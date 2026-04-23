Gyűlnek a felhők az euróövezet felett – az energiaválság térdre kényszerítheti az uniós gazdaságok elitjét

A globális gazdaság fokozódó nyomással néz szembe az iráni háború által kiváltott energiasokk miatt, a gyártócégek pedig megugró termelési költségekkel szembesülnek – írja a Reuters elemző cikkében. Miközben a világgazdaság nagy része ellenállónak bizonyult a modern kor legsúlyosabb energiaellátási zavarával szemben, az 54 napja tartó konfliktus közvetett hatásai Európa nyugati felén elkezdték felhajtani az inflációt.

A Hormuzi-szoros blokádja miatt kialakult energiakrízis komoly árnyékot vet az eurózóna növekedési kilátásaira / Fotó: AFP

Emelkedő energia- és nyersanyagárak, növekvő pesszimizmus – az eurozóna már most bajban van

Az e heti friss adatokon már meglátszott, hogy a cégek és fogyasztók egyre pesszimistábban látják a jövőt, illetve egyre óvatosabb kilátások jelennek meg a vezető tőzsdéken jegyzett vállalatok részéről is. Az S&P Global csütörtökön közzétett beszerzési menedzser indexe szerint a jövőben még rosszabbra számíthatunk.

Az S&P Global az euróövezet 21 országát a legsúlyosabban sújtott országok közé sorolta, a régióra vonatkozó előzetes fő index márciusi 50,7-ről áprilisra 48,6-ra esett vissza – az 50 alatti érték már a gazdasági aktivitás csökkenését jelzi.

Az inputárak indexe 68,9-ről 76,9-re emelkedett, ami azt mutatja, hogy az euróövezet gyárai a termelési költségeik ugrásszerű növekedésével néznek szembe. A blokk domináns szolgáltatási ágazatát lefedő index eközben 50,2-ről 47,4-re süllyedt, ami jóval a megelőző közvélemény-kutatásban becsült 49,8-as érték alatt van.

„Az euróövezet egyre mélyülő gazdasági nehézségekkel néz szembe a közel-keleti háború miatt” – mondta Chris Williamson, az S&P Global vezető közgazdásza.

Az egyre szélesebb körű kínálati hiányok tovább fenyegetik a növekedést, miközben a következő hetekben további felfelé irányuló nyomást gyakorolnak az árakra

– jegyezte meg az elemző.

Ugyanakkor meglepő módon a beszerzési menedzserek magasabb termelési szintekről számoltak be többek közt Japánban, Indiában és Nagy-Britanniában, amit az S&P egyes esetekben annak tulajdonított, hogy a vállalatok felgyorsították a termelést az ellátási lánc nagyobb mértékű zavarai miatti aggodalmak miatt.