Féktelenül emelkedik az olaj ára, durvul az energiaválság

Az Egyesült Államok kormányzati forrásai szerint Donald Trump amerikai elnök elégedetlen az Irán által benyújtott legutóbbi békejavaslattal. Iráni források szerint Teherán egészen addig nem kíván az ország nukleáris programjáról tárgyalni addig, amíg a harci cselekmények nem szűnnek meg, és a Perzsa-öböl térségében fennálló, a Hormuzi-szoros körül forgó hajózási viták nem rendeződnek. Ez a megközelítés viszont Trump elnök heves ellenérzéseit váltotta ki, elégedetlensége viszont patthelyzetben tartja a konfliktust: Irán zárva tartja a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítási útvonalakat, miközben az Egyesült Államok fenntartja az iráni kikötők blokádját.
Beragadthat az olaj ára, mélyülhet az energiaválság
Az állóháborúkhoz hasonlóan befagyott helyzetben a Brent nyersolaj júniusi határidős jegyzése 2,32 dollárral, azaz 2,1 százalékkak emelkedett, hordónként 110,55 dollárra, miután az előző kereskedési napon 2,8%-kal nőtt, ami április 7. óta a legmagasabb záróérték. Kedd reggelre pedig már 111 dollár fölé nőtt az árfolyam Az árfolyam már hetedik napja emelkedik. Legutóbb április első napjaiban kúszott 111 dollár fölé a Brent ára, a Washington és Teherán közötti egyeztetések korábbi befagyásakor. Emelkedett az amerikai referenciának számító West Texas Intermediate (WTI) júniusi határidős ára is, jelenleg közelít a hordónkénti 100 dollárhoz.
„A békéről szóló tárgyalások továbbra is inkább felszínesek, és nem látható konkrét jele a feszültség csökkentésének. Az ezzel ellentétes retorika ellenére a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban továbbra is korlátozott, és ez az elhúzódó zavar tartja magasan az olaj kockázati felárát” — idézi a Reuters Priyanka Sachdevát, a Phillip Nova vezető piaci elemzőjét. Ezt a hajókövetési adatok is alátámasztják, amik szerint az elmúlt naponban hat iráni olajszállító tartályhajó kénytelen volt visszafordulni az amerikai blokád miatt. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni, február 28-án kezdődött háborúja előtt naponta 125-140 hajó haladt át a szoroson.
Az elemzők szerint a jelenlegi olajárak új piaci, normatív árakká válhatnak.
Suvro Sarkar, a DBS Bank energiaszektori elemzői csapatának vezetője úgy véli, hogy a konfliktus nem gyors enyhülés, hanem egy elhúzódó, bizonytalan tűzszüneti állapot felé halad, amelyben az olaj ára hordónként 100 és 125 dollár között mozoghat.
„Megállapodás hiányában és egy határozatlan ideig tartó tűzszünet mellett — amely nem ad egyértelmű választ arra, hogy a szoros nyitva van-e vagy zárva — az olajárak tovább emelkednek, ahogy a fizikai piacok utolérik a papírpiacokat. Idővel a konfliktus ‘normalizálódik’ a pénzügyi piacokon, ami alacsonyabb volatilitást, de magasabb árszintet eredményez” — írta Sarkar kommentárjában.
Most újra Washington térfelén pattog a labda
Úgy tűnik, a helyzet rendezése érdekében most sok múlik azon, hogy Trump és kormánya mennyire lesz engedékeny a helytzetben. Az amerikai elnök eddig hajthatatlannak tűnt: korábban kijelentette, hogy a szankciók feloldása csak egy „100 százalékban kész” megállapodás után lehetséges, és egyelőre nemet mondott a fentebb jelzett legutóbbi iráni ajánlatra is. Elképzelhető azonban, hogy Trump elnök hajlandó lesz némi engedményre, legalábbis erre utal, hogy a CNBC forrásai alapján azt írja, hogy hétfőn Trump nemzetbiztonsági tanácsadóival konzultált.
A Hormuzi-szoroson keresztül történő energiaszállítás — amely a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz-ellátásának mintegy ötödét teszi ki — akadályozása eközben tovább súlyosbítja az energiaellátási gondokat. Andy Lipow, a Lipow Oil Associates elnöke szerint naponta körülbelül 20 millió hordónyi nyersolajat, üzemanyagot és petrolkémiai terméket érint a fennakadás. Szerinte még az azonnali tűzszünet esetén is hónapokba telne a piacok normalizálódása, mivel idő szükséges az aknák felszámolásához, az olajszállító hajók torlódásának enyhítéséhez, valamint a termelés és finomítás fokozatos újraindításához.
A szállítási és elosztási késedelmeket is figyelembe véve legalább négy-hat hónapra lenne szükség az olajpiac stabilizálódásához, miközben az árak addig is magasak maradhatnak, ahogy a készletek kritikus szintek közelébe csökkennek.
„Minél tovább tart a konfliktus, annál magasabbra emelkednek az árak, különösen, ahogy a készletek a hétköznapi működéshez szükséges kritikus szint közelébe apadnak. Ha a konfliktus holnap véget érne, a nyersolaj ára várhatóan hordónként 10 dollárral esne” — tette hozzá Lipow, aki egyetért azzal, hogy a Brent ára 110 dollár fölött ragadhat a válság elhúzódása esetén.