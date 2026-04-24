Válság közeleg: az EU már most riadót fújt az energia miatt

A történelem legnagyobb energiaválsága még csak kibontakozóban van, amire a világ nagy régiói készülni és reagálni egyaránt próbálnak. Európa azért van különösen nehéz helyzetben, mert energiaimportnak való kitettsége jelentős, s miközben az orosz-ukrán háborút követően sokat hangoztatott céllá vált az orosz eredetű energiahordozótól való függetlenedés, a gyakorlat azt mutatja, hogy az eddig sem mindig úgy teljesült, ahogy a nagyívű kijelentések azt sugallnák. Ebben a helyzetben az Európai Bizottság szerdán olyan javaslatcsomagot mutatott be, amelynek célja, hogy megvédje az európaiakat a fosszilis energia válságának hatásaitól, és felgyorsítsa az átállást a tiszta, hazai forrásból származó energiára. Ez persze továbbra sem lesz egyszerű és gyors menet, pedig minden a bürokrácia csökkentése és a folyamat felgyorsítása mellett szól.

24 milliárd euró plusz az energiára, 0 energiatöbblet

Európa 24 milliárd eurót költött többletként energiára az iráni háború kitörését követően mostanáig, miközben enegiából nem jutott többlethet a bizottsági közlése szerint. A bizottsági összegzésben az áll, hogy Európa ezért az összegért „0 többlet energiamolekulához” jutott. Eközben a háború nyomán kibontakozó energiaválság csak most kezd mélyülni. A bizottság szerint a kontinens az évtized második energiaválságával szembesül, ezért az Európai Unió célja, hogy

csökkentse a földgáztól való függőséget, összehangolja a benzin-, dízel- és repülőgép-üzemanyag-ellátást, valamint felgyorsítsa a megújuló energiaforrások kiépítését.

„Kevesebb mint öt éven belül immár másodszor fizetik meg az európaiak Európa importált fosszilis energiahordozóktól való függőségének árát” – közölte a Bizottság állásfolgalásban. Az EU-s testület már korábban elismerte, hogy az országok szintjén meghozott döntéseken túlmenően közösségi szinten érvényes, átfogó döntésekre van szükség az energiapiaci sok kezelésére. Az új intézkedésekről azt ígérik, hogy azok egyszerre kínálnak azonnali segítséget a háztartások és az ipar számára, miközben hosszabb távon is kezelni kívánják a függőségeket – például a villamosenergia-termelésben használt gáz szerepét.