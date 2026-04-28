Féktelenül emelkedik az olaj ára, durvul az energiaválság

Az Egyesült Államok kormányzati forrásai szerint Donald Trump amerikai elnök elégedetlen az Irán által benyújtott legutóbbi békejavaslattal. Iráni források szerint Teherán egészen addig nem kíván az ország nukleáris programjáról tárgyalni addig, amíg a harci cselekmények nem szűnnek meg, és a Perzsa-öböl térségében fennálló, a Hormuzi-szoros körül forgó hajózási viták nem rendeződnek. Ez a megközelítés viszont Trump elnök heves ellenérzéseit váltotta ki, elégedetlensége viszont patthelyzetben tartja a konfliktust: Irán zárva tartja a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítási útvonalakat, miközben az Egyesült Államok fenntartja az iráni kikötők blokádját.

A NASA által közreadott műholdfelvétel a Hormuzi-szorosról, az energiakereskedelem egyik legfontosabb tengeri útvonaláról

Fotó: NASA

Beragadthat az olaj ára, mélyülhet az energiaválság

Az állóháborúkhoz hasonlóan befagyott helyzetben a Brent nyersolaj júniusi határidős jegyzése 2,32 dollárral, azaz 2,1 százalékkak emelkedett, hordónként 110,55 dollárra, miután az előző kereskedési napon 2,8%-kal nőtt, ami április 7. óta a legmagasabb záróérték. Kedd reggelre pedig már 111 dollár fölé nőtt az árfolyam Az árfolyam már hetedik napja emelkedik. Legutóbb április első napjaiban kúszott 111 dollár fölé a Brent ára, a Washington és Teherán közötti egyeztetések korábbi befagyásakor. Emelkedett az amerikai referenciának számító West Texas Intermediate (WTI) júniusi határidős ára is, jelenleg közelít a hordónkénti 100 dollárhoz.

„A békéről szóló tárgyalások továbbra is inkább felszínesek, és nem látható konkrét jele a feszültség csökkentésének. Az ezzel ellentétes retorika ellenére a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban továbbra is korlátozott, és ez az elhúzódó zavar tartja magasan az olaj kockázati felárát” — idézi a Reuters Priyanka Sachdevát, a Phillip Nova vezető piaci elemzőjét. Ezt a hajókövetési adatok is alátámasztják, amik szerint az elmúlt naponban hat iráni olajszállító tartályhajó kénytelen volt visszafordulni az amerikai blokád miatt. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni, február 28-án kezdődött háborúja előtt naponta 125-140 hajó haladt át a szoroson.

Az elemzők szerint a jelenlegi olajárak új piaci, normatív árakká válhatnak.

Suvro Sarkar, a DBS Bank energiaszektori elemzői csapatának vezetője úgy véli, hogy a konfliktus nem gyors enyhülés, hanem egy elhúzódó, bizonytalan tűzszüneti állapot felé halad, amelyben az olaj ára hordónként 100 és 125 dollár között mozoghat.