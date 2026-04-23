Gyűlnek a felhők az euróövezet felett – az energiaválság térdre kényszerítheti az uniós gazdaságok elitjét

A globális gazdaság fokozódó nyomással néz szembe az iráni háború által kiváltott energiasokk miatt, a gyártócégek pedig megugró termelési költségekkel szembesülnek – írja a Reuters elemző cikkében. Miközben a világgazdaság nagy része ellenállónak bizonyult a modern kor legsúlyosabb energiaellátási zavarával szemben, az 54 napja tartó konfliktus közvetett hatásai Európa nyugati felén elkezdték felhajtani az inflációt.
Emelkedő energia- és nyersanyagárak, növekvő pesszimizmus – az eurozóna már most bajban van
Az e heti friss adatokon már meglátszott, hogy a cégek és fogyasztók egyre pesszimistábban látják a jövőt, illetve egyre óvatosabb kilátások jelennek meg a vezető tőzsdéken jegyzett vállalatok részéről is. Az S&P Global csütörtökön közzétett beszerzési menedzser indexe szerint a jövőben még rosszabbra számíthatunk.
Az S&P Global az euróövezet 21 országát a legsúlyosabban sújtott országok közé sorolta, a régióra vonatkozó előzetes fő index márciusi 50,7-ről áprilisra 48,6-ra esett vissza – az 50 alatti érték már a gazdasági aktivitás csökkenését jelzi.
Az inputárak indexe 68,9-ről 76,9-re emelkedett, ami azt mutatja, hogy az euróövezet gyárai a termelési költségeik ugrásszerű növekedésével néznek szembe. A blokk domináns szolgáltatási ágazatát lefedő index eközben 50,2-ről 47,4-re süllyedt, ami jóval a megelőző közvélemény-kutatásban becsült 49,8-as érték alatt van.
„Az euróövezet egyre mélyülő gazdasági nehézségekkel néz szembe a közel-keleti háború miatt” – mondta Chris Williamson, az S&P Global vezető közgazdásza.
Az egyre szélesebb körű kínálati hiányok tovább fenyegetik a növekedést, miközben a következő hetekben további felfelé irányuló nyomást gyakorolnak az árakra
– jegyezte meg az elemző.
Ugyanakkor meglepő módon a beszerzési menedzserek magasabb termelési szintekről számoltak be többek közt Japánban, Indiában és Nagy-Britanniában, amit az S&P egyes esetekben annak tulajdonított, hogy a vállalatok felgyorsították a termelést az ellátási lánc nagyobb mértékű zavarai miatti aggodalmak miatt.
Plasztikus példája ennek, hogy Japánban a gyári termelés 2014 februárja óta a legerősebb növekedést produkálta, miközben a ráfordítási költségek 2023 eleje óta a legmeredekebb ütemben emelkedtek. Egy ilyen előrehozott kibocsátás hasonló lenne a tavaly év elején tapasztalt hatáshoz, amikor a vállalatok versenyt futottak termékeik piacra dobásával, mielőtt még élesedtek volna a megemelt amerikai kereskedelmi vámok – és a későbbiekben egyben a tevékenység arányos visszaesését is jelentené.
A reálgazdaságnak átok, a kereskedő cégeknek áldás
Ám van néhány feltűnő kivétel; a mesterséges intelligencia beruházásainak globális növekedése továbbra is húzza a technológiai szektort, míg a világpiacok puszta volatilitása áldás a kereskedő cégeknek.
- Dél-Korea például közel hat éve a leggyorsabb növekedését érte el a múlt negyedévben a chipek exportjának ugrásszerű növekedésének köszönhetően, míg az Egyesült Államok első negyedéves nyereségének emelkedését is várhatóan a technológiai szektor növekedése dobja meg.
- A Londoni Értéktőzsde azt közölte, hogy az éves bevételnövekedésre az előrejelzési tartomány felső határán számít, miután rekord első negyedéves bevételt könyvelhetett el, amit a kereskedelmi aktivitás fellendülése támogatott.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a múlt héten 3,1 százalékra csökkentette az idei globális növekedési előrejelzését, de figyelmeztetett, hogy a világ már egy kedvezőtlenebb forgatókönyv felé sodródik – akár recesszióhoz is vezethet, ha az ellátási zavarok hosszabb ideig fennállnak.
Jamie Thompson, az Oxford Economics makroforgatókönyvekért felelős vezetője elmondta, hogy a korábbi energiasokkok – az 1970-es évek elejétől a jom kippuri háborúig és Ukrajna 2022-es orosz inváziójáig – súlyos hatásait vizsgáló tanulmány szerint a kríziseket követően évekkel később is tartós negatív hatások voltak megfigyelhetőek az infláció, a beruházások és az energiatermelés tekintetében.