigyelő rendszert is létrehoz, amely nyomon követi az EU
- közlekedési üzemanyagainak termelését,
- importját, exportját, és
- készletszintjét.
Ez lehetővé teszi a lehetséges hiányok gyors azonosítását, valamint a készletek újraelosztását vészhelyzet esetén. A Bizottság egyelőre azt kommunikálja, hogy a leginkább kritikusnak látszó kerozinból is rendelkezésre állnak stratégiai tartalékok, ugyanakkor az európai légi ipar szereplői aggódnak: szakmai szervezetek közlése szerint néhány hét múlva tendenceicaszerű hiány alakulhat ki a repülőtereken kerozinból, ami alaposan átrendezi a légi térképet a közelgő nyári szezonban, a kapcsolódó pénzügyi kihívásokról már nem is beszélve. Ha a hiány nem is lesz mindenütt általános, azaz nem érint minden repülőteret, az iparág működésének hálózatos jellege miatt széles körben befolyása lesz a légi közlekedésre.
Az is világos, hogy az EU-nak lépnie kell a leginkább rászoruló háztartások, valamint az energiaár-robbanásnak leginkább kitett iparágak megsegítése érdekében. A válság forgatókönyvének találni előzményét a közelmúltból: 2022-ben az orosz gázszállítások összeomlása idézett elő megélhetési válságot, és sok energiaigényes európai iparágat versenyképtelenné tett.
A Bizottság jogalkotási javaslatot is előterjeszt a hálózati díjakról és az adóztatásról,
amelynek célja, hogy a villamos energia alacsonyabb adóterhet viseljen, mint a fosszilis tüzelőanyagok.
Ez ösztönözné a hazai megújuló energiaforrásokból történő termelést, amelyek részben kiválthatnák a dráguló gáztüzelésű energiát. A költségek különösen azután emelkedtek meg, hogy Katar LNG-szállításai március elején leálltak, ami az európai és ázsiai gázárak ugrásszerű növekedéséhez vezetett. Ennek elsősorban abból a szempontból van jelentősége, hogy az európai villamosenergia-ár áttételesen a holland tőzsdei gázárhoz kötött, ami így az egyik fő mozgatója a drágulásnak.
Az iráni háború gyakorlatilag elvágta Európa repülőgép-üzemanyag-importjának nagy részét, miközben a helyi termelés közel két évtizede csökken a finomítók bezárása vagy bioüzemanyag-termelésre való átállása miatt. Az azonnali intézkedések enyhíthetik a terheket, különösen a háztartások számára, és segíthetnek a repülőgép-üzemanyag elosztásában is, amelyből az iparági szereplők szerint heteken belül hiány alakulhat ki, ezen a helyzeten segítene az új koordinációs mechanizmus.
A megújulókra koncentrálna az EU, de vannak kérdőjelek
Az újabb geopolitikai sokk és a háború miatt ismét megugró energiaárak hatására az EU fokozza erőfeszítéseit „a hazai tiszta energiaforrásokra való átállás felgyorsítására, hogy kiváltsa az olajat, a gázt és a fosszilis üzemanyagokat”. Ezzel összefüggésben a Bizottság a nyárig egy Elektrifikációs Akcióterv bemutatását tervezi, amely villamosítási célokat és az ipari, közlekedési és épületenergetikai szektor elektrifikációját akadályozó tényezők felszámolását célozza.
„Azok a tagállamok, amelyek már beruháztak a tiszta energiára való átállásba, most élvezik ennek előnyeit: az áramárak általában az uniós átlag alatt maradnak” - áll a Bizottsági értékelésben. Magyarország egyébként az EU élmezőnyében jár a napenergia bővülő hasznosításában.
Kihívások ugyanakkor vannak, részben azért, mert a megújuló energiák egy része magában hordozza az időjárási körülményekkel összefüggő bizonytalanságot, részben pedig azért, mert egyelőre nem látni, milyen irányba fordul az iráni háborúhoz köthető, egyelőre mélyülő válság lefolyása.
Ezzel összefüggésben fogalmazott úgy Dan Jørgensen energiaügyi és lakhatási biztos, hogy „a jelenlegi válság valódi hatása hosszú távon bontakozik ki, és kiszámíthatatlan”. A biztos szerint szorosabb együttműködéseket alakítanak ki az ellátás biztosítása érdekében, törekedve az európai finomítói kapacitások maximális kihasználására, illetve szükség szerint akár a stratégiai és vészhelyzeti készletekre vonatkozó szabályozásokat is felülvizsgálva. Ugyanakkor Jørgensen elismerte, hogy Európának fel kell gyorsítania a beruházásokat, és sokkal több magántőkét kell bevonnia az energiahálózat fejlesztéséhez – több összeköttetésre, nagyobb tárolókapacitásra és rugalmasabb rendszerekre van szükség.