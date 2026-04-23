Gyűlnek a felhők az euróövezet felett – az energiaválság térdre kényszerítheti az uniós gazdaságok elitjét

Egyre nagyobb problémát jelent a globális gazdaság számára az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja miatt kialakuló energiaválság. Ám míg Kelet-Ázsia ellenállóbbnak tűnik a krízissel szemben, addig az eurózónában működő cégek egyre nagyobb aggodalommal figyelik az energia- és nyersanyagárak drasztikus növekedését.
A globális gazdaság fokozódó nyomással néz szembe az iráni háború által kiváltott energiasokk miatt, a gyártócégek pedig megugró termelési költségekkel szembesülnek – írja a Reuters elemző cikkében. Miközben a világgazdaság nagy része ellenállónak bizonyult a modern kor legsúlyosabb energiaellátási zavarával szemben, az 54 napja tartó konfliktus közvetett hatásai Európa nyugati felén elkezdték felhajtani az inflációt.

(FILES) This handout natural-colour image acquired with MODIS on NASAs Terra satellite taken on February 5, 2025 shows the Gulf of Oman and the Makran region (C) in southern Iran and southwestern Pakistan, and the Strait of Hormuz (L) and the northern coast of Oman (bottom). The US military said it would begin a blockade of all Iranian ports on April 13, 2026, after talks between the warring sides in Pakistan collapsed with the US President blaming Iran's refusal to abandon its nuclear ambitions. (Photo by NASA Earth Observatory / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA)" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS, energiakrízis
A Hormuzi-szoros blokádja miatt kialakult energiakrízis komoly árnyékot vet az eurózóna növekedési kilátásaira / Fotó: AFP

Emelkedő energia- és nyersanyagárak, növekvő pesszimizmus – az eurozóna már most bajban van

Az e heti friss adatokon már meglátszott, hogy a cégek és fogyasztók egyre pesszimistábban látják a jövőt, illetve egyre óvatosabb kilátások jelennek meg a vezető tőzsdéken jegyzett vállalatok részéről is. Az S&P Global csütörtökön közzétett beszerzési menedzser indexe szerint a jövőben még rosszabbra számíthatunk.

Az S&P Global az euróövezet 21 országát a legsúlyosabban sújtott országok közé sorolta, a régióra vonatkozó előzetes fő index márciusi 50,7-ről áprilisra 48,6-ra esett vissza – az 50 alatti érték már a gazdasági aktivitás csökkenését jelzi.

Az inputárak indexe 68,9-ről 76,9-re emelkedett, ami azt mutatja, hogy az euróövezet gyárai a termelési költségeik ugrásszerű növekedésével néznek szembe. A blokk domináns szolgáltatási ágazatát lefedő index eközben 50,2-ről 47,4-re süllyedt, ami jóval a megelőző közvélemény-kutatásban becsült 49,8-as érték alatt van.

„Az euróövezet egyre mélyülő gazdasági nehézségekkel néz szembe a közel-keleti háború miatt” – mondta Chris Williamson, az S&P Global vezető közgazdásza. 

Az egyre szélesebb körű kínálati hiányok tovább fenyegetik a növekedést, miközben a következő hetekben további felfelé irányuló nyomást gyakorolnak az árakra

– jegyezte meg az elemző.

Ugyanakkor meglepő módon a beszerzési menedzserek magasabb termelési szintekről számoltak be többek közt Japánban, Indiában és Nagy-Britanniában, amit az S&P egyes esetekben annak tulajdonított, hogy a vállalatok felgyorsították a termelést az ellátási lánc nagyobb mértékű zavarai miatti aggodalmak miatt.

Plasztikus példája ennek, hogy Japánban a gyári termelés 2014 februárja óta a legerősebb növekedést produkálta, miközben a ráfordítási költségek 2023 eleje óta a legmeredekebb ütemben emelkedtek. Egy ilyen előrehozott kibocsátás hasonló lenne a tavaly év elején tapasztalt hatáshoz, amikor a vállalatok versenyt futottak termékeik piacra dobásával, mielőtt még élesedtek volna a megemelt amerikai kereskedelmi vámok – és a későbbiekben egyben a tevékenység arányos visszaesését is jelentené.

A reálgazdaságnak átok, a kereskedő cégeknek áldás

Ám van néhány feltűnő kivétel; a mesterséges intelligencia beruházásainak globális növekedése továbbra is húzza a technológiai szektort, míg a világpiacok puszta volatilitása áldás a kereskedő cégeknek.

  • Dél-Korea például közel hat éve a leggyorsabb növekedését érte el a múlt negyedévben a chipek exportjának ugrásszerű növekedésének köszönhetően, míg az Egyesült Államok első negyedéves nyereségének emelkedését is várhatóan a technológiai szektor növekedése dobja meg.
  • A Londoni Értéktőzsde azt közölte, hogy az éves bevételnövekedésre az előrejelzési tartomány felső határán számít, miután rekord első negyedéves bevételt könyvelhetett el, amit a kereskedelmi aktivitás fellendülése támogatott.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a múlt héten 3,1 százalékra csökkentette az idei globális növekedési előrejelzését, de figyelmeztetett, hogy a világ már egy kedvezőtlenebb forgatókönyv felé sodródik – akár recesszióhoz is vezethet, ha az ellátási zavarok hosszabb ideig fennállnak.

Jamie Thompson, az Oxford Economics makroforgatókönyvekért felelős vezetője elmondta, hogy a korábbi energiasokkok – az 1970-es évek elejétől a jom kippuri háborúig és Ukrajna 2022-es orosz inváziójáig – súlyos hatásait vizsgáló tanulmány szerint a kríziseket követően évekkel később is tartós negatív hatások voltak megfigyelhetőek az infláció, a beruházások és az energiatermelés tekintetében.

 

