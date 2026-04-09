Évente plusz 450 ezer forint energiára: ennyi lehet az ára a magyar háztartásoknál, ha tétlenkedik az EU

A Közel-Keleten kialakult válság kezdete óta a kőolaj ára az ingadozásokat figyelembe véve is nagyjából 50 százalékkal emelkedett mostanáig, az európai energiaellátásban alapvető fontosságú földgázé pedig ennél is nagyobb mértékben - vezeti fel aggasztó adatokat mutató elemzését az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI), ami az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) oktatási és kutatási központja, és elsősorban a munkavállalók helyzetét érintő témákkal foglalkozik. Az ETUI most kiadott becslései azt mutatják meg, milyen hatással lenne a háztartások kiadásaira, ha az energiaárak most referenciának tekintett 50 százalékos növekedése egy teljes éven át fennmaradna. A szervezet sürgős EU-s lépéseket követel a kibontakozó, a családok és háztartások szintjén jelentkező súlyos válság elkerülése érdekében.

Aggasztó mértékű energiaköltség-emelkedéssel kell számolni az EU-ban a háztartásoknak, így a magyar családoknak is az iráni háború kapcsán, ha az EU tétlen marad

Lépni kell az EU-nak, hogy megfizethető maradjon az energia

Az iráni háború nyomán jelentkező energiaválság már a küszöbön áll, s nem csak gazdasági tehertételt, hanem társadalmi kihívásokat is jelent az ázsiai és az európai országoknak egyaránt. Ebben a helyzetben pedig egyre több EU-s országban sürgetnek hatékony kormányzati beavatkozásokat az elszálló energiaköltségek miatt – miként megírtuk, Írországban komoly forgalombénító demonstrációk zajlnak azért, mert a dublini kormány még nem lépte meg azt, amit a magyar igen, vagyis az üzemanyagárak maximalizálását.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség kutatóintézete által publikált friss jelentés pedig átfogó jellegével arra hívja fel a figyelmet, hogy gyors és hatékony beavatkozás nem pusztán kormányzati, hanem EU-s szintű feladat most, illetve az kellene, hogy legyen. Az ETUC közlése szerint a jelentésben szereplő adatok azt bizonyítják, hogy az EU-nak mélyreható energetikai reformokra van szüksége, hogy csökkentse függőségét az olyan fosszilis energiahordozóktól, amelyek ára és ellátása egyre inkább ki van téve a globális instabilitásnak.

Ha feltételezzük, hogy a háztartások megtakarításai és jövedelmi viszonyai jelentősen nem változnak, akkor a mostani 50 százalékos energiaár-emelkedés mellett a következő drámai változásokra kellene felkészülni:

Az Európai Unióban az átlagos éves energiaszámla 3792 euróról 5688 euróra nőne – ez a háztartási kiadások 12 százalékát tenné ki.

A legtöbb tagállamban az energiaszámla meghaladná a teljes háztartási kiadások 10 százalékát, hat országban pedig a 15 százalékot is.

11 tagállamban az éves energiaszámla több mint 2000 euróval emelkedne.

Már a jelenlegi válság előtt is 47,5 millió ember az EU-ban (a lakosság 10 százaléka) nem engedhette meg magának, hogy megfelelően fűtse otthonát – köztük 23,7 millió dolgozó. A dráguló energia költségei pedig drámaiak, elég csak arra gondolni, hogy az elmúlt két évben Európa havonta átlagosan 27 000 feldolgozóipari munkahelyet veszített el, főként az energiaárak miatt.